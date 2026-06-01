Биеннале в Мардине, вечном городе Турции и центре искусств, притягивает тысячи гостей

Турция давно стала одной из ведущих площадок для проведения крупных национальных и международных культурных и художественных событий. Особое место среди них занимает Стамбул — один из самых посещаемых городов мира. Важными культурными центрами страны также считаются Анталия, которую называют туристической столицей Турции, Измир и столица страны — Анкара. Однако в последние годы внимание всё чаще привлекают события, проходящие в разных уголках страны, во всех семи регионах Турции, придавая её культурной жизни новое измерение. Одним из самых ярких событий является Биеннале в Мардине, которая в этом году проходит здесь с 15 мая по 21 июня.

Биеннале в Мардине, входящая в состав International Biennial Association, была основана в 2010 году с целью превратить жемчужину Юго-Восточной Анатолии — Мардин — в один из центров современного искусства, а также привнести в регион новые идеи и художественные взгляды через универсальный язык искусства. На протяжении многих лет биеннале служит местом встречи художников и ценителей искусства, и в этом году уже в седьмой раз вновь объединит более 40 художников примерно из 20 стран мира.

Биеннале в Мардине предоставляет уникальную возможность познакомиться с произведениями, заставляющими задуматься, в самых разных художественных направлениях, одновременно погружаясь в богатую культурную атмосферу исторического Мардина.

От небес к камню: архитектура, вдохновлённая временем

Куратором седьмой Биеннале в Мардине стала Челенк Бафра — куратор и директор многочисленных выставок и художественных программ в Турции, а также в Германии, Великобритании, Дании, Нидерландах, Италии и Франции. В этом году биеннале проходит под темой «GÖKzemin» («НЕБО и Земля»). Событие приглашает посетителей в путешествие между, казалось бы, противоположными полюсами — небом и землёй, индивидуальным и коллективным, прошлым и будущим, выстраивая между ними тонкую эмоциональную и философскую связь. Помимо художественных экспозиций, программа включает мастер-классы с участием художников, чтения, лекции, дискуссии и музыкальные выступления.

В 2026 году биеннале впервые выходит за пределы Старого города, охватывая разнообразные площадки по всему региону. В центре внимания — многослойное культурное наследие Мардина. Среди площадок биеннале — Древний город Дара, Монастырь Дейрулзафаран, хаммам Атеш Бейлер, а также Городской музей Мардина имени Сакыпа Сабанджи в Старом городе и различные общественные пространства.

Мардин: где встречаются история, культура и гастрономия

Мардин — древний перекрёсток цивилизаций и торговых путей, один из скрытых сокровищ Юго-Восточной Анатолии. Этот город, который нередко называют музеем под открытым небом, отражает многослойное наследие Верхней Месопотамии: его архитектура формировалась под влиянием десятков культур на протяжении тысячелетий. Среди самых посещаемых достопримечательностей города — Большая мечеть Мардина, Монастырь Дейрулзафаран, Церковь Мор Бехнам, Медресе Зинджирие и Медресе Касымие. Неподалёку находятся Монастырь Мор Габриэль и древний город Дара, который часто называют «Эфесом Месопотамии» за его исключительное историческое значение.

Это богатое культурное наследие отражается не только в архитектуре, но и в гастрономии региона. От традиционного мардинского завтрака до ароматных мясных блюд с местными специями и гастрономических специалитетов с географическим указанием происхождения — таких как «сембусек» (пирог с мясной начинкой) и мардинский «ичли кёфте» (булгуровые котлеты с мясной начинкой, известные как «икбебет» в варёном виде и «ирок» — в жареном) — город предлагает настоящее кулинарное путешествие. Прекрасным дополнением к этим блюдам станет традиционное ассирийское вино.

Как добраться: до Мардина можно долететь прямыми рейсами из Стамбул, Анкара, Измир и Анталья. Перелет из Стамбула в Мардин занимает два часа. Чтобы добраться из аэропорта до центра города, арендуйте автомобиль либо воспользуйтесь автобусом или такси.

Где остановиться: Мардин предлагает широкий выбор вариантов размещения — от сетевых отелей до уютных гостевых домов. Если вы предпочитаете отдыхать в аутентичных условиях, то стоит выбрать отреставрированный исторический особняк в Старом городе.

Что посмотреть: помимо главных достопримечательностей, обязательно обратите внимание на знаменитые мардинские «аббары» — крытые арочные проходы, соединяющие улицы и переулки города и играющие важную роль в его уникальной городской структуре.

Что попробовать: после обеда или ужина непременно попробуйте насыщенный местный кофе «дибек» — один из символов гостеприимства Мардина.

Что привезти с собой: среди самых популярных сувениров — знаменитый голубой миндаль Мардина, окрашенный натуральными красителями из деревьев Лахор, а также филигранные украшения «телкари», чётки «тесбих», ассирийское вино и традиционное мыло «быттым». ///nCa, 1 июня 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)