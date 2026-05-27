Прием в Ашхабаде по случаю Дня независимости Грузии: курс на стратегическое партнерство и региональную взаимосвязанность

Пока мир сталкивается с фрагментацией, Грузия и Туркменистан продолжают строить прочные экономические мосты: на приеме в честь Дня независимости Грузии в Ашхабаде посол Константин Сабиашвили анонсировал проведение в Тбилиси крупного туркмено-грузинского бизнес-форума и выставки уже в июле этого года.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Туркменистане Константин Сабиашвили провел в Ашхабаде торжественный прием по случаю Дня независимости Грузии. Главным гостем от Правительства Туркменистана на банкете выступил министр торговли Назар Агаханов.

Глава грузинской дипмиссии обратившись к присутствующим гостям, рассказал о внутренних и исторических вехах Грузии, так и масштабных международных инфраструктурных проектах.

Приветствуя членов дипломатического корпуса и приглашенных гостей, Константин Сабиашвили подчеркнул особую атмосферу встречи: «Мне особенно приятно, что в этом году прием проходит в стенах Посольства, что позволяет нам в более уютной атмосфере поделиться духом нашей страны и главными ценностями нашей нации».

Память и духовные вехи

Особое место в выступлении посла заняло почитание духовных основ Грузии. Дипломат отдал дань уважения памяти ушедшего из жизни Предстоятеля Грузинской православной церкви Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.

Вместе с тем посол поздравил новоизбранного Католикоса-Патриарха Шио III с интронизацией, пожелав ему «духовной крепости и мужества в этом великом служении».

Он также проинформировал гостей о важнейшей исторической дате: «В этом году Грузия широко отмечает 1700-летие провозглашения христианства государственной религией. Эта историческая веха подчеркивает многовековую культуру Грузии и те духовные ценности, которые определили наш цивилизационный выбор много веков назад».

Грузия как глобальный транспортно-энергетический хаб

Значительная часть доклада речи посвящена превращению Грузии в ключевое звено международных транспортных коридоров. Посол подчеркнул, что страна «служит жизненно важными воротами для семи стран, не имеющих выхода к морю, и благодаря тесному сотрудничеству со своими партнерами активно превращается в цифровой, транспортный и энергетический хаб».

«Наша главная цель — превратить мир в предсказуемую экономическую стратегию. С этой целью мы планируем мобилизовать дополнительные 7 миллиардов долларов США до 2032 года для развития транспортной и логистической инфраструктуры. В данном контексте Срединный коридор стал стратегической необходимостью для глобальной торговли, где грузооборот уже увеличился на 33%», — заявил Константин Сабиашвили.

В качестве основы региональной устойчивости были названы такие действующие крупномасштабные инициативы, как нефтепроводы Баку — Тбилиси — Джейхан и Баку — Тбилиси — Супса, железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, коридор «Лазурит» (Lapis Lazuli) и TRACECA.

Строительство глубоководного порта Анаклия перешло в активную фазу: дноуглубительные работы начались в минувшем апреле, и к 2029 году порт сможет обрабатывать до 600 000 TEU грузов. Также близится к завершению строительство автомагистрали Восток — Запад.

В энергетической сфере Грузия совместно с Азербайджаном, Румынией и Венгрией активно реализует проект «Черноморский подводный электрический кабель». Глава дипмиссии подчеркнул: «Эта инициатива обеспечит Европу электроэнергией и укрепит региональные энергетические связи. Более того, мы приветствуем будущее участие стран Центральной Азии, включая Туркменистан, в этом проекте».

Динамика отношений с Туркменистаном – в планах бизнес-форум и выставка

Оценивая внешнеполитический вектор, Константин Сабиашвили отметил, что Грузия интенсивно развивает дружественные отношения с соседями и странами Центральной Азии: «В эпоху, когда мир сталкивается с фрагментацией, процветание строится не стенами, а мостами, и Грузия выступает именно таким мостом». Он также выразил поддержку мирным процессам на Южном Кавказе, назвав их «незаменимой основой для регионального развития и процветания».

Давая оценку двустороннему взаимодействию с Ашхабадом, дипломат заявил: «Грузия высоко ценит динамичные отношения, установившиеся с Туркменистаном». В частности, исключительно активный 2025 год ознаменовался официальным визитом Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Ашхабад и его встречей с Президентом Сердаром Бердымухамедовым, а также визитом в Тбилиси главы МИД Туркменистана Рашида Мередова.

Новый импульс отношения получили в 2026 году, когда Грузия принимала Председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманову, вице-премьера Нокергулы Атагулыева и присутствующего на приеме министра торговли Назара Агаханова. Также в мае Ашхабад посетила грузинская делегация во главе с министром экономики.

Посол также сообщил о предстоящей двусторонней повестке: «Мы горячо приветствуем предстоящий бизнес-форум и выставку, проведение которых запланировано в Тбилиси на июль этого года».

Общность ценностей и стратегический фундамент

Посол констатировал глубокую социокультурную близость Туркменистана и Грузии: «Наши страны объединяет очень многое — исключительное почтение к многовековым культурным и семейным традициям, общие моральные ценности и бережное сохранение своей уникальной идентичности».

Он подтвердил, что Грузия видит в Туркменистане важного и надежного партнера, и высоко ценит его политику нейтралитета как «ключевой гарант региональной стабильности».

«Я выражаю искреннюю благодарность Правительству Туркменистана за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, которая служит фундаментом нашего партнерства», — резюмировал дипломат.

В завершение официальной части Константин Сабиашвили пригласил гостей ознакомиться с установленным во дворе вековым символом грузинской идентичности — сосудом квеври, чья 8000-летняя традиция виноделия признана ЮНЕСКО, предложив всем присутствующим лично оценить уникальный вкус традиционного вина в рамках праздничного вечера. ///nCa, 26 мая 2026 г.

