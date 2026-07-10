Всемирный день народонаселения: Туркменистан и ЮНФПА наметили шаги по реализации демографического и гендерного потенциала страны

Эльвира Кадырова

Сегодня (10 июля) в Ашхабаде состоялось мероприятие, посвященное Всемирному Дню народонаселения 2026. Организованная Представительством Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) встреча собрала в одном зале руководителей и специалистов профильных государственных организаций, глав и сотрудников иностранных дипломатических миссий, экспертов системы ООН в Туркменистане, а также представителей общественных объединений и средств массовой информации.

Дискуссию открыл Кемал Гошлиев, глава Представительства ЮНФПА в Туркменистане,выступивший модератором встречи. В своем приветственном слове он представил результаты глобального исследования ЮНФПА, охватившего более 70 стран мира и свыше 100 тысяч молодых людей. По его словам, абсолютное большинство молодежи стремится к созданию семьи и рождению детей, однако на пути реализации этого потенциала они сталкиваются с серьезными барьерами: жилищными условиями, трудностями с трудоустройством и внутрисемейными факторами.

«Если сравнить ситуацию с высокой рождаемостью в 70-е годы, в том числе и в нашей стране, то тогда она сопровождалась высокой детской смертностью. К тому же процент женщин, занятых в экономике, был гораздо ниже, а большая часть населения проживала в сельской местности, где дети воспринимались как экономическое подспорье. Сегодня мир изменился, и ЮНФПА оказывает стабильную техническую поддержку странам, чтобы минимизировать современные барьеры на пути молодых людей. Согласно глобальной оценке, разница между репродуктивными намерениями и их фактической реализацией составляет 1,25 ребенка у женщин и 2,2 — у мужчин», — подчеркнул Кемал Гошлиев.

От лица государственного партнера участников поприветствовала Гюльджемиле Аннаниязова, Заместитель председателя Государственного комитета Туркменистана по статистике. Она напомнила, что ежегодно 11 июля международное сообщество отмечает Всемирный день народонаселения, чтобы подчеркнуть центральную роль человека в устойчивом развитии, социальной справедливости и обеспечении равных возможностей.

Аннаниязова детально остановилась на стратегическом партнерстве Госкомстата с ЮНФПА, благодаря которому в 2022 году в полном соответствии с международными стандартами была проведена сплошная перепись населения и жилищного фонда Туркменистана (ее итоги сейчас находятся в открытом доступе на сайте ведомства).

«Совместная работа продолжается в рамках проекта “Укрепление системы данных с учетом демографических изменений”. Годовым рабочим планом на 2026 год предусмотрена глубокая модернизация системы ЗАГСа, что позволит повысить качество кодировки информации и ускорить получение агрегированных данных по естественному движению населения […] Данные мероприятия напрямую способствуют достижению национальных приоритетов, включая долгосрочные и среднесрочные национальные программы социально-экономического развития Туркменистана и их эффективному реагированию на демографические, экономические и экологические изменения, происходящие в стране», — резюмировала Аннаниязова, отметив также вклад ЮНФПА в повышение квалификационного потенциала сотрудников Туркменстата как внутри страны, так и на международной арене.

Демография и репродуктивные исследования: запуск Обследования репродуктивных намерений

С презентацией о ходе реализации Обследования репродуктивных намерений в Туркменистане выступила Заместитель начальника Управления народонаселения Государственного комитета Туркменистане по статистике Бягуль Аннамухаммедова. Она сообщила, что в рамках годового плана на 2026 год ведомство совместно с ЮНФПА приступило к проведению уникального исследования, полевой этап которого был успешно осуществлен в апреле-мае текущего года.

Основная цель обследования — выявить разрыв между желаемым количеством детей в семье (репродуктивными установками) и фактическим репродуктивным поведением населения, а также изучить комплекс социально-экономических факторов, влияющих на эти различия (доходы, образование, занятость, жилищные условия, распределение гендерных ролей).

Параметры Обследования репродуктивных намерений (2026 год):

Общий охват: 4 320 домашних хозяйств.

Целевая группа: 4 623 женщины репродуктивного возраста.

Территориальная репрезентативность: 216 счетных участков (137 в городах и 79 в сельской местности).

Инструментарий: Два взаимодополняющих вопросника, разработанных с учетом международных методологий и адаптированных под национальные условия.

Аннамухаммедова подчеркнула, что в данный момент завершается обработка, верификация и анализ собранных данных. В четвертом квартале 2026 года планируется подготовка итогового аналитического отчета с практическими политическими рекомендациями.

Результаты обследования послужат доказательной базой для подготовки рекомендаций, которые могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании государственной политики в области демографического развития, здравоохранения, социальной защиты, образования и поддержки семьи.

Многоиндикаторное кластерное обследование (MICS7): тренды, вызовы и рекомендации

Большой интерес участников вызвало выступление Специалиста ЮНФПА по координации программ Бегенча Реджепова (ЮНФПА), который представил подробные результаты и субнациональные вызовы, выявленные в ходе седьмого раунда Кластерного обследования по многим показателям (MICS7).

Согласно данным MICS7, общий суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Туркменистане составил 2,8 ребенка на одну женщину (наблюдается снижение по сравнению с показателем 2019 года, равным 3,0). При этом сохраняется разрыв между городом (2,6) и селом (3,0).

В разрезе регионов на 2024 год показатели СКР распределились следующим образом:

г. Аркадаг: 3,5

Ахалский велаят: 3,1 (рост с 3,0 в 2019 г.)

Лебапский велаят: 2,9 (снижение с 3,6 в 2019 г.)

Марыйский велаят: 2,8 (рост с 2,5)

г. Ашхабад: 2,8 (рост с 2,7)

Дашогузский велаят: 2,7 (снижение с 3,1 в 2019 г.)

Балканский велаят: 2,3 (снижение с 2,4 в 2019 г.)

Субнациональные тенденции разнонаправлены: если в Лебапе и Дашогузе рождаемость заметно снизилась, то в Мары фиксируется тенденция к росту, а в Ахале и Ашхабаде ситуация относительно стабильна.

По данным MICS7, Туркменистан достиг определённого успеха в сфере охраны материнства. Страна закрепила 100%-ный охват родовспоможения в стационарах с привлечением квалифицированного персонала. 94% женщин посещали стандартные 4+ визита к врачу во время беременности, но лишь 62,9% выполнили рекомендацию ВОЗ по прохождению 8+ визитов.

Что касается репродуктивной автономии (Индикатор ЦУР 5.6.1): доля женщин (15–49 лет), самостоятельно принимающих осознанные решения в области половых отношений, контрацепции и репродуктивного здоровья, существенно выросла — с 42,2% в 2019 году до 62,1% в 2024 году. Самые высокие показатели зафиксированы в Лебапском (75,9%) и Дашогузском (70,9%) велаятах, самые низкие — в Марыйском (51,6%) и Ахалском (53,3%).

В области социальных норм, доля женщин, оправдывающих насилие, снизилась с 58,4% до 42,7% (наибольший процент одобрения в Ахале — 56,7%, наименьший в Балкане — 27,2%).

Стратегические рекомендации ЮНФПА по итогам MICS7:

В здравоохранении: Внедрение протоколов активного вызова и систем цифрового отслеживания (напоминания, мобильные оповещения) для обеспечения перехода женщин от 4-х к 8 и более визитам к врачу. Развертывание услуг по охране материнского здоровья для отдаленных сельскохозяйственных и прибрежных сообществ, особенно в Марыйском и Балканском велаятах. Интеграция консультирования по вопросам контрацепции непосредственно в процесс выписки из родильных домов.

В молодежной политике: Обеспечить доступность медицинских услуг для молодежи на принципах доступности, доброжелательности и конфиденциальности; интегрировать специализированные учебные материалы в образовательный сектор и усилить просветительские кампании.

В сфере социальных норм: Закрепить прочную правовую основу для защиты женщин от насилия. Согласно практике ВОЗ и ООН-женщины, наличие профильного законодательства снижает уровень насилия почти в два раза.

Гендерная политика: Презентация Национального плана действий на 2026–2030 годы

Финальный доклад мероприятия был посвящена обзору государственной стратегии в области защиты прав женщин. Руководитель Отдела демократии и международных отношений Института государства, права и демократии Туркменистана, член Рабочей группы Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права Шемшат Атаджанова презентовала новый Национальный план действий по гендерному равенству в Туркменистане (НПДГР) на важный пятилетний период — 2026–2030 годы.

Атаджанова подчеркнула, что государственная политика Туркменистана опирается на Конституцию и ключевые международные обязательства страны, включая Пекинскую декларацию и Платформу действий, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и ЦУР 5.

Прежде чем представить структуру нового документа, Шемшат Атаджанова напомнила о весомых достижениях предыдущих планов действий:

Успешно проведено масштабное страновое исследование по здоровью и положению женщины в семье (2020–2022 гг.).

Принят Закон Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и мужчин».

С 1 января 2023 года введена в действие новая редакция Уголовного кодекса Туркменистана, устанавливающая уголовную ответственность за принуждение к действиям сексуального характера на рабочем месте.

В декабре 2021 года принят Закон «О социальных услугах», заложивший основу для помощи уязвимым группам.

В новую редакцию Закона о суде введена норма о создании специализированных семейных судов с обязательным участием психологов.

На базе Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана во всех пяти велаятах и Ашхабаде функционируют службы поддержки семей, оказывающие психологическую помощь.

В обследование MICS седьмого раунда был интегрирован специализированный модуль «Насилие в отношении женщин».

Новый НПДГР на 2026–2030 годы включает в себя восемь ключевых стратегических направлений, одно из которых является абсолютно новым для национальной практики:

Повышение политического и общественного участия женщин на всех уровнях: Реализация региональных семинаров и медиакампаний для искоренения гендерных стереотипов и расширения представленности женщин в Меджлисе (парламенте) и местных органах власти. Укрепление механизмов институционального потенциала: Проведение Межведомственной комиссией и аппаратом Омбудсмена сравнительного анализа международного опыта по внедрению временных специальных мер и повышение квалификации специалистов. Укрепление и совершенствование законодательной базы: Проведение комплексного гендерного анализа национального законодательства депутатами Меджлиса и рабочей группой МВК для эффективного противодействия насилию. Обеспечение гендерно-чувствительного здравоохранения: Внедрение СОПов по работе с пострадавшими от насилия в учебные программы медицинских вузов, расширение скрининга рака шейки матки и молочной железы. Продвижение равного доступа к качественному образованию: Особый упор на сельскую местность; популяризация среди девочек STEM-дисциплин и ИКТ посредством общенациональной инициативы «Дни открытых дверей для девочек»; гендерный анализ школьных учебников. Эффективная профилактика и реагирование на гендерное насилие: укрепления потенциала правоохранительных, судебных, медицинских и социальных структур; внедрение стандартных операционных процедур для обеспечения помощи, ориентированной на интересы пострадавших, а также повышение осведомленности населения и вовлечение мужчин в работу по продвижению нулевой толерантности к насилию Расширение экономических прав и возможностей женщин и девочек: Проведение масштабного исследования использования времени; кампании по вовлечению мужчин в равное разделение домашнего труда; экономическая поддержка сельских женщин через доступ к беззалоговым льготным займам, закрепление их прав на землю и обучение климатически оптимизированным агротехнологиям. Изменение климата, охрана окружающей среды и снижение риска бедствий (новое направление): Интеграция гендерных подходов в государственные экологические программы и расширение участия женщин в принятии экологических решений.

Говоря о первоочередных задачах на ближайшее время, Шемшат Атаджанова выделила разработку локальных дорожных карт и планов мероприятий по реализации НПДГР на уровне каждого велаята, укрепление межведомственного реагирования (поскольку сквозная регулирующая система документов пока отсутствует), расширение взаимодействия с агентствами ООН и максимальное вовлечение органов местной исполнительной власти в практическую реализацию задекларированных целей.

От цифр к реальным действиям

Прошедшее в Ашхабаде мероприятие наглядно продемонстрировало, что Туркменистан переходит на качественно новый этап управления демографическими и социальными процессами, где во главу угла ставятся точные статданные. Масштабные исследования, такие как завершенный седьмой раунд обследования MICS7 и развернутое в 2026 году Обследование репродуктивных намерений, позволяют уйти от обобщенных оценок и увидеть реальные потребности жителей каждого региона страны.

Вызовы, озвученные экспертами — от диспропорций в уровне рождаемости до необходимости усиления правовых и медицинских механизмов защиты женщин, — не замалчиваются, а становятся прямой основой для долгосрочного планирования. Утверждение Национального плана действий по гендерному равенству на 2026–2030 годы, подкрепленное интеграцией инновационных направлений, таких как климатическая адаптация и расширение экономических прав сельских женщин, доказывает готовность государства системно модернизировать социальную сферу.

Главный вывод встречи очевиден: устойчивое развитие Туркменистана невозможно без устранения барьеров, мешающих молодым семьям реализовывать свой потенциал, и без создания абсолютно безопасной, равноправной среды для каждого человека. Объединение усилий Правительства Туркменистана и Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) дают твердую уверенность в том, что зафиксированные в отчетах стратегические рекомендации в ближайшие пять лет трансформируются в эффективные действия на национальном уровне и принесут ощутимую пользу обществу. ///nCa, 10 июля 2026 г.

Несколько фото с мероприятия: