В Ашхабаде прошел фестиваль «Путешествие в Европу» по случаю Дня Европы

Представительство Европейского Союза в Туркменистане провело яркий фестиваль «Путешествие в Европу» в ашхабадском торгово-развлекательном центре «Аркач». Мероприятие, организованное в рамках празднования Дня Европы, было полностью посвящено богатой культуре, многообразию и духу сотрудничества между сторонами. С приветственным словом к гостям праздника обратилась Посол ЕС в Туркменистане Беата Пекса.

Холл торгово-развлекательного центра на один день превратился в интерактивную карту Европы. Пространство украсили флагами государств-членов ЕС, а для посетителей развернули креативные фотозоны с изображениями главных европейских достопримечательностей — от Эйфелевой башни до Бранденбургских ворот.

Главным событием дня стал масштабный образовательно-развлекательный квест. На специальных тематических станциях, посвященных 27 странам-членам Евросоюза, гости могли поближе познакомиться с историей, географией и традициями европейских государств.

Каждый участник квеста получал символический синий «паспорт ЕС». За успешное прохождение заданий на станциях в этот паспорт ставились отметки, и вручались подарки – кепки, футболки, шопперы, флэшки.

Праздничную атмосферу в течение всего дня поддерживали творческие коллективы. На главной сцене фестиваля развернулась масштабная культурная программа: артисты исполняли европейские музыкальные произведения, а танцевальные пары радовали зрителей изящными хореографическими номерами.

Фестиваль «Путешествие в Европу» в очередной раз продемонстрировал прочные мосты дружбы и культурного взаимопонимания между Туркменистаном и Европейским Союзом. /// 5 марта 2026 г. (фото: Тамир Шакиров)

Несколько фото с фестиваля: