CMF Phone 1: Яркий, стильный, модульный

Шакиров Тамир

8 июля 2024 года была представлена новая линейка телефонов Nothing, CMF Phone 1 и уже 12 июля он поступил в продажу в европейских странах, Индии и других регионах.

Как и в случае с Nothing Phone, Карлу Пею, главе компании Nothing, вновь удалось создать устройство, которое выделяется на фоне всех смартфонов в своем сегменте. CMF Phone (1) предлагает яркий, необыкновенный и кастомный дизайн. На данный момент доступны следующие расцветки смартфона: черная, светло-зеленая, оранжевая и синяя. Синий вариант представлен только для индийского рынка.

По производительности и комплектации CMF Phone 1 можно сравнивать с Nothing Phone (2a), но при этом имеет совершенно уникальный стиль и язык дизайна.

Главная фишка смартфона в том, что вся задняя сторона телефона съемная и сменная, что позволяет настроить ее под себя. Помимо этого, на задней части телефона есть Accessory Point, которая предназначена для прикрепления аксессуаров к CMF Phone 1. Откинув круглую пластиковую крышку (Accessory Point), можно обнаружить место крепления дополнительных аксессуаров, таких как раскладная подставка, держатель для карт (картхолдер) или ремешок.

Немного про характеристики CMF Phone 1. Диапазон памяти представлен в трех вариантах: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ. Основная камера оснащена на 50 Мп + 2 Мп, а фронтальная камера на 16 Мп. Аккумулятор: 5 000 мА⋅ч. CMF Phone 1 может обеспечить защиту от проникновения влаги только по стандарту IP52. Это просто защита от брызг. Время полной зарядки составляет 1 час 21 минуту.

Винты на задней части смартфона функциональны и удерживают съемную заднюю панель. Открутив их, вы сможете заменить крышку. Это можно рассматривать как отличную возможность кастомизации. Например вы сможете поменяться крышками с друзьями или близкими которые имеют такую же модель телефона.

Цены на CMF Phone (1) в Европе:

CMF Phone (1) 8/128 ГБ — €239 (260 долларов);

CMF Phone (1) 8/256 ГБ — €279 (305 долларов).

///nCa, 14 августа 2024 г.