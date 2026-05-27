GoTürkiye запускает проект «Сказка Каппадокии», продолжая свой цикл кинематографических историй

Международная туристическая платформа Турции GoTürkiye продолжает привлекать внимание аудитории со всего мира, оживляя уникальные туристические направления страны с помощью кинематографических историй. Вслед за успехом четвертого мини-сериала «История Стамбула», набравшего более 1,5 млрд показов, его продолжение — «Сказка Каппадокии» — уже доступно на всех цифровых платформах, и всего за 10 дней с момента выхода набрало более 49,6 миллиона показов, в том числе 44,3 миллиона просмотров.

Оказывав значительное влияние на сферу цифрового продвижения, проект оригинального мини-сериала GoTürkiye стал одним из ярчайших примеров новаторского подхода Турции к продвижению туризма, основанного на сюжетных линиях. «Сказка Каппадокии» — новейшая работа в рамках инновационной кинематографической стратегии GoTürkiye — передает чарующую атмосферу Каппадокии и приглашает зрителей прикоснуться к ее магии.

Рекламная кампания проходит одновременно в 25 странах, приглашая жителей всего мира окунуться в волшебную атмосферу этого удивительного региона.

Каппадокия на мировой арене

«Сказка Каппадокии» переносит зрителей из оживленного Стамбула в мир неподвластных времени мистических пейзажей Каппадокии, демонстрируя уникальные ландшафты региона, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, древние рельефы, знаменитые скальные конусы и сказочные виды.

Озан Акбаба и Синем Унсал вновь исполняют роли Селима и Дуру — пары, чей бурный роман завязался вопреки первоначальным разногласиям и взаимному непониманию. В продолжении истории Селим и Дуру отправляются в романтический медовый месяц в Каппадокию, который неожиданно для них превращается в загадочное путешествие к самопознанию. Вооружившись двумя таинственными металлическими ключами, супруги должны преодолеть мир скрытых лиц и дверей без ключей, чтобы найти истинную суть своей любви и мужества.

На фоне этой загадочной истории во всей красе предстают главные достопримечательности Каппадокии — от величественной крепости Учхисар, завораживающей Красной долины и легендарной Долины любви до древних подземных городов и всемирно известных полетов на воздушных шарах, — демонстрируя зрителям со всего мира потрясающую красоту этого региона в каждом кадре.

Проект, продюсером которого является компания Ay Yapım, снят по сценарию Кемаля Хамамджоглу под руководством режиссера Хилала Сарала, лауреата премии «Эмми».

Оригинальные мини-сериалы GoTürkiye меняют представление о глобальном продвижении

На сегодняшний день GoTürkiye запустила целую серию высокоэффективных проектов, построенных на сюжетных линиях, в том числе «Антальский гамбит», «Стамбул, моя любовь», «Тайный возлюбленный» и «История Стамбула». Благодаря центральной роли кинематографического повествования эти проекты с успехом представили разнообразные туристические направления Турции мировой аудитории.

Этот сериал не только изменил международный имидж страны в сфере туризма, но и достиг огромного успеха в Интернете: каждый эпизод посмотрели миллионы зрителей по всему миру. В связи с этим GoTürkiye продолжит расширять свое портфолио оригинальных мини-сериалов, создавая новые проекты, которые позволят зрителям увидеть туристические направления Турции во всей красе.

Наряду с проектом оригинальных мини-сериалов, платформа GoTürkiye стала центральным хабом для путешественников со всего мира, привлекая огромное количество пользователей в социальных сетях. Являясь одним из самых популярных официальных туристических брендов в мире, она может похвастаться аудиторией, насчитывающей более 20,8 млн подписчиков на восьми крупнейших платформах.

Выступая в качестве «цифрового окна» в богатое культурное и природное наследие страны, канал GoTürkiye на YouTube насчитывает 5,69 миллиона подписчиков и занимает первое место в рейтинге самых популярных национальных туристических аккаунтов на этой платформе во всем мире. Кроме того, он занимает верхнюю строчку в TikTok с 5,6 миллиона подписчиков и сохраняет за собой второе место среди самых популярных национальных аккаунтов в Instagram, насчитывая 4 миллиона подписчиков. ///nCa, 27 мая 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)