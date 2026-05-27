27-29 мая Туркменистан празднует Курбан Байрамы (Ид Аль-Адха) – главный исламский праздник жертвоприношения, который отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа.

По случаю праздничной даты Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил народ страны. Текст поздравления приводят государственные печатные сми.

«Курбан байрамы, ставший неотъемлемой частью всемирного культурного наследия человечества, символизирует торжество богатого духовного мира, многовековых традиций, обычаев и верований туркменского народа. Этот священный праздник служит укреплению принципов гуманизма, дружбы и миролюбия, воплощая в себе духовно-нравственные ценности нашего народа, а также сплочённости, взаимоуважения и духовного единства в обществе», – говорится в послании.

Глава государств подчеркнул, что, опираясь на национальные принципы государственности, туркменское «общество развивается на основе высоких идеалов гуманизма. Обогащая и популяризируя в мире благородные традиции, религиозные и светские ценности предков, придававших особое значение физической и духовной чистоте, нравственному совершенству, высоко возносим национальную честь и достоинство».

«Нашей главной целью является укрепление позиций Отчизны в международном пространстве, упрочение мира и дружбы, объединение культур и народов на основе идеалов гуманизма, а также популяризация национального наследия во всём мире», – отмечает Президент.

В эти дни группа из 289 туркменских граждан при поддержке государства совершает хадж в главных святынях ислама – Мекке и Медине.

Во всех регионах страны в праздничные дни в мечетях проводятся праздничные службы, организуются курбанлык-садака. ///nCa, 27 мая 2026 г. (фото: Tur-ray)