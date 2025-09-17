Объявление о вакансии: Посольству ОАЭ в Туркменистане требуется охранник

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане в настоящее время ищет надежного, бдительного и преданного своему делу ОХРАННИКА, который мог бы присоединиться к нашей команде!

Возраст кандидатов 20-39 лет

Местонахождение: Ашхабад

Тип занятости: Посменный

В ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ:

• Обеспечение охраны помещений, персонала и посетителей

• Мониторинг систем видеонаблюдения и проведение регулярных патрулей

• Оперативное реагирование на инциденты и чрезвычайные ситуации

• Обеспечение соблюдения политик и процедур компании

Квалификации:

• Тренер и мастер боевых искусств

• Предпочтителен предыдущий опыт работы в сфере безопасности или в смежных областях

• Наблюдательность и коммуникабельность

• Физическая форма и умение работать по гибкому графику

• Свободное владение английским языком и отличная коммуникабельность;

• свободное владение туркменским и русским языками

Если вы заинтересованы в работе с иностранным представительством и обладаете соответствующим профессиональным опытом и квалификацией, мы настоятельно рекомендуем вам подать заявку.

📨 Заинтересованные кандидаты на эту должность должны отправить подробное резюме с официальной фотографией и соответствующими сертификатами на указанный ниже адрес электронной почты:

recruitmentdip24@gmail.com

uaembassytm@gmail.com

Мы свяжемся только с теми кандидатами, которые будут отобраны для участия в последующих этапах набора.

Крайний срок подачи заявок: 27.09.2025

///Посольство ОАЭ в Туркменистане