Американский археолог мечтает раскрыть тайны древней цивилизации в туркменском Анау

Известный американский археолог Фредрик Хиберт, посвятивший годы изучению древней земледельческой культуры Анау, верит в существование неизвестной цивилизации, скрытой под холмами Анау в Туркменистане.

Доктор археологии Пенсильванского университета Фредрик Хиберт работал с Виктором Сарианиди и туркменскими археологами, изучая Анау. Совместно с туркменским археологом К.Курбансахатовым он написал книгу «A Central Asian Village at the Dawn of Civilization, Excavations at Anau, Turkmenistan», изданную в Филадельфии (США) в 2003 году.

В интервью газете «Нейтральный Туркменистан» Хиберт рассказал о своей работе, увлечении историей Туркменистана и планах на будущее.

Хиберт, вдохновленный открытиями Рафаэля Пампелли и историей Великого Шелкового пути, впервые приехал в Туркменистан в 1989 году, присоединившись к Маргианской экспедиции Сарианиди. Работая в команде с туркменскими археологами, он провел несколько полевых сезонов, в том числе на холмах Анау.

«Виктор Сарианиди в старой дельте реки Мургаб открыл миру неизвестный ранее центр мировой цивилизации – страну Маргуш. Но после проведения мною двух полевых сезонов и при комплексном изучении разрозненных исследований меня не покидала уверенность, что этот регион для археологического сообщества ещё остаётся terra incognita», – рассказал ученый.

В 1993 году вместе с профессором Карлом Ламберг-Карловским они инициировали программу повторного изучения энеолитических холмов Анау. Первый сезон раскопок состоялся в 1997 году на Северном холме при участии туркменских археологов, а в 2000–2005 годах был изучен Южный Холм.

Одной из самых значительных находок Хиберта стала миниатюрная каменная печать размером 1,5х1,5 см с выгравированными символами, обнаруженная на Южном холме Анау в 2000 году. Печатью могли пользоваться примерно 2300 лет до нашей эры. Ученый считает, что эти символы могут относиться к древней системе письма, предшествующей месопотамской клинописи. Учёным ещё предстоит дешифровать эти знаки.

Также в верхних слоях Южного холма Анау была обнаружена датируемую бронзовым веком (второе тысячелетие до нашей эры) стенп из камня, хотя считалось, что все сооружения в посёлках первых земледельцев, живших тысячи лет назад в плодородной долине между Копетдагом и пустыней Каракумы, строились исключительно из глины (сырцовых кирпичей и пахсы).

Эта находка, а также уверенность в том, что регион Анау таит в себе еще множество нераскрытых тайн, побудили американского археолога продолжить исследования.

В ближайшие пять лет он планирует совместно с Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры провести раскопки на Южном холме. Д-р Хиберт уверен, что под курганом, возраст которого превышает семь тысяч лет, будет найдена неизвестная миру древняя цивилизация. ///nCa, 12 ноября 2024 г.