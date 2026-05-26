Посольство Туркменистана в Украине представило искусство туркменского ковроткачества и вышивки ко Дню туркменского ковра

26 мая 2026 года в Посольстве Туркменистана в Украине состоялось торжественное культурное мероприятие под названием «Искусство ковроткачества и вышивки – символ трудолюбия и мастерства туркменских женщин», посвящённое Дню туркменского ковра — одному из значимых профессиональных праздников Туркменистана, олицетворяющих богатство духовного наследия, преемственность поколений и уникальное ремесло туркменских мастериц.

Мероприятие, организованное в рамках года, объявленного в Туркменистане под девизом «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан — родина целеустремлённых крылатых скакунов», а также празднования 35-летия независимости нашей страны, объединило представителей Клуба супруг иностранного дипломатического корпуса в Украине, украинской общественности, музыкальных и общеобразовательных школ, библиотек, деятелей образования, культуры и искусства, а также гостей, проявляющих неподдельный интерес к истории и национальным традициям туркменского народа.

Особую атмосферу мероприятию придал символизм майских дней, в течение которых проходят важные культурные и общественные события. В Туркменистане в эти дни проходят мероприятия, посвящённые 145-летию города Ашгабата, Курбан байрамы и Дню туркменского ковра. В Украине накануне отмечен День вышиванки — праздник народной памяти и бережного отношения к традиционной культуре.

Проведение в Посольстве Туркменистана культурного мероприятия, посвящённого искусству ковроткачества и вышивки, подчеркнуло уважение к национальному наследию туркмен, в то же время – духовную близость культурных традиций Туркменистана и Украины.

Участникам мероприятия была представлена тематическая культурная программа, содержательный рассказ об исторических традициях туркменского ковроткачества и искусства национальной вышивки, их глубоком символическом значении и особом месте в культурном наследии туркменского народа. Мероприятие сопровождалось фото и видео презентацией на большом экране.

Было подчеркнуто, что туркменский ковёр на протяжении веков является не только уникальным произведением декоративно-прикладного искусства, но и важным символом национальной идентичности и духовности, а искусство ковроткачества бережно передаётся от матери к дочери, сохраняя древние традиции, философию народа и уважение к ручному труду. Туркменские ковры, признанные во всём мире, создаются исключительно вручную и передаются из поколения в поколение как важная часть семейных и национальных традиций.

Особое внимание уделено уникальным технологиям изготовления туркменских ковров, использованию натуральной шерсти и природных красителей, а также символике традиционных орнаментов, отражающих связь человека с местом и условиями проживания, родной землёй, историей народа.

Отмечены уникальные технологии изготовления туркменских ковров — начиная от обработки шерсти сариджинской породы овец и использования натуральных растительных красителей до сложного ручного процесса вязания узлов, требующего исключительного терпения, точности и многолетнего мастерства.

Отдельно подчёркивалось, что в 2019 году туркменское национальное искусство ковроделия было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, став международным признанием уникальности и художественной ценности национального искусства туркменского народа.

Участники мероприятия узнали интересные исторические сведения о туркменских коврах, их разновидностях, региональных особенностях орнаментов и значении отдельных символов, а еще о знаменитом Музее туркменского ковра в Ашгабате, где хранятся уникальные экспонаты, включая крупнейший в мире ковер ручной работы, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса.

Отмечено, что благодаря проводимой государственной политике Руководства страны проводится масштабная работа по развитию и модернизации ковровой и текстильной отрасли страны, последовательно расширяются ассортимент ковровой продукции, производственная инфраструктура и материально-техническая база профильных предприятий, создаются современные условия для сохранения и дальнейшего развития национального искусства ковроткачества.

Особое место в презентации заняла тема туркменской национальной вышивки — Keşdeçilik sungaty, включённой в 2022 году в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, представляющая собой важную часть традиционной культуры, отражающая внутренний мир туркменской женщины, её художественный вкус, трудолюбие и уважение к национальным ценностям.

Внимание уделено символике традиционного туркменского женского костюма, украшений и головных уборов, которые на протяжении веков служили не только элементами одежды, но и отражением бытовой этики, статуса, рода, семейных и духовных ценностей.

В рамках мероприятия гостям была представлена тематическая выставка туркменского декоративно-прикладного искусства. Экспозиция включала образцы национальных ковров ручной работы, традиционную вышивку, предметы национального быта, национальной одежды и головных уборов, украшения, изделия народных мастериц, различные виды туркменского текстильного искусства.

Ближе ознакомиться с самобытностью туркменской культуры, её эстетикой, символикой и вековыми традициями позволила фотоэкспозиция на тему многовековых традиций туркменского ковроткачества, искусства национальной вышивки, элементов традиционной одежды и украшений. Кроме того, были представлены книги о культуре, истории и национальном наследии Туркменистана на туркменском, украинском и английском языках.

Музыкальная часть мероприятия стала ярким продолжением программы, подчеркнув культурную близость, атмосферу дружбы и уважение к традициям двух народов. Прозвучали национальные туркменские музыкальные композиции на дутаре, вокальная композиция на украинском языке «Водограй». Особый отклик гостей вызвало выступление украинской исполнительницы Адрианы Капуры, которая, аккомпанируя себе на бандуре, исполнила украинскую народную песню «Два кольори» и туркменскую песню «Toy aýdymy».

Завершилось мероприятие традиционным туркменским гостеприимством – угощениями из разнообразных блюд национальной туркменской кухни.

Проведённое мероприятие стало ярким свидетельством того, что сохранение национального наследия, уважение к культуре, народному искусству и исторической памяти остаются важнейшими ценностями для народа. Культурный вечер, посвящённый Дню туркменского ковра, вновь подтвердил значимость гуманитарного сотрудничества и культурного диалога в укреплении дружбы и взаимопонимания. ///nCa, 26 мая 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Украине)