Центральная Азия и Германия – отношения особого рода

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Узбекистан и Казахстан 15-17 сентября 2024 года. Это будет его первый визит в регион.

17 сентября 2024 года, в последний день своего визита, канцлер Шольц примет участие во встрече «Центральная Азия+Германия» в Казахстане.

Поездка состоится через год после того, как Шольц принял лидеров пяти стран Центральной Азии в Берлине для обсуждения вопросов более тесного сотрудничества.

В этой связи важно подчеркнуть некоторые аспекты совершенно особых отношений между Центральной Азией и Германией.

В Центральной Азии образ немцев ассоциируется с пунктуальностью, трудолюбием, находчивостью и надежностью.

Считается, что немецкая продукция отличается более высоким качеством и долговечностью.

Этому есть две основные причины: 1. Немецкая диаспора, прибывшая в регион в разные периоды по разным причинам; и 2. Постоянный импорт высококачественных продуктов из ГДР (Восточной Германии) в период существования Советского Союза.

В настоящее время в Казахстане проживает около 224 000 человек немецкого происхождения. В Узбекистане это число составляет около 8000, в Кыргызстане также около 8000, а в Таджикистане около 1500. Эти цифры являются приблизительными. В Туркменистане также проживает значительное число лиц происхождением из Германии.

Из 19 стран Западной Европы Германия имеет самую многочисленную диаспору в Центральной Азии.

Почти в каждом доме в Центральной Азии есть что-то, произведенное в Восточной Германии и импортированное в советский период. Это одно из положительных наследий тех времен.

С момента обретения государствами Центральной Азии независимости Германия (объединенная Германия) активно взаимодействовала с регионом. Это было своего рода партнерство без каких-либо условий.

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), ведущий немецкий поставщик услуг в области международного сотрудничества, присутствует во всех странах Центральной Азии.

Широкое сотрудничество GIZ с Центральной Азией включает в себя программы по упрощению процедур торговли, образовательные проекты, программу действий по борьбе с наркотиками (CADAP), проект по верховенству закона, программы по трансграничным водам, устойчивому и благоприятному для климата землепользование, изменению климата, биоразнообразию, экосистемам, пустыням и т.д.

Отличительной особенностью GIZ является то, что агентство работает довольно тихо, обеспечивая надежную поддержку, но позволяя местным партнерам задавать направление и темп. Ключевое значение здесь заложено в самом названии GIZ – Zusammenarbeit, то есть сотрудничество.

Большая часть работы GIZ заключается в обучении профессионалов. Основное внимание уделяется подготовке местных специалистов. Это помогает снизить зависимость от иностранных экспертов.

Корни такого подхода лежат в самой структуре немецкой образовательной системы – привитии чувства ответственности, стремлении к совершенству и уважении к подлинному разнообразию.

Более того, Германия предоставляет образование высочайшего качества и бесплатно.

Деловые круги Центральной Азии взаимодействуют как самостоятельно, так и через платформы государственного сектора, приобретая знания, оборудование и опыт в Германии. Значительное число малых и средних предприятий обращаются к Германии за техническими и производственными решениями. Помимо высокого качества, они также получают надежное послепродажное обслуживание и необходимую подготовку для эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

Германия является примером в ряде областей, которые снискали ей большое уважение в Центральной Азии. Например, Германия выполнила все обязательства, взятые на себя после Второй мировой войны.

Этот регион восхищен тем, как далеко продвинулась Германия в трудный период объединения.

Сектор здравоохранения является жизненно важной областью, в которой Центральная Азия доверяет Германии.

Прежде всего, здесь важен человеческий фактор. Почему-то легко завязать дружбу с немцем.

Разговор об особых отношениях между Центральной Азией и Германией не может быть полным без упоминания доктора Ханно Шаумберга. В последние годы своей жизни он был почетным профессором Гамбургского технологического университета. — Он был моим другом.

Что бы он ни делал, он делал это с большой страстью и сосредоточенностью, будь то продвижение водородной энергетики или выращивание специй и трав в своем саду.

Он сыграл важную роль в разработке первой версии туркменского алфавита, пригодной для Интернета.

Он построил солнечную электростанцию мощностью 5 МВт в Ашхабадском политехническом институте.

Он способствовал академическому взаимодействию между Туркменистаном и Германией.

Активный до последнего, он продвигал исследования в области водородной энергетики и привлек интерес Туркменистана к этой развивающейся области. Он действительно опередил свое время.

На примере таких личностей, как Ханно, легко понять, почему Центральная Азия испытывает особую близость к Германии. /// nCa, 13 сентября 2024 г.