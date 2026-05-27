Главы МИД Туркменистана и Азербайджана провели встречу в Нью-Йорке

26 мая в рамках рабочего визита в Нью-Йорк Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился со своим азербайджанским коллегой – министром Джейхуном Байрамовым.

В ходе встречи отмечались роль и значение взаимных визитов и контактов на высоком уровне в дальнейшем развитии двусторонних связей, основанных на отношениях дружбы и братства между Азербайджаном и Туркменистаном, сообщает МИД Азербайджана.

Также были обсуждены повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая возможности расширения взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, а также гуманитарной сферах, областях науки, образования и культуры, равно как и в рамках Каспийского региона.

Наряду с этим было обращено внимание на важность продолжения взаимовыгодного сотрудничества и солидарности на многосторонних платформах.

В то же время состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, была подчеркнута значимость сохранения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе в целом. ///nCa, 27 мая 2026 г.