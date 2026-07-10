Национальный Лидер Туркменистана отметил значимость поддержки США в реализации проекта ТАПИ и коридоров Восток–Запад и Север–Юг

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с членом Комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США, сенатором от штата Монтана Стивом Дэйнсом, сообщает TDH.

В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, отметив его поступательное развитие в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках ООН и сотрудничеству внешнеполитических ведомств двух стран.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил США за поддержку политики постоянного нейтралитета Туркменистана и подчеркнул приверженность страны международному сотрудничеству в интересах мира и устойчивого развития.

Одной из ключевых тем переговоров стало торгово-экономическое партнерство. Была отмечена роль Делового совета «Туркменистан–США» в расширении деловых связей, а также многолетнее сотрудничество с американскими компаниями Boeing, General Electric, John Deere и Case New Holland, реализующими проекты в Туркменистане.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия в топливно-энергетическом и транспортно-коммуникационном секторах.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан высоко ценит поддержку США в развитии международных транспортно-транзитных коридоров Восток–Запад и Север–Юг, а также проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). По его словам, реализация проекта будет способствовать укреплению экономической стабильности и сотрудничества в регионе.

Отдельное внимание было уделено развитию сотрудничества в области науки, образования и культуры. Стороны отметили потенциал совместных образовательных и научных проектов, подчеркнув их значение для укрепления взаимопонимания и расширения гуманитарных связей между двумя странами.

По итогам встречи Национальный Лидер туркменского народа подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему развитию долгосрочного и многопланового сотрудничества с Соединенными Штатами. ///nCa, 10 июля 2026 г.