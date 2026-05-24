Стратегия «Ашхабад–2045»: миллиардные инвестиции трансформируют инфраструктуру и облик столицы Туркменистана

В рамках проходящей международной конференции «Белый город Ашхабад 2026» озвучены масштабные планы по социально-экономическому и инфраструктурному развитию столицы, а также подведены ключевые итоги реализации государственной инвестиционной программы.

Ашхабад, 24 мая 2026 года. — Столица Туркменистана продолжает масштабную трансформацию в рамках концептуальной стратегии «Ашхабад–2045». Главные векторы развития главного города страны, нацеленные на создание комфортной городской среды и внедрение передовых технологий, стали ключевыми темами пленарной сессии профильного форума.

Новые жилые массивы и социальные объекты

Выступая на пленарной сессии, хяким Ашхабада Рахым Гандымов подчеркнул, что в столице ведется широкомасштабное строительство объектов культурно-бытового, административного и жилого назначения.

Как следует из выступления хякима, в текущем году в Ашхабаде запланировано к сдаче в эксплуатацию 820 400 квадратных метров современного жилья, что позволит справить новоселье 4100 семьям.

Значимыми подробностями застройки поделился вице-премьер Баймырат Аннамаммедов. Он сообщил, что в жилом комплексе «Парахат-7» запланировано возведение 30 жилых домов и разветвленной сети центров торговли и услуг, а в Бюзмейинском этрапе — 46 современных домов и многопрофильного культурного центра на 4 тысячи мест.

Более того, празднование Дня города будет ознаменовано открытием 78 двухэтажных коттеджей в Багтыярлыкском этрапе и двух многоквартирных домов в Беркарарлыкском этрапе.

В текущего года – в год празднования 35-й годовщины священной Независимости Отчизны – ожидается ввод в эксплуатацию крупнейших объектов здравоохранения и образования:

Международного педиатрического центра;

Международного научно-клинического онкологического центра;

Стоматологического центра;

Нового комплекса зданий Туркменского государственного архитектурно-строительного института.

Миллиардные инвестиции и экономический рост

В 2026 году фиксируются высокие макроэкономические показатели. Общий объем запланированных инвестиций по городу Ашхабаду составил 2,5 миллиарда долларов США. Инвестиционные потоки активно направляются в непроизводственную сферу и городские программы.

Динамичный рост демонстрируют и потребительские рынки. Производство потребительских товаров увеличивается, и ожидается, что в 2026 году данный показатель достигнет 2 миллиардов долларов США. В общем объеме производства потребительских товаров 45% (или 900 миллионов долларов США) составляют продовольственные товары, а 55% (или 1 миллиард 100 миллионов долларов США) — непродовольственные товары. Ожидается, что в 2026 году объем розничного товарооборота по всем направлениям составит 30 миллиардов долларов США.

Параллельно в ключевых индустриальных секторах столицы — электроэнергетике, легкой и пищевой промышленности, металлообработке и индустрии стройматериалов — успешно внедряются передовые цифровые стандарты и высокопроизводительное оборудование.

Масштаб общенациональных преобразований

Развитие столицы органично вписывается в картину масштабных строительных и инфраструктурных успехов по всей стране. Как отмечалось в докладе вице-премьера Аннамамедова, в соответствии с Государственной инвестиционной программой на 2026 год в Туркменистане планируется освоить средства на общую сумму 41,2 миллиарда манатов (68,5% направлено на производственные объекты, 31,5% — на непроизводственные). Всего по стране в этом году будет сдано более 900 тысяч кв. метров жилья, школы на 3380 мест и детские сады на 1080 мест.

Важнейшими вехами года стали уже реализованные мега-проекты:

Ввод в эксплуатацию участка Мары — Туркменабат — финального отрезка стратегической высокоскоростной автомагистрали Ашхабад — Туркменабат. Закладка фундамента нового современного поселка на 4 тысячи 500 хозяйств в Иолотанском этрапе Марыйского велаята.

Участники конференции сошлись во мнении, что Ашхабад сегодня выступает образцовым примером гармоничного сочетания уникального национального архитектурного зодчества, экономической стабильности и высоких инновационных технологий. ///nCa, 24 мая 2026 г.