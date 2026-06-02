Робототехника: в Мары завершился конкурс молодых талантов

Министерство образования Туркменистана совместно с Государственным энергетическим институтом страны провели заключительный этап конкурса по робототехнике среди молодежи. В напряженных состязаниях приняли участие около 140 юных любителей инновационных технологий со всех уголков страны.

По результатам соревнований, проходивших по пяти направлениям, в категории «Скоростная гонка с препятствиями» первого места удостоилась Гюлялек Курбанназарова, студентка Марыйской велаятской финансово-экономической средней профессиональной школы.

В номинации «Робот-биатлон» победу одержал Эмир Кулиев, представляющий ашхабадский учебный центр «Imdatbot», а в «Робот-боулинге» лучший результат показал слушатель столичного центра «Kämil bilim» Абдулджелил Патышагулыев.

В состязании «Робот-рейс» сильнейшим стал Алихан Акгаев, учащийся Совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина. Еще 10 участников были отмечены специальными призами в творческой категории «Удивительный робот».

«Такие конкурсы значительно повышают уровень подготовки нашей молодежи, — подчеркнул член судейской коллегии Сохбетмурат Бяшов. — Здесь даже для выполнения простейших задач требуются солидные знания механики, физики, электротехники, математики и информатики. Инновационные проекты ребят наглядно доказывают, что они уже умеют успешно применять эти дисциплины в комплексе на практике».

В завершение мероприятия победителям вручили дипломы Министерства образования Туркменистана и памятные подарки. Праздничную атмосферу поддержало воодушевленное выступление музыкального коллектива «Kuwwat» Государственного энергетического института Туркменистана. Участники и организаторы выразили искреннюю признательность Герою-Аркадагу и Герою Аркадаглы Сердару за создание отличных условий для получения современного образования. ///nCa, 2 июня 2026 г.