В Минске состоялось заседание Совета глав правительств СНГ – следующая встреча пройдет в Туркменистане 

29 сентября 2025 года в Минске прошло очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), собравшее лидеров и высокопоставленных представителей стран-участниц для обсуждения ключевых вопросов экономического, научно-технологического и гуманитарного сотрудничества.

Туркменистан на встрече представлял вице-премьер Ходжамырат Гелдимырадов, курирующий финансов-экономической блок.

Ключевые темы повестки дня

Повестка заседания включала 15 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества.

В узком формате главы правительств обсудили актуальные вопросы экономического взаимодействия и утвердили Стратегию научно-технологического развития СНГ на 2026–2035 годы.

В расширенном составе Совет рассмотрел Основные направления сотрудничества в области лесного хозяйства и лесной промышленности до 2035 года. Документ направлен на устойчивое развитие лесных комплексов, совместное освоение лесных ресурсов и усиление кооперации между лесными ведомствами стран СНГ.

Еще одним важным пунктом повестки стала Стратегия цифровизации мультимодальных транспортных коридоров СНГ, представленная Таджикистаном. Документ нацелен на оптимизацию логистики, сокращение затрат, повышение скорости и прозрачности перевозок, а также обеспечение экологической устойчивости транспортных систем.

Участники утвердили Стратегию сотрудничества в развитии информационного общества и цифровой экономики до 2035 года и План действий по ее реализации. Эти документы предусматривают развитие электронных услуг, стандартизацию и интеграцию в таких сферах, как образование, здравоохранение и социальная защита.

Кроме того, был одобрен План мероприятий второго этапа Рамочной программы сотрудничества в области мирного использования атомной энергии до 2030 года. Он направлен на развитие ядерных инфраструктур, обмен данными радиационного мониторинга и повышение общественной приемлемости атомной отрасли.

Совет утвердил План мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. На период 2026–2030 годов запланированы меры по развитию производственной кооперации, поддержке инвестиций, цифровизации экономик и активизации транзитных грузоперевозок.

Главы правительств подписали Соглашение о сотрудничестве по предупреждению развития саранчовых вредителей, которое предусматривает совместные мероприятия по фитомониторингу и защите растений для предотвращения вспышек вредителей и сохранения экологии.

Также была принята Концепция ценообразования в строительной деятельности стран СНГ и План ее реализации. Документ направлен на совершенствование системы ценообразования в строительстве с учетом инновационных методов и интеграции национальных систем.

В гуманитарной сфере был подписан План мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году Года охраны здоровья в СНГ.

Также рассмотрены вопросы продолжения поиска военнослужащих, пропавших без вести во время войны в Афганистане, и перезахоронению останков.

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ запланировано на первое полугодие 2026 года в Туркменистане. ///nCa, 30 сентября 2025 г.