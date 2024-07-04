Газовый своп между Туркменистаном и Ираном – геоэкономическое обоснование

Анализ nCa

Туркменистан и Иран подписали соглашение в сфере газового сотрудничества 3 июля 2024 года. Оно состоит из трех компонентов:

• Поставки 10 млрд. кубометров газа в год в Иран в обмен на поставки такого же объема в Ирак

• Увеличение поставок газа в Иран

• Строительство иранскими компаниями газовой инфраструктуры в Туркменистане, включая 125-километровый газопровод и три компрессорные станции

8 ноября 2023 года между государственным концерном “Туркменгаз” и министерством энергетики Ирака в Ашхабаде было заключено соглашение об экспорте газа в Ирак по схеме своп через Иран. Ирак будет в основном использовать газ для производства электроэнергии. Согласно Меморандуму о взаимопонимании, соглашение рассчитано на 5 лет.

Планируется увеличить поставки газа в Иран до 40 млрд кубометров. Предположительно, этот объем включает в себя 10 млрд куб. м газа, предназначенного для своп-поставок в Ирак, и 1,5-2 млрд куб.м природного газа в рамках свопа (пока не подтвержденного) в Азербайджан.

Для обеспечения этих объемов стороны модернизируют участок Довлетабад – Серахс – Хангеран. На этом маршруте Довлетабад – это действующее месторождением для поставок газа, а Серахс–Хангеран является пограничным пунктом для транспортировки газа в Иран, где он будет проходить через газоизмерительную станцию Чалоюк.

Трубопровод Довлетабад – Серахс – Хангеран был открыт в январе 2010 года. Протяженность туркменского участка газопровода, который берет начало от газового месторождения Довлетабад на юго-востоке Туркменистана до населенного пункта Салыр-Яп на границе с Ираном, составляет 30,5 км. Проектная мощность газопровода составляет 12,5 млрд куб. м газа в год.

Довлетабад–Серахс–Хангеран был вторым крупным газопроводом между Туркменистаном и Ираном.

Первым был трубопровод Корпедже-Курткуи, который был открыт в декабре 1997 года. Протяженность газопровода от туркменского газового месторождения Корпедже до иранского города Курткуи составляет 197 км, из которых 132 км трубопровода пролегает по территории Туркменистана. Пропускная способность этого газопровода составляет 8 млрд. кубометров.

По двум этим газопроводам в Иран может перекачиваться до 20 млрд куб. м туркменского газа.

Нынешнее заявление о том, что объемы поставок будут увеличены до 40 млрд куб. м, означает строительство новой трубопроводной системы.

На участке Лотфабад-Артык есть трубопровод очень малого диаметра, но он незначителен.

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1 марта 2024 года Анкара и Ашхабад подписали два предварительных соглашения с Туркменистаном о поставках природного газа в Турцию и Европу. Неделю спустя министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил СМИ, что рассматриваются три варианта экспорта туркменского газа в Турцию.

“Один из них заключается в том, что туркменский газ поступит в Турцию через Иран по свопу”, – сказал он. “Другой вариант заключается в том, что газ будет поставляться в Турцию по обмену через Иран и Азербайджан. В качестве альтернативы туркменский газ мог бы поставляться в Турцию по газопроводу, проходящему через Каспийское море”.

Турецкий чиновник добавил, что на начальном этапе планируется транспортировать до 2 млрд. куб м природного газа.

Существующие и планируемые газопроводы в Центральной Азии

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Агата Лоскот-Страшота и Адам Михальски написали в своей аналитической статье, опубликованной 29 марта 2024 года Центром восточных исследований (OSW) Польши:

Турция в первую очередь заинтересована в туркменском газе, поскольку ей необходимо диверсифицировать источники импорта газа. Для Анкары это особенно важно, поскольку возможность закупать газ у различных поставщиков в сочетании с сокращением собственного потребления газа приблизила бы страну к ее цели – созданию хаба торговли этим ресурсом.

Как следствие, это также позволило бы Турции стать посредником в сделках между поставщиками из Евразии и потребителями в ЕС.

Демонстрация Турцией новых способов импорта газа из таких стран, как Туркменистан, также может быть важна для нее в контексте предстоящих переговоров о продлении действующих газовых контрактов или подписании новых. Это потенциально включает контракт с Россией, срок действия которого истекает в декабре 2025 года (касается поставок по маршруту “Голубой поток”, до 16 млрд куб. м в год), и/или контракт с Ираном, действие которого заканчивается в июле 2026 года (по маршруту Тебриз–Догубаязит, до 11,2 млрд куб. м в год).

Данные за 2023 год показывают, что Анкара импортировала 21,1 млрд кубометров газа из России и 5,4 млрд кубометров из Ирана, что составляет 51,5% от общего объема импорта газа в предыдущем году. Возможность импорта определенных объемов туркменского газа может, по крайней мере, временно снизить спрос на газ из этих источников и послужить аргументом для переговоров о более выгодных условиях поставок.

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Сделка по своп-поставкам в Ирак является отличным примером геоэкономической смекалки.

Ирак не является страной, бедной ресурсами. По доказанным запасам газа (112 трлн кубических футов или около 3,17 трлн кубометров), страна занимает 12-е место в мире. Ее ресурсы составляют около 2% от общего объема запасов природного газа в мире.

Из-за разрушенной инфраструктуры Ирак пока не может использовать собственный газ. Поставки из Туркменистана помогут Ираку встать на ноги. Процветающий и прогрессивный Ирак автоматически внес бы вклад в укрепление мира и стабильности в соседних с ним странах – Иране, Иордании, Кувейте, Саудовской Аравии и Сирии,

Другой аспект этого геоэкономического предположения заключается в том, что аналогичное соглашение об свопе через Иран и Турцию могло бы немедленно укрепить энергетическую безопасность Европы.

Строительство трубопровода через Каспийское море и далее по суше из Азербайджана в Турцию для транспортировки центральноазиатского газа в Европу обойдется недешево – по некоторым оценкам, его стоимость может составить около 20 миллиардов долларов. На строительство трубопровода также уйдут годы.

С другой стороны, иранская трубопроводная система AGAT уже доступна и может мгновенно восполнить любые пробелы в потребностях Европы в газе, вызванные сокращением поставок из России.

Последняя часть известной поговорки гласит: постоянны только интересы. /// nCa, 4 июля 2024 г.