В Ашхабаде состоялось заседание Совета старейшин Халк Маслахаты и Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова

В Туркменистане нет детей без опеки, ведь за каждым из них несокрушимой скалой стоит государство: на заседании Совета старейшин и Благотворительного фонда Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов назвал новорожденную девочку-сироту из Ашхабада именем Аркадаг гызы Гурбангуль.

26 мая 2026 года, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл очередное совместное заседание Совета старейшин Халк Маслахаты и Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В соответствии с повесткой дня участники заседания рассмотрели комплекс вопросов, связанных с планомерным повышением уровня жизни граждан, разъяснением сути проводимых в стране государственных реформ, а также с воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма. Отдельное внимание было уделено мерам поддержки молодых и многодетных семей.

Сделав акцент на высоком статусе Совета старейшин, созданного при Халк Маслахаты Туркменистана, Аркадаг Бердымухамедов подчеркнул, что согласно действующему Положению данная структура является ключевым консультативно-совещательной органом, призванным принимать непосредственное участие в решении вопросов общенационального и государственного значения. Было отмечено, что просветительская работа старейшин на местах, их содействие многодетным семьям и детям с ограниченными возможностями выступают надежным фундаментом для укрепления согласия и единства в туркменском обществе.

В ходе заседания выступили представители Совета от Ашхабада и пяти велаятов страны. Старейшины выразили признательность правительству за реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионах, которые вносят весомый вклад в повышение благосостояния населения.

По второму вопросу повестки дня — о патриотическом воспитании молодежи — с докладом выступил управляющий делами Аппарата Халк Маслахаты Туркменистана Р. Базаров. Он констатировал, что забота о благополучии подрастающего поколения является приоритетом государственной политики.

Базаров обратился к Национальному Лидеру с особой просьбой — наречь достойным именем новорожденную девочку, оставшуюся без попечения родителей, которая в настоящее время воспитывается в Детском доме города Ашхабад.

Одобрив данную инициативу и приняв во внимание, что ребенок родился в священный месяц Курбан, Национальный Лидер посоветовал наречь девочку именем Аркадаг гызы Гурбангуль. По словам Бердымухамедова, это решение станет ярким свидетельством глубокого почитания, с которым в Туркменистане относятся к исконным духовным ценностям и священным традициям предков.

«В нашей стране нет детей без опеки, ведь за каждым из них несокрушимой скалой стоит могущественное государство», — особо подчеркнул Аркадаг Бердымухамедов.

Председатель Халк Маслахаты напомнил, что за счет средств специализированного Благотворительного фонда тысячам нуждающихся детей регулярно оказывается высокотехнологичная медицинская и социальная помощь, восстанавливается их здоровье и создаются все условия для полноценной интеграции в жизнь общества. «Благотворительность – это принцип туркмен. В данной связи мы намерены в будущем активизировать деятельность по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям», — заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

Третьим пунктом повестки дня стало организационное решение о назначении членов Совета старейшин от нового «умного» города Аркадаг. Было утверждено, что житель города Аркадаг К. Тяшлиев, представляющий Ахалский велаят, теперь одновременно будет представлять город Аркадаг. Кроме того, сам Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также будет официально представлять город Аркадаг в данном органе.

Подводя итоги совместной работы, Национальный Лидер выразил твердую уверенность, что каждый член Совета внесет достойный вклад в развитие государства. «В будущем при поддержке родного народа, укрепляя авторитет независимой, постоянно нейтральной Отчизны, мы и далее будем ускоренными темпами вести масштабную работу во имя благополучной и счастливой жизни наших граждан», — резюмировал Аркадаг Бердымухамедов. ///nCa, 27 мая 2026 г. (фото: TDH)