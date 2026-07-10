Туркменистан и Бельгия планируют создать правовую базу в миграционной сфере

Туркменистан и Бельгия могут создать правовую базу в миграционной сфере. Возможность подготовки двустороннего документа о сотрудничестве в области миграции была рассмотрена на встрече Посла Туркменистана в Королевстве Бельгия Сапара Пальванова с Генеральным директором Миграционной службы Бельгии Фредди Роземонтом.

Такой документ мог бы создать практическую основу для дальнейшего взаимодействия между компетентными органами Туркменистана и Бельгии.

В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам защиты прав и законных интересов граждан, находящихся за рубежом, обмену информацией и опытом в сфере миграционной политики, а также возможностям укрепления прямых рабочих контактов между соответствующими службами двух стран.

Посол Туркменистана отметил, что в современных условиях, когда международная мобильность граждан возрастает, создание удобных и надежных механизмов взаимодействия между миграционными органами приобретает особую актуальность.

В этой связи была подчеркнута важность сотрудничества по вопросам подтверждения личности граждан, восстановления документов, консульского содействия, а также обмена опытом в сфере управления миграционными процессами.

Генеральный директор Миграционной службы Бельгии позитивно воспринял инициативы туркменской стороны и отметил их своевременность. Он выразил готовность бельгийской службы к развитию взаимодействия с соответствующими структурами Туркменистана и подчеркнул важность перехода к практическим шагам.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам возможного упрощения визовых процедур для владельцев дипломатических и служебных паспортов в контексте развития сотрудничества Туркменистана со странами Бенилюкса.

Бельгийская сторона предложила рассмотреть возможность организации визита представителей Государственной миграционной службы Туркменистана в Бельгию для ознакомления с деятельностью Миграционной службы Бельгии и обмена опытом. Также была подтверждена готовность представителей бельгийской службы совершить визит в Туркменистан для продолжения практического диалога и определения конкретных направлений сотрудничества.

По итогам встречи была выражена обоюдная готовность продолжить рабочие контакты и рассмотреть конкретные шаги по развитию более практичного и системного сотрудничества в миграционной сфере. ///nCa, 10 июля 2026 г.