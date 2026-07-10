Президент Туркменистана обсудил с сенатором США энергетику, ИИ и проект ТАПИ

9 июля, в четверг, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял американскую делегацию во главе с членом Комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США, сенатором от штата Монтана Стивом Дэйнсом, находящимся с визитом в Ашхабаде. Об этом сообщает TDH.

Стив Дэйнс передал главе государства приветствие и наилучшие пожелания от президента США Дональда Трампа.

Президент Бердымухамедов адресовал американскому лидеру ответные пожелания, выразив уверенность, что визит сенатора будет способствовать дальнейшему развитию туркмено-американских отношений.

В ходе переговоров стороны отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент подчеркнул активизацию политического диалога, напомнив о своем рабочем визите в Вашингтон для участия в саммите «Центральная Азия + США» и состоявшейся тогда встрече с Дональдом Трампом. Также была отмечена роль визита Национального Лидера туркменского народа во Флориду в феврале этого года.

Отдельное внимание было уделено экономическому сотрудничеству. Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана расширять взаимодействие с США в топливно-энергетическом комплексе, транспортной отрасли, финансово-банковском секторе, сфере передовых технологий и искусственного интеллекта.

Как отмечалось, обладая богатыми запасами природных ресурсов, Туркменистан реализует стратегию диверсификации маршрутов поставок энергоносителей, выступая за развитие взаимовыгодного партнёрства на основе равного учёта интересов производителей, потребителей и транзитёров.

Касаясь сферы энергетики, Президент подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит внимание и поддержку, оказываемые со стороны США реа­лизации проекта транснацио­нального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). Бердымухамедов выразил уверенность, что данный проект будет способствовать экономическому развитию и укреплению сотрудничества в регионе.

На встрече была отмечена деятельность Делового совета «Туркменистан–США», который остается важной площадкой для развития деловых контактов. Недавнее заседание Совета в Ашхабаде позволило туркменским и американским компаниям обсудить новые направления сотрудничества.

Стороны также подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в области образования, науки и культуры. В частности, было отмечено продолжение образовательных обменов, сотрудничество между вузами двух стран и реализация проектов в рамках программы Государственного департамента США «Фонд послов по сохранению культурного наследия».

В завершение встречи Президент Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана к развитию долгосрочного сотрудничества с Соединенными Штатами. ///nCa, 10 июля 2026 г.