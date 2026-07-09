Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с сенатором США Стивом Дэйнсом

9 июля 2026 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с сенатором США от штата Монтана Стивом Дэйнсом, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Стороны подчеркнули важность поддержания регулярных контактов на различных уровнях. В данном контексте была особо отмечена значимость визитов на высшем уровне, придавших дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества и укреплению конструктивного межгосударственного диалога.

В сфере торгово-экономического сотрудничества стороны обсудили перспективы взаимодействия в энергетической сфере, а также возможности активизации сотрудничества в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики. При этом подчёркивалась важная роль Делового совета «Туркменистан – США» в расширении взаимовыгодных связей между деловыми кругами двух стран.

Отдельное внимание уделено развитию межпарламентского взаимодействия.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки. Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивного диалога. ///nCa, 9 июля 2026 г.