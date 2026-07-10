Электромобильная революция в Китае: какова реальная польза для качества воздуха и окружающей среды?

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Китай возглавил глобальный переход к электромобилям (EV) более активно, чем любая другая страна. К 2025 году ежегодные продажи электромобилей в Китае превысили 11–13 миллионов единиц, при этом в ключевые периоды электрокары (включая подключаемые гибриды) составляли около 50% и более от общего объема продаж новых автомобилей. Такое доминирование обусловлено мощной политической поддержкой, субсидиями и масштабами производства, благодаря чему в Китае сосредоточена примерно половина всех электромобилей, используемых в мире.

Главный вопрос заключается в том, привело ли это к реальному улучшению состояния атмосферы, экологии и окружающей среды Китая, или же выработка электроэнергии с высокой долей угля и процесс производства аккумуляторов сводят на нет все экологические выгоды.

Выхлопная труба против заводской: улучшение качества воздуха на местном уровне

Электромобили имеют нулевой уровень выбросов из выхлопной трубы, что напрямую снижает объемы таких городских загрязнителей, как мелкодисперсные твердые частицы (PM2.5), оксиды азота (NOx), оксид углерода (CO) и летучие органические соединения, поступающие от бензинового и дизельного транспорта. Исследования, проведенные в реальных условиях в крупнейших китайских городах, подтверждают этот факт.

Так, анализ использования аккумуляторных электромобилей (BEV) в трех городах показал, что замена бензиновых автомобилей снизила выбросы CO₂ на 8,72–85,71 кг на один автомобиль в месяц (в среднем сокращение составило около 9,5%), при этом зафиксировано более широкое улучшение индекса качества воздуха (AQI). Увеличение частоты поездок на электромобилях на 10% коррелировало со снижением концентрации PM2.5 (на 0,5%), PM10 (на 0,2%), CO (на 0,7%), SO2 (на 1,4%) и O3 (на 6,3%), хотя уровень O2 в некоторых случаях незначительно рос из-за других факторов.

Более масштабные данные выглядят еще более убедительно. Исследование, проведенное в 2026 году, связало стремительное внедрение электромобилей (и автомобилей на новых источниках энергии) в Китае со значительным улучшением качества городского воздуха, включая 23-процентное снижение содержания мелкодисперсных твердых частиц и 30-процентное падение уровня оксида углерода в проанализированных городах. Исследователи объясняют это предотвращением примерно 262 000 преждевременных смертей от причин, связанных с загрязнением воздуха.

В целом, объявленная Китаем в 2013 году «война с загрязнением среды» принесла впечатляющие результаты: в период с 2013 по 2022 год национальный уровень PM2.5 снизился примерно на 41%, а в Пекине зафиксировано еще более резкое падение (в отдельные периоды более чем на 50%).

Хотя электромобили не являются единственным фактором — ключевую роль сыграли контроль над промышленностью, закрытие угольных электростанций и другие меры, — масштабы электрификации транспорта усилили позитивные изменения в городах, особенно в борьбе с транспортным смогом.

Угольный вызов и декарбонизация энергосистемы

Критики справедливо указывают на структуру электрогенерации в Китае. Уголь по-прежнему доминирует в энергобалансе (около 55–60% в последние годы), что вызывает вопросы: не переносят ли электромобили загрязнение с городских улиц на тепловые электростанции? Более ранние исследования (например, в районе 2012 года) показывали, что из-за угольной генерации электромобили в Китае могли производить даже больше вредных для здоровья твердых частиц на один километр пути, чем обычные авто.

Однако ситуация изменилась. Энергосистема Китая стремительно «зеленеет». Доля чистых источников (возобновляемая энергетика + атомная энергия) в структуре генерации достигла около 42% в 2025 году на фоне резкого роста солнечной и ветровой энергетики. Более того, в 2025 году объемы угольной генерации впервые за многие годы сократились благодаря рекордным вводам новых мощностей ВИЭ (сотни гигаватт солнечной и ветровой энергии). Электромобили, заряжающиеся в часы непиковой нагрузки, могут эффективнее использовать ветровую энергию, что еще больше снижает выбросы CO₂ и общий уровень загрязнения.

Анализ полного жизненного цикла показывает, что сегодня в Китае электромобили обеспечивают чистое сокращение выбросов CO₂ по сравнению с бензиновыми автомобилями (часто на 30–40% и более в расчете на километр, в зависимости от заложенных параметров). И это преимущество будет только расти по мере экологизации энергосети. Производство аккумуляторов и переработка минерального сырья сопровождаются значительными первоначальными выбросами и рисками локального загрязнения окружающей среды (например, повышенными концентрациями SO₂ вблизи перерабатывающих предприятий). Однако эти негативные факторы компенсируются длительным сроком службы электромобилей, возможностью переработки аккумуляторов и лидирующими позициями Китая в масштабном экологически чистом производстве.

Особо высокую эффективность демонстрирует электрификация общественного транспорта и такси: этот процесс позволяет снижать выбросы NOx и улучшать качество городского воздуха гораздо быстрее, чем переход на электромобили частного сектора.

Более широкие экологические последствия

Помимо улучшения качества воздуха, электромобили способствуют снижению зависимости от нефти, уменьшению уровня шумового загрязнения и ослаблению эффекта городского теплового острова. Вместе с тем сохраняется ряд проблем: рост спроса на электроэнергию создаёт дополнительную нагрузку на энергосистему и увеличивает потребление воды на угольных электростанциях; добыча сырья и производство аккумуляторов оказывают воздействие на земельные ресурсы и экосистемы (в частности, при добыче лития, кобальта и никеля); кроме того, переработка аккумуляторов по окончании срока их службы имеет решающее значение для предотвращения накопления отходов. Китай является одним из мировых лидеров в области технологий переработки аккумуляторов, однако дальнейшее масштабирование этих мощностей остаётся необходимым.

Концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в отдельные годы (например, в 2023 году) несколько увеличивалась, что свидетельствует о том, что одних только электромобилей недостаточно для решения всех экологических проблем в условиях экономического роста, влияния погодных факторов и сохраняющегося использования угля. Тем не менее долгосрочная тенденция остаётся нисходящей, что совпадает с быстрым распространением электромобилей.

Заключение: значительный прогресс с потенциалом для дальнейшего ускорения

Электромобильная революция в Китае уже принесла ощутимые результаты в улучшении качества воздуха в городах и охране общественного здоровья, позволив предотвратить сотни тысяч случаев преждевременной смерти и способствуя одному из самых быстрых масштабных сокращений загрязнения воздуха в современной истории.

Чистый эффект от сокращения выбросов CO₂ и локальных загрязняющих веществ является положительным и продолжает усиливаться по мере расширения использования возобновляемых источников энергии и сокращения доли угля в энергетическом балансе. Хотя реализуемая стратегия не лишена недостатков — необходимы более быстрые темпы декарбонизации электроэнергетики, а также внедрение более экологичных практик в цепочках поставок сырья и производства, — имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что экологические преимущества значительно превосходят последствия сохранения доминирования автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Для Китая и всего мира стремительное развитие электротранспорта демонстрирует, что быстрые технологические преобразования и последовательная государственная политика способны обеспечить реальные экологические результаты даже в стране, чья энергетика долгое время зависела от угля. Дальнейшие инвестиции в возобновляемую энергетику, повышение энергоэффективности и развитие экономики замкнутого цикла будут определять масштаб и устойчивость этих экологических преимуществ. /// nCa, 10 июля 2026 г.