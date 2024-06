The Nomad Games will be held in Astana from September 8 to 13, 2024.

Çarwa oýunlary 2024-nji ýylyň 8-13-nji sentýabry aralygynda Astanada geçiriler.

Бүкіл әлем көз тіккен жарыс 2024 жылы 8-13 қыркүйек аралығында Астанада өтеді.

Игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября 2024 года. ///Посольство Казахстана в Туркменистане