Концепция председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году распространена в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН

Концепция председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2026 году опубликована и распространена в качестве официального документа 80-й сессии Организация Объединённых Наций под индексом A/80/722 по пункту 126 повестки дня «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и региональными и другими организациями».

Распространение данного документа в рамках Генеральной Ассамблеи ООН отражает последовательную деятельность Туркменистана по развитию конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества в пространстве СНГ, а также продвижению принципов многостороннего взаимодействия, добрососедства, доверия и устойчивого развития.

Концепция определяет приоритетные направления председательства Туркменистана в Содружество Независимых Государств в 2026 году, включая укрепление политико-дипломатического диалога, развитие торгово-экономического партнёрства, транспортно-транзитной взаимосвязанности, энергетического сотрудничества, гуманитарных связей и культурного обмена.

Особое внимание в документе уделяется вопросам поддержания мира, безопасности и стабильности, совершенствованию механизмов превентивной дипломатии, а также расширению взаимодействия между СНГ и системой ООН в интересах обеспечения устойчивого развития и реализации Целей устойчивого развития. ///Постоянное представительство Туркменистана при ООН, 19 мая 2026 г.