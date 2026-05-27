Мир через развитие и диалог: Глава МИД Туркменистана выступил на дебатах высокого уровня в Совбезе ООН

26 мая 2026 года в Нью-Йорке, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в открытых дебатах высокого уровня на тему «Соблюдение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, основанной на центральной роли Организации Объединённых Наций», сообщает МИД Туркменистана.

Туркменистан приглашен на дебаты Министром иностранных дел Китая, которая в настоящее время председательствует в Совете Безопасности ООН,

В своем выступлении Мередов отметил, что Туркменистан последовательно реализует внешнеполитический курс, направленный на продвижение мира, доверия и превентивной дипломатии, а также укрепление роли ООН в международных отношениях.

В этой связи подчеркнута значимость инициативы «Мир через развитие», основанной на понимании взаимосвязи мира, безопасности и устойчивого социально-экономического развития.

Отдельное внимание было уделено инициативе «Диалог — гарантия мира», отражающей философию отказа от применения силы в пользу диалога как основы устойчивого и неконфронтационного развития.

Также было отмечено, что по инициативе Президента Туркменистана ведётся работа по созданию Университета мира и нейтралитета для подготовки специалистов в области миростроительства, доверия и превентивной дипломатии.

Разработка глобальной стратегии безопасности и провозглашение 2028 года в рамках ООН Международным годом международного права – еще одна инициатива, продвигаемая Туркменистаном.

В продолжении Мередов напомнил, что Туркменистан совместно с ООН проводит крупные международные мероприятия глобального значения. Одним из них стала Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC-3), состоявшаяся в августе прошлого года в Туркменистане.

Туркменистана призывает к эффективной реализации итоговых документов LLDC-3 – Авазинской политической Декларации и десятилетней Авазинской Программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, принятых по итогам конференции.

Мередов подтвердил намерение Туркменистана активно участвовать в международных усилиях, направленных на укрепление мира, безопасности и устойчивого развития на основе принципов и целей Устава ООН.

Заявление от Группы друзей нейтралитета

Также 26 мая 2026 года в ходе открытых дебатов в Совбезе Министр иностранных дел Туркменистана выступил с заявлением от имени Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития.

Мередов обозначил четыре ключевых направления.

Во-первых, была подтверждена центральная роль ООН и неизменная значимость целей и принципов Устава ООН как основы современных международных отношений.

Во-вторых, была отмечена возрастающая роль дипломатии, посредничества и диалога в решении современных международных вопросов. В этой связи Группа приветствовала принятие Генеральной Ассамблеей ООН 20 мая 2026 года резолюции «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития», инициированной Туркменистаном.

Мередов также выразил поддержку использованию территорий нейтральных государств для проведения мирных переговоров, диалоговых площадок и посреднических процессов.

В-третьих, была акцентирована тесная взаимосвязь мира, безопасности и устойчивого развития. Отмечалась значимость укрепления региональной и межрегиональной взаимосвязанности, устойчивого транспорта и экономического сотрудничества как факторов стабильности, доверия и устойчивого развития.

В-четвёртых, подчёркивалась необходимость дальнейшего укрепления эффективности и авторитета ООН, а также усиления роли многосторонней дипломатии.

В завершение выступления туркменский дипломат от имени Группы друзей нейтралитета подтвердил ее приверженность поддержке международных усилий, направленных на укрепление мира, доверия, диалога и конструктивного международного сотрудничества при центральной координирующей роли ООН.///nCa, 27 мая 2026 г.