В Ашхабаде открыты Международный оздоровительно-реабилитационный центр и Международный научно-клинический центр физиологии, не имеющие аналогов в Центральной Азии

В среду, 9 октября, Национальный Лидер туркменского народа Аркадаг Бердымухамедов возглавил церемонии открытия новых медицинских учреждений в Ашхабад – Международного оздоровительно-реабилитационного центра на 400 мест и Международного научно-клинического центра физиологии на 250 мест.

Открытия были приуручены ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности.

Обращаясь к участникам церемонии, Председатель Халк Маслахаты отметил, что инновационное развитие отечественной системы здравоохранения и медицинской промышленности, внедрение в неё передовой практики в мировой науке выступают приоритетами государственной политики Туркменистана в этой области.

Строительство двух новых центров было выполнено турецкой компанией «GAP Inşaat».

Международный оздоровительно-реабилитационный центр

Это – первое не только в стране, но и во всём Центральноазиатском регионе медицинское учреждение подобного профиля, деятельность которого направлена на восстановление здоровья пациентов после перенесённых травм и заболеваний.

В структуру Центра входит свыше 20 различных отделений, предназначенных для оздоровления как детей, так и взрослых: консультативно-диагностические; отделения кинезотерапии и гидротерапии; физиотерапии; реабилитации; неврологии; ортопедии. Также функционируют отделения абилитации; педиатрии; кардиологии; внут­ренних болезней; сомнологии и спортивной реабилитации; кардиореабилитации; реабилитации внутренних болезней; гипербарической оксигенации, а также отделения нейрореабилитации и ортопедической реабилитации.

Так, в консультативно-диагностическом отделении Центра внедрена медицинская информационная система нового поколения, предназначенная для регистрации и электронного мониторинга пациентов. Полная электронная медицинская документация охватывает все клинические области.

Аркадаг посетил кабинет виртуальной реабилитации отделения кинезотерапии и гидротерапии.

В кабинете установлен реабилитационный комплекс «CAREN» от компании «Motek Medical» (Нидерланды), который впервые используется в Туркменистане. Устройство с системой виртуальной реальности оснащено большим экраном, камерами с высоким разрешением и беговой дорожкой с двумя полотнами, что позволяет глубоко анализировать биомеханику движения пациента. Инновационная технология широко применяется в неврологии, кардиологии, ортопедии, спортивной медицине и реабилитации.

В кабинете локомоторной терапии установлена система «Aretech ZeroG Gait and Balance Training System» (США), которая представляет собой роботизированное устройство, обеспечивающее поддержку и разгрузку веса тела на подвесной дорожке. Это позволяет выполнять упражнения без риска падения, а динамическая поддержка компенсирует слабость и плохую координацию, что способствует интенсивной реабилитации на ранних этапах восстановления. Система подходит для пациентов с различными диагнозами, включая инсульт, черепно-мозговые травмы, повреждения спинного мозга, церебральный паралич, рассеянный склероз и ортопедические травмы.

Эффективным тренажёром для локомоторной терапии является антигравитационная беговая дорожка «Boost Microgravity Treadmill» (США), способствующая быстрому восстановлению после травм, операций и эндопротезирования.

Роботизированный тренажёр походки «Ortho Pro» производства компании «Reha Stim Meditec» (ФРГ) позволяет проводить безопасную и активную локомоторную терапию пациентов.

Для неврологической реабилитации установлена беговая дорожка «Woodway Split-Belt» (ФРГ), предназначенная для синхронной или асинхронной ходьбы.

Тренажёр «TRIPLE SENSE», предназначенный для восстановления у пациентов навыков ходьбы, представляет собой комбинацию параллельных брусьев и регулируемых по высоте ступенек.

Бердымухамедов посетил также кабинет 3D динамической локомоторной терапии отделения абилитации. Данное отделение предоставляет специализированную поддержку детям раннего возраста с нарушениями в развитии и их семьям.

В отделении имеется универсальная подвесная система «3D Float» для поддержки веса тела от компании «Reha-Stim Meditec» (ФРГ) – это система виртуальной реабилитации, не имеющая аналогов в регионе, позволяет совершать свободные трёхмерные движения в безопасной среде, что служит улучшению нервно-мышечной координации. Таким образом, это одна из самых инновационных систем реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата после травм спинного, головного мозга и частичной параплегии.

Идеальное решение для создания комфортной и безопасной среды для детей с особыми потребностями представляет собой мягкомодульная мебель от компании «ROMPA» (Великобритания). Комната оборудована специальными стульчиками для детей, панелями разных видов, мягкими игровыми площадками.

Мебель ярких цветов и разнообразных форм не только создаёт положительное настроение, но и способствует развитию моторики и координации движения. Модульные элементы легко комбинируются, что позволяет адаптировать пространство под конкретные нужды детей, обеспечивая им возможность исследовать окружающий мир в комфортной обстановке.

Таким образом, реабилитация позволяет детям освоить повседневные навыки, развивая тактильную чувствительность, равновесие, координацию, познавательную активность, общение с окружающей средой.

Далее Национальный Лидер туркменского народа ознакомился с медицинским оборудованием, установленным в зале реабилитации для взрослых Отделения ортопедической реабилитации.

Здесь установлена роботизированная система реабилитации «Hunova» итальянской компании «Movendo Technology», предназначенная для сенсомоторной оценки и реабилитации нижних конечностей и туловища.

Трёхмерное устройство для неинвазивной декомпрессии позвоночника «Extentrac Elite» от «Spincare Technologies» (США) предназначено для снижения нагрузки на позвоночник и позволяет усилить кровообращение с помощью медленных вибрационных движений, что приводит к облегчению боли, вызванной заболеванием позвоночника.

Биомеханическая лечебно-диагностическая система «Humac Norm» от компании «Medical Solutions» (США) позволяет проводить функциональную оценку опорно-двигательного аппарата, диагностику, а также выполнять реабилитационные упражнения и тренировки. Основной модуль аппарата оснащён подвижным и полностью регулируемым многофункциональным креслом, что обеспечивает максимальные возможности для безопасного размещения пациента в различных положениях.

Успешной реабилитации способствует и инновационный кинезиотерапевтический тренажёр «Allcare Imoove 600 Medical Device» производства Италии, который представляет собой биомеханическую подвижную платформу, обеспечивающую тренировку групп мышц, отвечающих за координацию тела и подвижность позвоночника.

Международный оздоровительно-реабилитационный центр удостоен сертификатов

Международный оздоровительно-реабилитационный центр получил несколько международных сертификатов, в частности:

Сертификат как центру высокотехнологичного строительства и устойчивой инфраструктуры в Центральной Азии от компании «Dr.Mellinghoff Consulting»

Сертификат о подтверждении наличия медицинских технологий мирового класса от независимой некоммерческой организации «ECRI»;

Сертификат как лучшему Международному оздоровительно-реабилитационному центру от «Marienhospital Gelsenkirchen – MHG»

Два сертификата от Гисенского университета имени Юстуса Либиха – как лучшей больнице в регионе.

Аркадаг Бердымухамедов вручил директору Центра ключи от специализированных автотранспортных средств в качестве подарка новому медицинскому учреждению от имени Президента Сердара Бердымухамедова.

Международный научно-клинический центр физиологии

Международный научно-клинический центр физиологии рассчитан на 250 мест. Это единственный на сегодняшний день в регионе центр подобного уровня.

В структуру нового Центра входят административный корпус, научно-исследовательский центр, научно-клинические и дополнительные отделения, техническая и сервисная службы.

Для мониторинга и анализа проводимых научно-клинических работ Центр оснащён системой электронного оборота документов, обеспеченной информационной базой и специальной программой.

В кабинете магнитно-резонансной томографии отделения лучевой диагностики установлен современный магнитно-резонансный томограф «Ingenia Elition» от компании «Philips» (Нидерланды), знаменующий собой прорыв в области качества диагностики и скорости МР-исследований.

Аппарат позволяет не только получать высококачественные изображения мельчайших тканей тела, но и ускоряет процесс обследования вдвое, что в свою очередь обеспечивает увеличение количества обследуемых больных.

В отличие от установленных в стране аппаратов МРТ, это устройство подключено к системе искусственного интеллекта: «Smart Exam» обеспечивает автоматическое планирование обследования, а специальное приложение «Scan Wise Implant» – обследование пациентов с имплантами, совместимыми с МРТ-обследованием. Таким образом, высокие технологии имеют значительные преимущества в получении более точных изображений в анатомическом и функциональном плане.

В кабинете оказания неотложной медицинской помощи «SHOCK-room» имеется всё необходимое для оказания экстренной неотложной помощи больным в тяжёлом состоянии.

Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову был продемонстрирован аппарат «LUCAS-3» от крупнейшего в мире производителя медицинского оборудования – компании «STRYKER» (США), позволяющий выполнять автоматическую сердечно-лёгочную реанимацию.

С помощью компьютерной программы аппарат присоединён к центральному наблюдательному посту, откуда можно контролировать артериальное давление, пульс, частоту дыхания и другие жизненно важные показатели.

Также в отделении имеются аппараты искусственной вентиляции лёгких «Servo C», стандартные портативные аппараты ИВЛ «Meduvent», электрокоагуляторы «Vio 3», кардиомониторы «IntelliVue MX 750», портативный рентгеновский аппарат «Zenition 70», ультразвуковой аппарат «Affinity 70G», аппарат ЭКГ и дефибрилляторы «Defigard».

Операционное Отделение Центра состоит из 6 операционных.

Так, лапароскопическая операционная система «Visera Elite III» от ведущего японского производителя медоборудования «Olympus» позволяет проводить эндоскопические абдоминальные и торакальные хирургические вмешательства различной сложности.

Камеры системы «OLYMPUS 3D» отличаются сверхвысоким разрешением, что позволяет получить полномасштабное изображение внутренних органов, в результате чего операции проводятся быстрее и точнее.

Впервые в стране в Центре установлен «EVIS X1 CV-1500» – самая совершенная видеоэндоскопическая система в линейке «Olympus Medical», способствующая точной диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Также здесь появился первый в стране аппарат «EYEMAX» немецкой компании ­«MICRO-TECH», предназначенный для диагностики различных заболеваний мочевыводящих путей и проведения литотрипсии при крупных камнях.

Эндоскопический аппарат «Barx» от американской компании «Medtronic» предназначен для малоинвазивного лечения доброкачественных новообразований.

Электрокоагулятор хирургический «ERBE VIO 3» позволяет производить хирургические резы с параллельным прижиганием окружающих тканей, что обеспечивает наименьшую кровопотерю.

В кабинете ангиографии установлена ангиографическая система «Azurion 7 B20/12 LN» от компании «Philips» (Нидерланды).

Дуплексная конструкция ангиографа позволяет получать изображения в двух проекциях одновременно, способствуя уменьшению рентгеновского облучения пациентов и врачей.

На сегодняшний день это самое современное оборудование для проведения операций при патологии сосудов сердца, головного мозга, верхних и нижних конечностей, внутренних органов и коронарных сосудов, а также для проведения эндоваскулярных операций и манипуляций при врождённых и приобретённых пороках сердца, предотвращении осложнений.

В Центре установлен и первый в стране аппарат внутрисосудистого ультразвукового исследования «IntraSight 5» этого же производителя. С помощью данного устройства получают точную информацию при определении степени стеноза при ангиографическом исследовании артерий.

Затем Национальный Лидер туркменского народа направился к кабинету, где установлена «камера климат-контроля».

Климатическая камера – широко используемое в научных исследованиях устройство, позволяющее точно моделировать воздействие факторов окружающей среды.

Устройство от немецкой компании «H/P Cosmos» включает беговую дорожку с автоматическим регулятором скорости и высокоточный измерительный прибор, контролирующий влажность и температуру воздуха. С помощью специального оборудования определяются изменения в организме человека до и после исследования, а именно: артериальное давление, частота сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, температура тела. Всё это позволяет эффективно проводить научные исследования в целях защиты здоровья и предупреждения негативного влияния изменения климата на организм.

Международная сертификация

Международный научно-клинический центр физиологии удостоен следующих Международных сертификатов:

Сертификат как центру высокотехнологичного строительства и устойчивой инфраструктуры в Центральной Азии от компании «Dr.Mellinghoff Consulting»;

Сертификат о подтверждении наличия медицинских технологий мирового класса от независимой некоммерческой организации «ECRI»

Сертификат как лучшему Международному научно-клиническому центру физиологии от «Marienhospital Gelsenkirchen – MHG»

Два сертификата от Гисенского университета имени Юстуса Либиха – как лучшей больнице в регионе за качество и совершенство.

Аркадаг от имени Президента Сердара Бердымухамедова вручил директору Центра ключи от специализированных автотранспортных средств.

Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на церемонии открытия Международного оздоровительно-реабилитационного центра

Уважаемые участники церемонии!

Дорогие работники системы здравоохранения!

Сегодня мы являемся свидетелями ещё одного замечательного события нынешнего года эры Возрождения новой эпохи могущественного государства – «Кладезь разума Махтумкули Фраги», а именно, открытия в Ашхабаде Международного оздоровительно-реабилитационного центра и Международного научно-клинического центра физиологии. Объекты построены в соответствии с запросами нашего времени, и примечательно, что церемонии сдачи их в эксплуатацию приурочены ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности. Вместе с тем в городе Туркмен­абат Лебапского велаята вводится в строй современное предприятие по выпуску лекарственного препарата из солодкового корня.

От всей души поздравляю вас и работников системы здравоохранения с профессиональным праздником, а также с открытием новых медицинских центров и фармацевтического предприятия!

Уважаемые участники церемонии!

Дорогие гости!

Здоровье граждан является богатством нашего независимого государства. Исходя из этого под руководством Президента Сердара Бердымухамедова уделяется значительное внимание проводимым в Туркменистане мерам по утверждению принципов здорового образа жизни и профилактике заболеваний. Наряду с этим делается очень многое для обеспечения всестороннего развития и здоровья подрастающего поколения, воспитания его в духе патриотизма.

В соответствии с Государственной программой «Saglyk» внушительные средства направляются на внедрение в медицину передовых технологий и практических разработок. В столице и городе Аркадаг, во всех регионах страны планомерно строятся больницы, дома здоровья и профильные центры, санатории и спортивные комп­лексы: все объекты оснащены по международным стандартам. Последовательно модернизируется и материально-техническая база отрасли.

В целом населению оказывается оптимальная медицинская помощь, совершенствуется национальная модель здравоохранения.

Уважаемые друзья!

Наши предки говорили, что здоровье – основа всего. Есть и следующая поговорка: «Моё здоровье – моё богатство». Руководствуясь ими, придаётся огромное значение утверждению в стране, в частности в городе Аркадаг, принципов здорового образа жизни. В этом плане существенное содействие оказывает и построенное в новом городе предприятие «Arkadag Medisina Klasteri Menejment», где производится большой ассортимент продукции медицинского назначения. Его дея­тельность также в значительной мере сказывается на росте объёмов выпуска продукции из местного сырья, которая необходима в профильных учреждениях.

В марте 2021 года был учреждён Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова: событие стало триумфальным выражением гуманистической сути современного туркменского общества. На средства Фонда многим детям вернули здоровье. Мы продолжим это гуманное дело. Всё это в полной мере свидетельствует о том, что забота о здоровье и благополучии народа – для нас первостепенна.

Уважаемые участники церемонии!

Инновационное развитие оте­чественной системы здравоохранения и медицинской промышленности, внедрение в неё передовой практики в мировой науке выступают приоритетами государственной политики Туркменистана в этой области. И существенным шагом в данном направлении стало подписание Президентом Сердаром Бердымухамедовым ряда документов на недавнем заседании Правительства.

Сегодняшние церемонии открытия профильных объектов также в полной мере подтверждают вышесказанное. В числе новостроек – Международный оздоровительно-реабилитационный центр: он один из крупных медицинских учреждений не только в масштабе нашей страны, но и всего региона. В нём будут работать специализированные отделения для детей и взрослых, оснащённые современным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей. В семиэтажном здании созданы оптимальные условия для лечения и восстановления здоровья людей разной возрастной категории.

Уважаемые участники церемонии!

Международный научно-клинический центр физиологии – один из современных учреждений, где предусмотрено всё необходимое для профилактики и эффективной терапии неинфекционных заболеваний. Сам комплекс состоит из научно-исследовательского центра, десяти Научно-клинических и подсобных корпусов, в нём будут функционировать и другие службы.

В отделениях Центра созданы все условия для задействования цифровых возможностей, что также позволяет скоординировать функции клинических и научных отделений. Здесь будут заниматься изучением влияния природных и климатических факторов нашей страны на организм человека, проводиться семинары и научные изыскания.

Строительство двух новых цент­ров, которые приумножили великолепие беломраморной столицы, выполнено турецкой компанией «GAP Inşaat». В этот торжественный момент благодарю специалистов, которые непосредственно участвовали в возведении медицинских учреждений согласно современным требованиям!

Увеличение количества подобных современных центров и фармацевтических предприятий позволяет значительно повышать качество оказываемых населению медицинских услуг, создавать новые рабочие места и существенно улучшать условия труда врачей. Это в свою очередь в полной мере демонстрирует, что государством предоставляются все возможнос­ти для развития отечественной системы здравоохранения.

Уважаемые друзья!

Мы продолжим масштабную работу по последовательному укреп­лению профильной материально-технической базы и будем всегда уделять особое внимание охране здоровья и поддержанию здорового благополучия граждан, профилактике различных заболеваний.

Уважаемые участники церемонии!

Ещё раз от всей души поздравляю вас и работников системы здравоохранения с профессиональным праздником, а также с открытием современных медицинских центров и фармацевтического предприятия!

Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия, а работникам системы здравоохранения – новых достижений в таком благородном ответственном деле, как охрана здоровья человека! ///nCa, 10 октября 2024 г.