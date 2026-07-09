Беларусь и Узбекистан выходят на уровень стратегического партнерства: итоги переговоров в Минске



9 июля 2026 года в Минске состоялись исторические переговоры на высшем уровне между Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Центральным событием саммита стало подписание Декларации об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами – фундаментального документа, определяющего вектор взаимодействия двух государств на долгосрочную перспективу.

Декларация: цели и оценки лидеров

Декларация закрепляет качественно новый, высочайший уровень межгосударственных связей, базирующийся на равноправии, взаимном уважении, глубоком доверии и строгом учете интересов друг друга.

Главная цель Декларации — придать дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности и противодействия современным вызовам. Документ нацелен на максимальное углубление взаимодействия в таких ключевых секторах, как промышленность, сельское хозяйство и транспортная логистика.

Лидеры двух государств единодушно дали высочайшую оценку значимости подписанного соглашения.

Александр Лукашенко назвал этот шаг «историческим». Шавкат Мирзиёев также охарактеризовал Декларацию как по-настоящему исторический документ, который подтверждает «единый курс на долгосрочное развитие партнерства и дружественных отношений»

Контуры практической реализации: внушительный пакет документов

Подписанная лидерами Декларация не останется декларативной — ее реальные практические контуры подкреплены масштабным пакетом двусторонних соглашений и дорожных карт. Правительства двух стран подготовили детальные пятилетние планы, где четко прописаны конкретные объемы, сроки и ответственные лица.

Центральное место в этом пакете занимает стратегическая Дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на 2026–2030 годы (План мероприятий). Помимо этого, министры и руководители ведомств обменялись целым рядом документов, среди которых:

Дорожная карта по дальнейшему углублению взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса на 2026–2028 годы;

Меморандум о намерениях по развитию инвестиционного сотрудничества в агропромышленной сфере;

Протокол о сотрудничестве в сфере легкой промышленности;

Программы и меморандумы о взаимодействии в сферах лесного хозяйства, культуры, туризма, социальной защиты, финансов, науки и образования.

Аграрный сектор — основа государственной безопасности

Стоит отметит, что расширение белорусско-узбекского сотрудничества напрямую призвано укрепить продовольственную безопасность двух стран. В современных геополитических реалиях продовольственная безопасность выступает как важнейший стратегический сектор общей безопасности государства. Минск и Ташкент демонстрируют здесь образцовую динамику: только за 2025 год показатели торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем между странами выросли практически в полтора раза по сравнению с 2024 годом.

Планы по дальнейшему сотрудничеству в сельском хозяйстве включают в себя масштабные и глубокие интеграционные проекты.

Стороны успешно развивают запущенный ранее первый инвестпроект — передовой птицеводческий комплекс полного цикла в Ташкентской области. Беларусь готова и дальше открывать в Узбекистане совместные производства по мясо- и молокопереработке.

Достигнута принципиально новая договоренность о приходе узбекских инвесторов в Витебскую область. Им предлагаются земельные участки для создания современных животноводческих комплексов. Выращенная и переработанная там высококачественная мясная и молочная продукция может поставляться напрямую в Узбекистан. Для Узбекистана это гарантированный источник продовольствия, а для Беларуси — новые рабочие места и развитие села.

Кроме того, Минск выразил готовность обеспечить стабильные оптовые поставки сахара, замороженной говядины, масла, тушенки и сгущенки для нужд государственного резерва Узбекистана и обычного потребительского рынка.

Промышленная кооперация и технологический суверенитет

Важнейшим приоритетом пятилетних планов определена производственная кооперация, которая уже сейчас вносит весомый вклад в укрепление технологического суверенитета Узбекистана. Вместо простой торговли страны делают ставку на локализацию высокотехнологичных производств на узбекской земле.

При этом, как следует из заявлений Александра Лукашенко, промышленный союз Минска и Ташкента имеет еще более масштабное геоэкономическое измерение: Беларусь нацелена на то, что Узбекистан откроет ей выход и на другие государства макрорегиона. «Очень важно, чтобы кроме совместных проектов мы с вашей помощью могли выйти и на третьи страны, особенно которые близки Узбекистану там. У них большой интерес, и мы вместе будем работать. Тем более что эта работа началась», — особо отметил белорусский лидер.

Промышленные планы сторон выглядят солидно:

Тракторостроение: За прошедший год в Узбекистане уже собрано порядка 1300 тракторов МТЗ, причем уровень локализации по ряду моделей приближается к 30%. В ближайшее время планируется нарастить совместное производство до 3000 единиц в год. Беларусь берет на себя создание сервисной сети, открытие фирменного учебного класса и оперативное обучение узбекских специалистов непосредственно на минском конвейере.

За прошедший год в Узбекистане уже собрано порядка 1300 тракторов МТЗ, причем уровень локализации по ряду моделей приближается к 30%. В ближайшее время планируется нарастить совместное производство до 3000 единиц в год. Беларусь берет на себя создание сервисной сети, открытие фирменного учебного класса и оперативное обучение узбекских специалистов непосредственно на минском конвейере. Машиностроение: Стороны уже успешно освоили совместное производство 130-тонных самосвалов БЕЛАЗ и теперь готовы переходить к сборке сверхтяжелых 220-тонных машин.

Стороны уже успешно освоили совместное производство 130-тонных самосвалов БЕЛАЗ и теперь готовы переходить к сборке сверхтяжелых 220-тонных машин. Энергетика и мирный атом: В связи со строительством в Узбекистане атомной электростанции, Шавкат Мирзиёев заявил об огромной заинтересованности в белорусском опыте. Беларусь, обладающая высокоэффективными технологиями цифровизации энергокомплекса и опытом эксплуатации собственной АЭС, готова всецело делиться знаниями, технологиями и кадрами.

В связи со строительством в Узбекистане атомной электростанции, Шавкат Мирзиёев заявил об огромной заинтересованности в белорусском опыте. Беларусь, обладающая высокоэффективными технологиями цифровизации энергокомплекса и опытом эксплуатации собственной АЭС, готова всецело делиться знаниями, технологиями и кадрами. Также кооперационные планы затронут кабельную продукцию, микроэлектронику, фармацевтику, электротехнику и легкую промышленность.

Ориентир — 2 миллиарда долларов

Прочным базисом для всех вышеперечисленных проектов должна стать торговля. Если еще недавно амбициозной целью казался товарооборот в 1 миллиард долларов, то сегодня ведомствам двух стран поставлена четкая и реальная задача: выйти к 2030 году на объем взаимной торговли в 2 миллиарда долларов.

Узбекистан входит в десятку ключевых партнеров Беларуси и занимает третье место среди стран СНГ.

Для достижения этого баланса Минск за интересован закупать еще больше узбекского металлопроката, хлопчатобумажной пряжи, трикотажа, а также свежих овощей и сухофруктов.

Значимым шагом стало открытие в Минске Торгового дома Узбекистана. Чтобы сделать узбекские товары доступными каждому белорусу, аналогичные торговые дома можно открыть в каждом областном центре Беларуси. Росту инвестиций и торговли также будет способствовать недавнее присоединение Узбекистана к многостороннему Соглашению СНГ о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций.

В целом, можно констатировать, что подписание Декларации о стратегическом партнерстве и комплексный пакет документов открывают новую главу в отношениях Беларуси и Узбекистана, способствуя укреплению суверенитета, продовольственной и технологической безопасности, а также устойчивому развитию двух дружественных стран. ///nCa, 9 июля 2026 г.