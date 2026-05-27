Министр иностранных дел Туркменистана провел в Нью-Йорке встречи с Генсекретарем и высокопоставленными представителями ООН

Стратегическое партнерство Туркменистана с ООН и продвижение ключевых инициатив Ашхабада в области превентивной дипломатии, безопасности и устойчивого развития стали главными темами серии переговоров, которые Министр иностранных дел Рашид Мередов провел в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, заместителем Генсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло и Высоким представителем по странам LLDC Рараб Фатимой.

Переговоры с Антониу Гутерришем

26 мая 2026 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарём Антониу Гутерришем.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые направления дальнейшего укрепления стратегического партнёрства между Туркменистаном и ООН, а также инициативы, выдвигаемые Ашхабадом.

Особое внимание было уделено принятой 20 мая 2026 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Роль и значимость политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития».

Гутерриш назвал этот документ очень своевременным, с учётом нынешних реалий и поблагодарил Туркменистан за лидерство в этом процессе.

Отдельным блоком переговоров стало обсуждение инициативы Туркменистана по учреждению Университета мира и нейтралитета. Стороны констатировали, что создание такого Университета под эгидой ООН придаст импульс продвижению ценностей постоянного нейтралитета среди молодежи и укрепления глобального диалога на принципах взаимного уважения.

В ходе встречи особое внимание было уделено таким предложениям туркменской стороны, как разработка Стратегии глобальной безопасности, создание Палаты посредничества мира под эгидой ООН и активизация превентивной дипломатии.

Стороны высоко оценили деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках реализации Целей устойчивого развития.

В завершение встречи была подтверждена взаимная приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между Туркменистаном и ООН в интересах мира, устойчивого развития и международного сотрудничества.

Поддержка стран LLDC и Авазинский трек

На встрече Министра иностранных дел Рашида Мередова с Заместителем Генерального секретаря ООН, Высоким представителем по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным государствам (UNOHRLLS) Рараб Фатимой

особый акцент стороны сделали на Авазинской программе действий на 2024–2034 годы и Авазинской политической декларации как важнейший этап в продвижении интересов стран категории LLDC. В связи с этим стороны обсудили практические механизмы реализации данных документов.

В ходе переговоров было подчёркнуто, что Туркменистан, являясь сопредседателем Группы друзей стран, не имеющих выхода к морю, намерен и далее активно содействовать продвижению интересов данной категории государств, укреплению их международной поддержки и расширению практических механизмов многостороннего сотрудничества.

Стороны отметили важность партнерства по таким ключевым направлениям в интересах стран LLDC, как климатическая повестка, устойчивая энергетика, водная дипломатия, цифровизация и переход к циркулярной экономике.

Безопасность, Университет мира и нейтралитета, ТАПИ

Превентивная дипломатия, создание Университет мира и нейтралитета, безопасность – стали центральными темами встречи Рашида Мередова с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло.

Туркменская сторона подтвердила приверженность дальнейшей поддержке и укреплению мандата Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) в Ашхабаде. В этой связи стороны обсудили возможности расширения направлений деятельности Центра в целях повышения эффективности регионального взаимодействия, укрепления мер доверия и развития превентивной дипломатии.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам региональной безопасности, поддержания стабильности и продвижения механизмов мирного урегулирования на основе диалога и доверия.

Отдельной темой обсуждения стала инициатива Туркменистана по разработке Глобальной стратегии безопасности. Было отмечено значение данной инициативы для формирования устойчивой и справедливой системы международной безопасности, основанной на принципах Устава ООН и международного права.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы практической реализации инициативы Туркменистана по созданию Университета мира и нейтралитета совместно с ООН. Первым шагом в этом направлении стало учреждение Кафедры мира и нейтралитета в Институте международных отношений МИД Туркменистана. На первоначальном этапе на базе кафедры планируется запуск профильной магистерской программы, а также развитие сотрудничества с Университетом мира ООН.

В завершение встречи стороны подчеркнули важность совместных усилий по обеспечению мира и устойчивого развития посредством реализации крупных инфраструктурных и региональных проектов. Примером служит проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) как важный фактор обеспечения регионального мира, устойчивого развития и энергетической безопасности. ///nCa, 27 мая 2026 г.