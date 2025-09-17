Объявление о вакансии: Посольству ОАЭ в Туркменистане требуется охранник

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане в настоящее время ищет надежного, бдительного и преданного своему делу ОХРАННИКА, который мог бы присоединиться к нашей команде!
Возраст кандидатов 20-39 лет
Местонахождение: Ашхабад
Тип занятости: Посменный
В ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ:
• Обеспечение охраны помещений, персонала и посетителей
• Мониторинг систем видеонаблюдения и проведение регулярных патрулей
• Оперативное реагирование на инциденты и чрезвычайные ситуации
• Обеспечение соблюдения политик и процедур компании
Квалификации:
• Тренер и мастер боевых искусств
• Предпочтителен предыдущий опыт работы в сфере безопасности или в смежных областях
• Наблюдательность и коммуникабельность
• Физическая форма и умение работать по гибкому графику
• Свободное владение английским языком и отличная коммуникабельность;
• свободное владение туркменским и русским языками
Если вы заинтересованы в работе с иностранным представительством и обладаете соответствующим профессиональным опытом и квалификацией, мы настоятельно рекомендуем вам подать заявку.
📨 Заинтересованные кандидаты на эту должность должны отправить подробное резюме с официальной фотографией и соответствующими сертификатами на указанный ниже адрес электронной почты:
recruitmentdip24@gmail.com
uaembassytm@gmail.com
Мы свяжемся только с теми кандидатами, которые будут отобраны для участия в последующих этапах набора.
Крайний срок подачи заявок: 27.09.2025
///Посольство ОАЭ в Туркменистане