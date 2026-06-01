Туркменская сборная по шахматам участвовала в сборах в казахстанском Кокшетау

По приглашению Казахстанской федерации шахмат национальная сборная команда Туркменистана участвовала в учебно-тренировочных сборах, которые были организованы в казахстанском городе Кокшетау на базе Дома шахмат в период с 18 мая по 2 июня.

Цель проведения сборов – подготовка спортсменов к 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, повышение уровня их спортивного мастерства, а также укрепление международного сотрудничества.

Сборы проводились под руководством международного гроссмейстера Александра Рахманова.

На базе Дома шахмат были созданы все необходимые условия для сфокусированного тренировочного процесса, неформального общения и своевременного восстановления.

Как отмечает Генеральный секретарь Шахматной федерации Туркменистана Мерген Какабаев, сборы проходили очень интенсивно – по 6-7 часов в день.

«Ребятам очень интересно, Александр Андреевич Рахманов учит мыслить правильно, обучает, так называемым, позиционным шахматам. Тренер также акцентирует внимание на командной игре, как психологически к ней подготовиться, что сейчас очень актуально. Как мы все знаем, в сентябре в Самарканде состоится шахматная олимпиада, и такая подготовка в преддверии ее очень полезна для нашей сборной», – говорит М.Какабаев.

С этой целью подготовки туркменской сборной к олимпиаде и в рамках сотрудничества с Казахстанской федерацией планируется еще провести дополнительные онлайн-занятия с Александром Рахмановым, когда команда уже вернется в Ашхабад.

В рамках поездки в Казахстан туркменская сборная команда также примет участие в международном шахматном турнире “Мемориал Владимира Дворковича – Aktobe Open 2026”, который пройдет с 3 по 11 июня в Актобе. В рамках турнира состоятся два соревнования – Masters и Open, где будут участвовать шахматисты из 21 страны, в том числе 23 гроссмейстера. Призовой фонд чемпионата составляет 100 000 долларов США. ///Федерация Шахмат Туркменистана