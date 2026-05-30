Пакистан и Туркменистан готовят двусторонние мероприятия

Туркменистан и Пакистан проведут ряд двусторонних мероприятий, в том числе заседание Совместной туркмено-пакистанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также совместные деловые, культурные и гуманитарные мероприятия.

Речь об этом шла на встрече Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром, которая состоялась на полях открытых дебатов высокого уровня Совета Безопасности ООН

28 мая 2026 года в Нью-Йорке.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития туркмено-пакистанских отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, сообщает МИД Туркменистана.

Особое внимание было уделено огромному потенциалу двустороннего экономического и инфраструктурного сотрудничества. Ярким примером партнёрства является реализация таких региональных проектов, как газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), развитие инфраструктуры электропередачи и создание волоконно-оптических линий связи вдоль коридора Туркменистан–Афганистан–Пакистан.

Было отмечено, что политический диалог на высшем уровне играет ключевую роль в укреплении туркмено-пакистанских отношений. Регулярные контакты между лидерами двух стран придают дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества и реализации региональных проектов. Дипломаты подчеркнули взаимную нацеленность на дальнейшее расширение политического диалога и практического взаимодействия по всем направлениям, представляющим общий интерес.

Туркменская сторона выразила признательность Пакистану за последовательную поддержку международных инициатив Туркменистана, выдвигаемых в ООН и других международных платформ.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии туркмено-пакистанского партнёрства и продолжении активного политического диалога на всех уровнях.///nCa, 30 мая 2026 г.