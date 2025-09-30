Теория двойного болота: Почему каждая война становится войной каждого

Тарик Саиди

В прошлом месяце, просматривая очередную сводку новостей об эскалации напряженности где-то в мире, я поймал себя на мысли о болоте. Не потому, что я особенно увлечен стихийными бедствиями, а потому, что эта метафора постоянно приходила мне на ум, когда я слушал объяснения чиновников об их “ограниченном участии” и “целенаправленных задачах”.

Мы уже слышали эту формулировку раньше. Мы видели, чем заканчиваются подобные истории.

За годы наблюдения за конфликтами от Ближнего Востока до Восточной Европы, от торговых войн до прокси-войн я пришел к одному пониманию: современная война ведется в соответствии с тем, что я называю «теорией двойного болота». Это явление, при котором все вовлеченные стороны, независимо от того, вступают ли они в конфликт по собственному выбору или по обстоятельствам, оказываются в ловушке ситуации, из которой они не могут выбраться без разрушительных последствий.

Здесь следует обратить внимание на «двойную» природу. В отличие от традиционных военных конфликтов, в которых увязает одна сторона, этот современный вариант заманивает в ловушку всех: агрессоров и защитников, союзников и противников, даже нейтральных наблюдателей, которые оказываются втянутыми в водоворот последствий.

Как мы сюда попали

Рассмотрим, как на самом деле разворачиваются конфликты в нашем взаимосвязанном мире. Возникает территориальный спор — скажем, из-за богатых ресурсами регионов или стратегических водных путей.

Первоначальный агрессор рассчитывает на быструю победу, основываясь на военном превосходстве или предполагаемой слабости своего противника. Звучит знакомо? Так и должно быть, потому что за последние два десятилетия мы неоднократно становились свидетелями подобных расчетов.

Но вот тут-то и вступает в силу теория: обороняющаяся нация просто так не капитулирует. Вместо этого они мобилизуют международную поддержку, что приводит к возникновению целого ряда обязательств и интересов. Активизируются структуры североатлантического союза, за этим следуют экономические санкции, и обе стороны получают поддержку по доверенности. То, что начиналось как двусторонний спор, превращается в многосторонний кризис.

Это двойной тупик в действии: ни одна из сторон не может отступить, а продолжение гарантирует нарастающие потери для всех участников.

Скрытые издержки, которые мы не учитываем

Военные жертвы и разрушенные здания занимают центральное место в заголовках газет, но истинное опустошение современных конфликтов заключается в их системных последствиях. Я лично наблюдал это в регионах, которые все еще оправляются от конфликтов, закончившихся десятилетия назад.

Экономическое разрушение распространяется по всему миру, как камни, брошенные в пруд. — Конфликт в одном регионе приводит к резкому росту цен на удобрения в другом и создает нехватку зерна в нескольких странах. Резкий рост цен на энергоносители ставит правительства перед дилеммой. Цепочки поставок колеблются, иногда внезапно останавливаясь. — Это не абстрактные экономические показатели — они отражают реальный выбор семей между отоплением и питанием, это судьба студентов, бросающих университеты, это судьба работников постоянно закрывающихся малых предприятий.

Психологический ущерб возрастает еще больше. — Я лично наблюдал это в лагерях беженцев в трех странах. Безнадежность, порождающая апатию, гнев в поисках ближайшей цели, маленькие дети с глазами взрослых, которые видели все это, противоречивые инстинкты, заставляющие цепляться за любой проблеск надежды и не доверять никому. Потерянные поколения.

Сегодняшние конфликты приводят к расколу в глобальном масштабе. Торговые отношения, выстраивавшиеся поколениями, распадаются в одночасье. Прекращается научное сотрудничество. Прерываются культурные обмены. Накопленное доверие, которое делает возможным международное сотрудничество, и без того хрупкое, все больше ослабевает с каждым кризисом.

Почему лидеры продолжают совершать одну и ту же ошибку

Эта закономерность настолько предсказуема, что возникает очевидный вопрос: если результаты настолько разрушительны, почему рациональные лидеры продолжают попадаться в эти ловушки?

Отчасти ответ кроется в том, что экономисты-бихевиористы называют “ошибкой планирования” – то есть мы склонны недооценивать время, затраты и риски будущих действий, переоценивая при этом их преимущества. Военные планировщики особенно подвержены этому предубеждению, поскольку успешные кампании часто зависят от скорости и внезапности, что поощряет оптимистичные предположения об ответных действиях противника и международной реакции.

Но есть и более глубокая проблема: политические издержки отступления часто кажутся выше, чем риски эскалации, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Лидеры боятся показаться слабыми перед внутренней аудиторией или международными конкурентами. Они опасаются, что компромисс приведет к возникновению проблем в будущем. Поэтому они усиливают атаку, надеясь, что дополнительное давление заставит их противников капитулировать первыми.

Такая динамика создает смертельную игру в “цыпленка”, в которой обе стороны ускоряются в направлении столкновения, надеясь, что другая уклонится первой. В двойной схватке никто не уклоняется — все терпят крах.

Аргументы в пользу стратегического терпения

Я не выступаю за пацифизм или умиротворение. Некоторые принципы стоит защищать, а некоторые агрессоры понимают только силу. Но я выступаю за более глубокое понимание того, что означает сила в 21 веке.

Реальное стратегическое мышление требует осознания того, что военные решения сложных проблем редко срабатывают так, как их рекламируют. Наиболее успешные решения конфликтов за последние десятилетия были достигнуты благодаря терпеливой дипломатии, подкрепленной экономическими стимулами и гарантиями безопасности.

Подумайте, чего мы могли бы достичь, если бы инвестировали хотя бы половину наших военных расходов в предотвращение конфликтов. Системы раннего предупреждения могли бы выявлять напряженность до того, как она разразится. Программы экономического развития могли бы устранять коренные причины нестабильности. Образовательные обмены могли бы строить отношения, которые выходят за рамки политических границ.

Это не наивный идеализм, а практический реализм, основанный на фактах. Страны с сильными экономическими связями редко воюют друг с другом напрямую. Общества с сильными гражданскими институтами оказываются более устойчивыми к экстремизму. Международные организации, несмотря на свои недостатки, предоставляют площадки для разрешения споров без кровопролития.

Ломая привычный порядок

Теория двойной трясины или двойного болота предлагает и решение: если в затяжных конфликтах проигрывают все, то от их предотвращения выигрывают все.

Это требует фундаментального изменения наших представлений о национальной безопасности и международных отношениях. Вместо того, чтобы готовиться в первую очередь к войнам, которые мы надеемся быстро выиграть, нам следует сосредоточиться на создании систем, которые снижают вероятность развязывания войн.

Многосторонние институты нуждаются в укреплении, а не в забвении. Торговые отношения следует углублять, а не использовать в качестве оружия. Культурные обмены должны продолжаться, даже когда политические отношения остывают. Эти инвестиции в мирную инфраструктуру могут показаться дорогостоящими, но они стоят гораздо дешевле, чем ликвидация болот конфликтов.

Самое главное, лидерам нужны более точные показатели успеха. Военные победы, которые приводят к десятилетиям нестабильности, на самом деле не являются победами. Дипломатические компромиссы, которые предотвращают конфликты, на самом деле не являются поражениями. Нам нужно поощрять лидеров, которые проявляют мужество предпочесть долгосрочную стабильность краткосрочной выгоде.

Выбор впереди

Пока я пишу эту статью, несколько регионов балансируют на грани конфликтов, которые могут легко перерасти в новые двойные конфликты. Тем не менее, по-прежнему существует выбор между привычным путем конфронтации и более сложной работой по поиску устойчивых решений.

Теория “двойного болота” не является явлением опредленным или обязательным — эту закономерность нам под силу изменить. Но для этого необходимо признать, что в нашем взаимосвязанном мире не существует исключительно двусторонних конфликтов и нет чисто военных решений.

Войны обещают решительное разрешение вопроса, но приводят к неопределенным осложнениям. Мир требует больших усилий на начальном этапе, но он предлагает единственный реальный выход из болота, который поглощает каждого, кто вступает в него.

Выбор, как всегда, остается за нами. Давайте сделаем мудрый выбор, пока болото не накрыло нас с головой. /// nCa, 30 сентября 2025 г.