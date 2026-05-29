Туркменистан и ООН выводят безопасность на новый уровень: Ашхабад готов разместить у себя Программный офис Контртеррористического управления

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в рамках своего визита в США провел ключевые переговоры с Исполняющим обязанности Заместителя Генерального секретаря ООН, руководителем Контртеррористического управления (КТУ) Александром Зуевым.

Встреча, прошедшая 28 мая 2026 года, продемонстрировала стратегический характер многолетнего партнерства Туркменистана с Организацией Объединенных Наций.

Центральной темой обсуждения стало практическое наполнение новой резолюции Генассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», которая была единогласно принята совсем недавно — 20 мая 2026 года. Этот документ зафиксировал глубокое международное признание миролюбивого курса Ашхабада.

Четыре глобальные инициативы Ашхабада

В развитие положений новой резолюции Туркменистан детально представил в ООН четыре масштабные международные инициативы, которые призваны трансформировать архитектуру превентивной дипломатии:

Академический центр: На базе Кафедры мира и нейтралитета ИМО МИД Туркменистана предлагается создать Академический центр изучения вопросов мира, нейтралитета и превентивной дипломатии.

На базе Кафедры мира и нейтралитета ИМО МИД Туркменистана предлагается создать Академический центр изучения вопросов мира, нейтралитета и превентивной дипломатии. Палата посредничества: На территории Туркменистана предлагается открыть Палату посредничества во имя мира. Данная структура выступит конкретным и гибким механизмом для мирного урегулирования межгосударственных споров.

На территории Туркменистана предлагается открыть Палату посредничества во имя мира. Данная структура выступит конкретным и гибким механизмом для мирного урегулирования межгосударственных споров. Правовое руководство: совместная с ООН разработка Руководства по соблюдению и осуществлению принципов нейтралитета.

совместная с ООН разработка Руководства по соблюдению и осуществлению принципов нейтралитета. Стратегия безопасности: Туркменистан продолжит активное продвижение инициативы Президента Сердара Бердымухамедова по формированию всеобъемлющей Стратегии глобальной безопасности, опирающейся строго на нормы международного права.

Контртеррористический хаб в Центральной Азии

Особое внимание в ходе переговоров стороны уделили качественному усилению коллективного противодействия трансграничным угрозам. В этом контексте Туркменистан детально презентовал инициативу по созданию в Ашхабаде Программного офиса Контртеррористического управления ООН.

Планируется, что новый офис станет ключевой аналитической и экспертной платформой для всего Центральноазиатского региона.

Параллельно туркменская сторона подтвердила полную поддержку и приверженность дальнейшему укреплению роли Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

По итогам встречи Рашид Мередов и Александр Зуев подтвердили готовность к углублению взаимодействия, запуску новых совместных программ и подготовке высококвалифицированных дипломатических кадров нового поколения./// nCa, 29 мая 2026 г. (фото: КТУ)