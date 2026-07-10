Руководство ФАО предлагает практическую дорожную карту по возрождению карпового рыбоводства в Центральной Азии

По мере того, как страны Центральной Азии ищут новые возможности для укрепления продовольственной безопасности, создания рабочих мест в сельской местности и диверсификации доходов в сельском хозяйстве, особого внимания заслуживает важная публикация Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО).

Издание «Учебное руководство по производству подрощенных личинок и мальков карповых рыб в прудах» (Training Manual on the Advanced Fry and Fingerling Production of Carps in Ponds) было подготовлено специально для фермеров и специалистов в области аквакультуры Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы. Это не академический учебник, а практическое, богато иллюстрированное руководство, предназначенное для непосредственного использования в рыбоводческих хозяйствах и в ходе практических обучающих семинаров.

Руководство можно скачать по ссылке: Training manual on the advanced fry and fingerling production of carps in ponds.

Пособие было разработано в ответ на проблему, которая остаётся актуальной и сегодня. По данным ФАО, производство рыбы в прудах и небольших водоёмах на большей части территории Центральной Азии за последние десятилетия значительно сократилось вследствие политических, социальных и экономических изменений. Цель руководства — содействовать изменению этой тенденции, предоставив фермерам проверенные на практике методы выращивания здоровых личинок и мальков карповых рыб.

Руководство подробно рассматривает все этапы производственного процесса — от подготовки выростных прудов и управления качеством воды до кормления, профилактики заболеваний, вылова, транспортировки и зимнего содержания молоди. Кроме того, оно содержит практические приложения, посвящённые управлению планктоном, методам подсчёта рыбы и её транспортировке, что делает издание универсальным справочником как для начинающих, так и для опытных рыбоводов.

Важно отметить, что описанные технологии применимы не только к обыкновенному карпу. Руководство также содержит рекомендации по выращиванию китайских растительноядных карповых рыб, включая белого амура, белого толстолобика и пёстрого толстолобика, которые широко подходят для пресноводной аквакультуры стран Центральной Азии.

Для государств Центральной Азии, стремящихся развивать устойчивую аквакультуру, улучшать качество питания населения и создавать дополнительные источники дохода в сельских районах, данная публикация ФАО представляет собой не просто техническое пособие. Это практический план восстановления продуктивного рыбоводческого сектора с использованием доступных технологий, уже успешно апробированных в региональных условиях.

В период, когда правительства стран Центральной Азии уделяют всё больше внимания диверсификации сельского хозяйства и повышению устойчивости продовольственных систем, данное руководство ФАО открывает ценные возможности для фермеров, консультационных служб и образовательных учреждений аграрного профиля, помогая преобразовать накопленные знания в увеличение объёмов производства рыбы и укрепление благосостояния сельских сообществ. ///nCa, 10 июля 2026 г.