News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » GoTürkiye запускает проект «Сказка Каппадокии», продолжая свой цикл кинематографических историй

GoTürkiye запускает проект «Сказка Каппадокии», продолжая свой цикл кинематографических историй

By

Международная туристическая платформа Турции GoTürkiye продолжает привлекать внимание аудитории со всего мира, оживляя уникальные туристические направления страны с помощью кинематографических историй. Вслед за успехом четвертого мини-сериала «История Стамбула», набравшего более 1,5 млрд показов, его продолжение — «Сказка Каппадокии» — уже доступно на всех цифровых платформах, и всего за 10 дней с момента выхода набрало более 49,6 миллиона показов, в том числе 44,3 миллиона просмотров.

Оказывав значительное влияние на сферу цифрового продвижения, проект оригинального мини-сериала GoTürkiye стал одним из ярчайших примеров новаторского подхода Турции к продвижению туризма, основанного на сюжетных линиях. «Сказка Каппадокии» — новейшая работа в рамках инновационной кинематографической стратегии GoTürkiye — передает чарующую атмосферу Каппадокии и приглашает зрителей прикоснуться к ее магии.

Рекламная кампания проходит одновременно в 25 странах, приглашая жителей всего мира окунуться в волшебную атмосферу этого удивительного региона.

Каппадокия на мировой арене

«Сказка Каппадокии» переносит зрителей из оживленного Стамбула в мир неподвластных времени мистических пейзажей Каппадокии, демонстрируя уникальные ландшафты региона, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, древние рельефы, знаменитые скальные конусы и сказочные виды.

Озан Акбаба и Синем Унсал вновь исполняют роли Селима и Дуру — пары, чей бурный роман завязался вопреки первоначальным разногласиям и взаимному непониманию. В продолжении истории Селим и Дуру отправляются в романтический медовый месяц в Каппадокию, который неожиданно для них превращается в загадочное путешествие к самопознанию. Вооружившись двумя таинственными металлическими ключами, супруги должны преодолеть мир скрытых лиц и дверей без ключей, чтобы найти истинную суть своей любви и мужества.

На фоне этой загадочной истории во всей красе предстают главные достопримечательности Каппадокии — от величественной крепости Учхисар, завораживающей Красной долины и легендарной Долины любви до древних подземных городов и всемирно известных полетов на воздушных шарах, — демонстрируя зрителям со всего мира потрясающую красоту этого региона в каждом кадре.

Проект, продюсером которого является компания Ay Yapım, снят по сценарию Кемаля Хамамджоглу под руководством режиссера Хилала Сарала, лауреата премии «Эмми».

Оригинальные мини-сериалы GoTürkiye меняют представление о глобальном продвижении

На сегодняшний день GoTürkiye запустила целую серию высокоэффективных проектов, построенных на сюжетных линиях, в том числе «Антальский гамбит», «Стамбул, моя любовь», «Тайный возлюбленный» и «История Стамбула». Благодаря центральной роли кинематографического повествования эти проекты с успехом представили разнообразные туристические направления Турции мировой аудитории.

Этот сериал не только изменил международный имидж страны в сфере туризма, но и достиг огромного успеха в Интернете: каждый эпизод посмотрели миллионы зрителей по всему миру. В связи с этим GoTürkiye продолжит расширять свое портфолио оригинальных мини-сериалов, создавая новые проекты, которые позволят зрителям увидеть туристические направления Турции во всей красе.

Наряду с проектом оригинальных мини-сериалов, платформа GoTürkiye стала центральным хабом для путешественников со всего мира, привлекая огромное количество пользователей в социальных сетях. Являясь одним из самых популярных официальных туристических брендов в мире, она может похвастаться аудиторией, насчитывающей более 20,8 млн подписчиков на восьми крупнейших платформах.

Выступая в качестве «цифрового окна» в богатое культурное и природное наследие страны, канал GoTürkiye на YouTube насчитывает 5,69 миллиона подписчиков и занимает первое место в рейтинге самых популярных национальных туристических аккаунтов на этой платформе во всем мире. Кроме того, он занимает верхнюю строчку в TikTok с 5,6 миллиона подписчиков и сохраняет за собой второе место среди самых популярных национальных аккаунтов в Instagram, насчитывая 4 миллиона подписчиков. ///nCa, 27 мая 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan