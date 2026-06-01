Специальный отчет nCa – Отчет по йодной промышленности Туркменистана

Только что опубликован: «Отчет по йодной промышленности Туркменистана» (на английском языке).

Туркменистан находится в стратегически важной точке перелома в мировой йодной индустрии. В настоящее время страна производит около 500–525 метрических тонн йода в год, что ставит ее в число ведущих мировых производителей, однако ее участие в цепочках создания стоимости практически полностью ограничивается низкомаржинальными продажами сырого технического йода. Инвестиционный тезис, представленный в данном отчете, заключается в том, что Туркменистан может повторить и в некоторых аспектах превзойти то, чем литий стал для Чили и Аргентины: превратиться в специализированную сырьевую платформу, способную поддерживать высокотехнологичную промышленную экосистему с высокой добавленной стоимостью.

Чтобы получить этот отчет, пожалуйста, оформите подписку на nCa Special Reports.

Стоимость годовой подписки на эту регулярную серию отчетов составляет 600 долларов США.

Для оформления подписки свяжитесь с нами по адресу: news.asia@gmail.com

Содержание отчета:

  • Отчет по йодной промышленности Туркменистана
  • РЕЗЮМЕ (EXECUTIVE SUMMARY)
  • МИРОВОЙ РЫНОК ЙОДА
    • Объем и рост рынка
    • Концентрация поставок: стратегическая возможность
  • ТУРКМЕНИСТАН: РЕСУРСНАЯ БАЗА И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
    • Ресурсная база
    • Основные месторождения
    • Существующая промышленная инфраструктура
    • Анонсированная программа расширения производства
  • ВОЗМОЖНОСТИ В ЦЕПОЧКЕ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ: ОТ СЫРОГО ЙОДА К ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ХИМИИ
    • Рентгеноконтрастные средства для медицинской визуализации — уровень наивысшего приоритета
    • Химикаты для полупроводниковой промышленности и электроники
    • Повидон-йод (ПВП-Й) и антисептики — краткосрочная перспектива
    • Дополнительные высокотехнологичные сегменты
  • ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
    • Потенциальные стратегические партнеры
  • ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОЦЕНКА РИСКОВ
    • Оценка производственных мощностей
    • Ориентировочные сценарии производства и доходов
    • Ключевые риски и меры по их снижению
  • СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

