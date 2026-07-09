Шахматисты Туркменистана завоевали рекордное число медалей в рамках одного чемпионата за всю шахматную историю страны

История вершится на глазах: юные туркменские шахматисты одержали ряд побед на чемпионате Центральной и Северной Азии среди юношей и девушек по шахматам в возрастных категориях от 8 до 20 лет. При этом установили национальный рекорд по количеству завоеванных медалей.

Чемпионат проходил с 30 июня по 9 июля на побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Среди стран-участниц: Казахстан (122 спортсменов), Кыргызстан (188), Россия (54), Таджикистан (11), Туркменистан (19), Узбекистан (85). Всего 479 спортсменов из 6 государств.

В соревнованиях по классике (стандарт) туркменские спортсмены завоевали 6 медалей: 1 золотую, 2 серебряных и 3 бронзовых.

Соревнования проводились в 9 туров по швейцарской системе с добавлением 90 минут и 30 секунд.

Золотую медаль в возрастной категории до 10 лет завоевала юная Бягуль Джумаева (рейтинг 1597), ученица 4-го класса средней школы №2 Даневского этрапа Лебапского велаята (2017 года рождения). Шахматистка набрала 8 очков и увеличила рейтинг на 67,6 пункта.

Серебряные медали завоевали:

Аннамухаммед Хоммадов (рейтинг 2396), студент 3-го курса Туркменского государственного института физической культуры и спорта, воспитанник Специализированной шахматно-шашечной школы города Ашхабада. Спортсмен набрал 6 очков и повысил рейтинг на 13,2 пункта, возрастная категория U20.

Лала Шохрадова (рейтинг 2153), студентка Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева. В ходе игры набрала 6,5 очков, повысила рейтинг на 6,2 пункта, возрастная категория G20.

Бронзовых медалей удостоились:

Мерьем Рустемова (рейтинг 1585), ученица 3-го класса специализированная школы №41 Лебапского велаята города Туркменабад (2018 года рождения). Она набрала 7 очков из 9 возможных, возрастная категория G8.

Хупбыева Дильбер (рейтинг 1889), ученица 7-й специализированной школы с уклоном на иностранные языки города Дашогуза, возрастная категория G12. Она набрала 6,5 очков.

Реджепова Джахан (рейтинг 2084) – 6 очков, ученица 11-го класса, специализированная школы №41 Лебапского велаята города Туркменабад, возрастная категория G16

А.Хоммадов и М.Рустемова в ходе соревнований шли на золотые медали, но им не хватило немного удачи. Так, А.Хоммадов не занял первое место только из-за дополнительного показателя. У него и шахматиста из Казахстана были одинаковые основные результаты, но по одному из последних дополнительных критериев соперник оказался немного впереди. Такие случаи встречаются редко, и Хоммадов оказался именно в этой ситуации.

М.Рустемова уверенно шла в лидерах на протяжении всего турнира, однако поражение в решающей партии не позволило ей завоевать золотую медаль. Еще два представителя Туркменистана остановились в шаге от призовых мест, заняв четвертые места по дополнительным показателям. Результаты соревнований можно посмотреть по ссылке: https://s3.chess-results.com/tnr1448625.aspx?lan=11&art=27&fed=TKM&turdet=YES&flag=30&SNode=S0

8 июля состоялись соревнования по блицу. По результатам турнира шахматисты Туркменистана завоевали 5 медалей: 2 серебряных и 3 бронзовых.

II место заняли:

Ахмедов Али, ученик 9 класса специализированной средней школы №49 города Ашхабада с углублённым изучением английского языка и математики, категория U14.

Шагельды Курбандурдыев, ученик 12 класса средней школы №31 Дяневского этрапа Лебапского велаята, U18.

III места удостоены:

Мерьем Рустемова, категория G8.

Дильбер Хупбыева, G12.

Назар Нариманов, ученик 7 класса специализированной средней школы №41 города Туркменабат Лебапского велаята, U12.

Ранее мы сообщали, что на соревнованиях по рапиду в рамках чемпионата наши шахматисты завоевали 5 медалей (2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую).

Всего по итогам турниров в Кыргызстане (рапид, классика и блиц) туркменские спортсмены завоевали 16 медалей: 3 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых. Это рекордное количество завоеванных медалей в рамках одного турнира за всю шахматную историю Туркменистана.

Участие туркменских спортсменов в чемпионате организовано под эгидой Шахматной федерации Туркменистана при поддержке Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту. ///Шахматная Федерация Туркменистана