ООН-Хабитат: Ашхабад имеет потенциал стать региональным центром инвестиций и инноваций

Столица Туркменистана — Ашхабад — находится на важнейшем этапе своего пути к устойчивому развитию. Выступая на Международной конференции «Белый город Ашхабад 2026», Эрфан Али, Региональный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) по Восточной Европе и Центральной Азии, высоко оценил долгосрочную национальную стратегию развития «Ашхабад 2045» и обозначил ключевые приоритеты зарождающегося сотрудничества между агентством ООН и правительством Туркменистана.

По словам представителя ООН, стратегия «Ашхабад-2045» предлагает четкое и амбициозное направление, успешно объединяя современное городское планирование, передовую инфраструктуру, цифровое управление, экологическую устойчивость и инклюзивный рост в единую и последовательную структуру, отвечающую требованиям быстро меняющегося городского мира.

«Города больше не являются только центрами концентрации населения и административного управления. Они также стали местом, где создаются экономические возможности, тестируются инновации и где наиболее непосредственно ощущаются последствия изменения климата, нехватки ресурсов и социальных преобразований. Такой столичный центр, как Ашхабад, имеет возможность как успешно служить собственным жителям, так и демонстрировать передовой опыт, задавая стандарт для всего региона», — заявил Эрфан Али.

Три главных послания для готовой к будущему столицы

В своем обращении Региональный директор выделил три важнейших стратегических посыла, необходимых для продвижения текущей трансформации города:

Жизнестойкость, заложенная с самого начала: Жизнестойкая столица прогнозирует риски, планирует разумно и на ранних этапах инвестирует в системы, способные выдерживать нагрузки и потрясения. Это означает более прочную инфраструктуру, климатически оптимизированное проектирование, эффективное использование водных ресурсов, улучшенное управление земельными ресурсами и такой выбор путей развития, который снижает уязвимость, а не создает её.

Человекоцентричное «умное» управление : Умное управление — это нечто большее, чем просто технологии. Цифровизация важна, но она должна оставаться ориентированной на человека. Ценность умных систем заключается в том, чтобы помогать городским властям принимать более эффективные решения, повышать прозрачность, укреплять сферу оказания услуг и более оперативно реагировать на потребности жителей.

Региональный центр инноваций и инвестиций: «Ашхабад обладает потенциалом стать региональным центром для инвестиций и инноваций. Речь идет о привлечении правильного капитала — инвестиций, которые поддерживают долгосрочные городские ценности, укрепляют местный потенциал и продвигают устойчивое развитие. Международное партнерство будет иметь важнейшее значение в этом отношении», — отметил спикер.

Строительство такого будущего требует прочного международного сотрудничества, поскольку ни одна столица сегодня не может добиться успеха в изоляции без партнеров по развитию, финансовых институтов и частного сектора.

Расширение присутствия ООН-Хабитат в Туркменистане

По словам Эрфана Али, предстоящее открытие представительства ООН-Хабитат в Ашхабаде позволит наладить тесное взаимодействие с национальными партнерами и системой Организации Объединенных Наций, что поможет воплотить это стратегическое видение в долгосрочное техническое сотрудничество и последующие практические шаги.

В рамках формирующейся страновой программы сотрудничества совместные приоритеты будут сосредоточены на конкретных, измеримых целях: укреплении городского управления, совершенствовании систем данных и мониторинга, улучшении территориального планирования, устойчивом развитии жилых районов и жилищной политике.

Завершая свое выступление, Эрфан Али подчеркнул, что будущее Ашхабада, описанное в Стратегии-2025, сфокусировано на создании более сильной столицы и одновременно более сплоченного, зеленого и вдохновляющего города. Он выразил готовность ООН-Хабитат продолжить этот путь вместе с правительством Туркменистана, городом Ашхабадом — жемчужиной Азии — и всеми партнерами, стремящимися к созданию готовой к вызовам будущего столицы./// nCa, 24 мая 2026 г.