Специалисты по энергетике из Туркменистана обсуждают передовой опыт укрепления энергетической безопасности в ходе организованного ОБСЕ рабочего визита в Испанию

Передовой опыт в области укрепления энергетической безопасности и устойчивости сектора возобновляемой энергетики был представлен в ходе учебно-ознакомительного визита в Барселону (Испания), организованного ОБСЕ, который проходит 26 и 27 мая 2026 года.

В первый день визита представители Министерства энергетики и Государственного энергетического института Туркменистана посетили Исследовательский центр Каталонского политехнического университета (CITCEA-UPC), где ознакомились с такими вопросами, как политика энергетической безопасности, интеграция возобновляемых источников энергии, стабильность энергосети и планирование энергетического перехода. В ходе обсуждений с испанскими коллегами основное внимание было уделено интеллектуальным сетям, распределенной генерации, управлению спросом и готовности к рискам в энергетических системах.

«Цель ознакомительного визита — повысить профессиональный потенциал представителей Государственного энергетического института и Министерства энергетики в таких областях, как энергетическая безопасность, устойчивость систем возобновляемой энергетики и инновационные энергетические решения, а также укрепить институциональный и академический потенциал посредством обмена практическим опытом ОБСЕ», — заявила Оливера Зуровак-Кузман, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Во второй день визита делегация встретится с экспертами из Специализированного центра исследований водорода при Политехническом университете Каталонии и обменяется мнениями по таким актуальным вопросам, как энергетическая устойчивость городов, местные энергетические сообщества, управление энергопотреблением в «умных» городах и обеспечение бесперебойности энергоснабжения. Кроме того, участники рассмотрят инновационные подходы в области энергетики, энергосистем, электроники и энергоснабжения. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 26 мая 2026 г.