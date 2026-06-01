В Ашхабаде масштабно отметили Праздник туркменского ковра

В Туркменистане прошли крупные торжества, приуроченные к Празднику туркменского ковра, который традиционно отмечается в стране в последнее воскресенье мая (в этом году 31 мая). Столица приняла масштабную профильную выставку и XXVI заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра. Об этом сообщает Государственное информационное агентство TDH.

Главной локацией праздничных мероприятий стал Национальный музей туркменского ковра в Ашхабаде. Здесь развернулась обширная экспозиция, объединившая как классические полотна, так и современные произведения декоративно-прикладного искусства.

В открытии смотра приняли участие руководство Меджлиса, главы министерств и ведомств, представители общественных организаций, СМИ, а также руководители аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий и международных организаций.

На выставке были продемонстрированы работы предприятий Государственного объединения «Türkmenhaly» и частных мастерских. Помимо традиционных ковров с классическими гёлями, посетителям представили новые художественные полотна, воссозданные по репродукциям древних туркменских ковров, а также исторические бытовые изделия: чувалы, хорджуны, килимы, молитвенные коврики и предметы конской амуниции. Особое место в экспозиции заняли современные ковровые портреты, шелковые изделия и сувенирная продукция от отечественных предпринимателей.

Важной частью торжества стала церемония чествования передовиков производства. Указом главы государства за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие отрасли 15 мастерицам было присвоено почетное звание «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» («Заслуженная ковровщица Туркменистана»).

Национальное ковровое искусство получило и международное признание. Принявший участие в торжествах Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев вручил Государственному объединению «Türkmenhaly» специальный диплом организации за вклад в развитие коврового ремесла в тюркском мире, а также благодарственные грамоты лучшим ковровщицам.

Раев подчеркнул, что туркменский ковер является бесценным достоянием не только самого Туркменистана, но и всей мировой культуры, что ранее уже было подтверждено внесением этого ремесла в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Во второй половине дня в конференц-зале «Türkmenhaly» состоялось XXVI заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра. В нем приняли участие туркменские специалисты, ученые, деятели культуры, а также зарубежные делегаты. Работа форума продолжилась в рамках двух тематических секций — «Красота небесная» и «Живая легенда». Участники обсудили вопросы сохранения многовековых традиций ковроткачества, улучшение условий труда мастеров и модернизацию производственной инфраструктуры в регионах страны.

Праздничные мероприятия, включая творческие встречи, конкурсы и концерты мастеров искусств, прошли в эти дни во всех велаятах Туркменистана. ///nCa, 1 июня 2026 г. (фото – TDH)