Китайская инициатива глобального управления: Туркменистан предложил пути ее реализации

Создание платформы превентивного управления и объявление 2028 года Годом международного права — такие предложения озвучил Туркменистан на заседании Группы друзей глобального управления в Нью-Йорке 28 мая 2026 года. Встреча завершилась выработкой консенсуса из пяти пунктов, направленных на демократизацию международных отношений и укрепление роли ООН.

Туркменистан озвучил предложения по реализации инициативы глобального управления, которая была выдвинута Председателем КНР Си Цзиньпинем в сентябре 2025 года на Саммите ШОС.

Соответствующие заявления были сделаны Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым на встрече Группы друзей глобального управления на тему: «Реформирование и совершенствование глобального управления, совместные усилия по преодолению глобальных вызовов» в Нью-Йорке, 28 мая 2026 года. В заседании приняли участие представители 60 стран.

В рамках реализации Инициативы глобального управления туркменская сторона обозначила четыре ключевых практических предложения, сообщает МИД Туркменистана.

Превентивное управление: Туркменистан выступил с инициативой создания Многосторонней платформы превентивного управления, ориентированной на раннее предупреждение конфликтов и кризисов.

Укрепление роли международного права: Туркменистан активно продвигает в ООН инициативу о провозглашении 2028 года Годом международного права, который призван стать платформой для широкого диалога о роли права в условиях глобальных преобразований.

Надежность данных и цифровизация: Туркменистан выступает за внедрение универсальных принципов надежности данных и совместных механизмов их верификации для принятия управленческих решений.

Практическая реализация и инклюзивность: Туркменистана уверен, что эффективность глобального управления измеряется его способностью решать конкретные проблемы на основе доверия и инклюзивности.

В завершение выступления Мередов отметил, что превентивное управление, международное право, достоверные данные и практическая реализация инициатив составляют единую систему ответственного международного сотрудничества.

Группы друзей глобального управления — это неформальные объединения стран-членов при ООН, созданные для продвижения инклюзивного диалога и поиска коллективных решений современных глобальных вызовов. Подобные платформы выступают за равноправие государств, укрепление международного права и подлинный многосторонний подход.

Группа друзей глобального управления выработала консенсус по пяти ключевым пунктам

Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китая Ван И заявил в четверг, что Группа друзей глобального управления выработала консенсус по пяти ключевым пунктам, касающимся глобального управления, сообщает Синьхуа.

Ван И в четверг принял участие в заседании Группы друзей глобального управления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По словам Ван И, с момента создания группы все ее члены активно обсуждали вопросы реформирования и совершенствования глобального управления, добавив, что группа достигла консенсуса по пяти основным пунктам.

Во-первых, все члены поддерживают демократизацию международных отношений. Все страны, независимо от размера, мощи или богатства, имеют право выбирать собственные социальные системы и пути развития, а также на равных условиях участвовать в глобальном управлении, принимать решения и извлекать из этого выгоду.

Во-вторых, все члены призывают к соблюдению целей и принципов Устава ООН, обеспечению равного применения международного права и международных норм и противодействию двойным стандартам и принуждению.

В-третьих, все члены поддерживают сохранение центральной роли ООН, приверженность принципам мультилатерализма, укрепление многосторонних механизмов, а также выступают против унилатерализма и силовой политики.

В-четвертых, все члены поддерживают реформирование и совершенствование глобального управления и сокращение разрыва между Севером и Югом, чтобы все страны могли пользоваться плодами развития и ни одна страна не была оставлена позади.

В-пятых, все члены также призывают к решению наиболее острых проблем, стоящих перед международным сообществом, посредством конкретных действий и практических результатов, чтобы обеспечить соответствие глобального управления потребностям времени и людей. ///nCa, 29 мая 2026 г.(фото: Синьхуа)