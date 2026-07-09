Занятия в летних лагерях помогают детям в Туркменистане узнать больше о своих правах

Более 100 детей из разных уголков Туркменистана приняли участие в серии интерактивных занятий, организованных в летних лагерях с целью расширения знаний детей об их правах и развития у них навыков защищать свои права и права своих сверстников. Занятия были организованы совместно Меджлисом Туркменистана, Инновационным информационным центром Министерства образования Туркменистана, Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и ЮНИСЕФ.

Занятия, проходившие с 11 июня по 9 июля в Туркменабате, Теджене и детском оздоровительном центре «Яшлык» в Геокдере, познакомили детей с основными принципами Конвенции Организации Объединённых Наций о правах ребёнка посредством интерактивных игр, групповых занятий и обсуждений в дружественной для детей атмосфере.

Участники также узнали о роли Меджлиса Туркменистана, Аппарата Омбудсмена Туркменистана и ЮНИСЕФ в продвижении и защите прав детей в Туркменистане.

В ходе интерактивных упражнений и творческих занятий дети познакомились с основополагающими принципами Конвенции, включая право на образование, защиту, участие и всестороннее развитие. Занятия помогли детям свободно выражать своё мнение, уважать мнение других и осознать, что все дети обладают равными правами.

«Я знала, что у детей есть права, но сегодня узнала, почему они так важны и как помогают защищать каждого ребёнка. Я также поняла, что моё мнение имеет значение и что я должна уважать права других», — сказала Айна, участница занятия в Теджене.

«Благодаря играм учиться было очень интересно. Теперь я понимаю, что каждый ребёнок имеет право жить в безопасности, ходить в школу и чтобы к нему относились справедливо. Я хочу рассказать о том, чему научился, своим друзьям и младшему брату», — отметил Мердан, участник занятия в детском оздоровительном центре «Яшлык».

«Каждый ребёнок должен знать свои права, уверенно выражать своё мнение и участвовать в принятии решений, которые затрагивают его жизнь, — отметила Жанар Сагимбаева, и.о. Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане. — Изучение прав ребёнка через интерактивные занятия помогает детям обрести уверенность в себе, воспитывает уважение к окружающим и показывает, что каждый ребёнок способен внести позитивный вклад в жизнь своей семьи, школы и общества».

Инициатива по проведению занятий в летних лагерях отражает общую приверженность национальных партнёров продвижению прав ребёнка посредством увлекательных и инклюзивных образовательных мероприятий. Предоставляя детям знания об их правах с раннего возраста, программа способствует воспитанию поколения информированных, уверенных в себе и социально активных граждан.

ЮНИСЕФ продолжает тесно сотрудничать с Правительством Туркменистана и национальными партнёрами в целях поддержки реализации Конвенции о правах ребёнка и Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2023–2028 годы, а также для обеспечения того, чтобы каждый ребёнок знал свои права, пользовался ими и мог их реализовывать. ///nCa, 9 июля 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)