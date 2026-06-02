По ту сторону блоков: тихая дипломатия Туркменистана в расколотом мире

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Существует определенный вид дипломатической деятельности, который привлекает мало внимания в заголовках новостей именно потому, что он последователен, выверен и лишен драматизма. Никаких ультиматумов. Никакого блокового позиционирования. Никаких расчетов с нулевой суммой, объявляемых с помпой. Внешняя политика Туркменистана, как правило, действует именно в этом русле — и в период, когда геополитический шум ценится на вес золота, эта сдержанность сама по себе заслуживает изучения.

За прошедший месяц дипломатический календарь Ашхабада был необычайно плотным. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов направился в Вашингтон для встреч с госсекретарем США Марко Рубио и заместителем госсекретаря Кристофером Ландау. В Нью-Йорке он встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, выступил на открытых дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН и провел двусторонние переговоры со своими коллегами из Азербайджана, Китая, Кубы, Германии и Пакистана.

Что касается многосторонних площадок, то резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, инициированная Туркменистаном — о роли нейтралитета в поддержании международного мира и безопасности, — была принята единогласно при соавторстве 47 государств.

Ашхабад также подробно изложил свое предложение об открытии регионального программного офиса Контртеррористического управления ООН, одновременно продолжая продвигать повестку дня своего председательства в СНГ и углублять энергетические связи с партнерами на Каспии и за его пределами.

Взятые по отдельности, каждое из этих событий можно было бы отнести к категории рутинной дипломатии. Однако в совокупности они очерчивают последовательную и осознанную внешнеполитическую позицию, которая заслуживает более внимательного рассмотрения — не потому, что Туркменистан является великой державой, а из-за того, как страна такого размера и географического положения предпочитает лавировать в мире, который все чаще поощряет лояльность тому или иному лагерю.

Нейтралитет как практика, а не поза

Постоянный нейтралитет Туркменистана был официально признан Организацией Объединенных Наций в 1995 году. С тех пор он неоднократно подтверждался, был закреплен в конституционном праве и совсем недавно, в 2025 году, обновлен новой законодательной базой, регламентирующей то, что Ашхабад называет «Политикой мира и доверия».

Скептики склонны рассматривать это как дипломатический брендинг — способ для небольшого, богатого углеводородами государства держаться подальше от неприятностей, сохраняя при этом тесные экономические связи со всеми, кто способен покупать его газ. В этой критике есть доля правды, и интеллектуальная честность требует это признать.

Однако сама по себе эта критика недооценивает то, что происходит на самом деле. Нейтралитет в практике Ашхабада не является пассивным. Это не изоляция. То, что Туркменистан называет «позитивным нейтралитетом», представляет собой активную основу для взаимодействия — модель, которая позволяет стране выстраивать отношения через иные, казалось бы, несовместимые разногласия, не растворяясь при этом в каких-то одних конкретных отношениях. Ключевой момент заключается в том, что эти связи носят избирательный характер, основаны на взаимных интересах и публично опираются на международное право, а не на блоковую идентичность.

Рассмотрим геометрию недавней дипломатической недели Туркменистана. Министр иностранных дел Мередов встретился с Марко Рубио в Белом доме. Американская сторона выразила поддержку диверсификации экспорта туркменского газа по Транскаспийским маршрутам и обсудила дальнейшее сотрудничество в сферах энергетики, безопасности и торговли.

Всего за несколько дней до этого Мередов выступил на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, созванных в период председательства Китая, на которые Туркменистан был специально приглашен Пекином. Туркменская делегация также приняла участие во встрече «Группы друзей глобального управления» в Нью-Йорке. И на протяжении всего этого периода Ашхабад продолжал продвигать повестку дня своего председательства в СНГ, что предполагает тесную координацию с многосторонними структурами, близкими к России.

Вашингтон — по вопросам диверсификации энергетики. Пекин — по вопросам глобального управления. Связанные с Москвой платформы — по региональной координации. Система ООН — по безопасности и развитию. Это не противоречащие друг другу шаги. С точки зрения Ашхабада, они взаимодополняемы и представляют собой архитектуру внешней политики, в которой каждая крупная держава рассматривается как потенциальный партнер в конкретной области, а не как эксклюзивный покровитель, чье расположение нужно завоевывать в ущерб остальным.

Дипломатическая неделя в Вашингтоне: о чем говорят эти встречи

Содержательную сторону вашингтонских встреч стоит разобрать подробнее. Когда госсекретарь Рубио выразил поддержку со стороны США диверсификации экспорта туркменского газа по Транскаспийским маршрутам, это не было новым проявлением американского интереса — Вашингтон давно поддерживает концепцию Транскаспийского трубопровода как способа снизить энергетическую зависимость Центральной Азии от России и Китая.

Однако сам факт того, что Мередов встретился как с госсекретарем, так и с заместителем госсекретаря, обсуждая двусторонние консультации и предстоящий визит Делового совета США–Туркменистан в Ашхабад, указывает на то, что отношения перешли в более серьезную, практическую фазу.

В то же время собственная позиция Туркменистана на этих переговорах была заметно лишена риторики политического сближения или привязки к какому-либо лагерю. В официальных сообщениях акцент делается на «взаимовыгодном партнерстве», «диверсификации маршрутов поставок энергоносителей» и «торговле и экономике» — то есть на лексике прагматичного сотрудничества, а не стратегического альянса. Туркменистан не является и не позиционирует себя как американский партнер в геополитическом смысле. Это страна с запасами газа, доступ к которым хотят получить многие игроки, и она крайне осмотрительно управляет этими интересами.

Это существенное различие. Государства, официально примыкающие к великим державам, часто обнаруживают, что такое блоковое сближение начинает их ограничивать: от них ожидают голосования определенным образом, уклонения от определенных встреч и соблюдения определенной дистанции.

Напротив, выстроенная Туркменистаном модель позволяет ему в течение одной недели без каких-либо противоречий присутствовать и на созванном Китаем форуме Совета Безопасности, и на двусторонней встрече в США. Будет ли этот курс жизнеспособен в долгосрочной перспективе, зависит от того, какими методами великие державы решат оказывать давление. Но в качестве стратегии данный подход успешно служит интересам Ашхабада уже три десятилетия.

Измерение ООН: выстраивание институционального присутствия

Единогласное принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о нейтралитете 20 мая 2026 года, соавторами которой выступили 47 государств, имеет более важное значение, чем может показаться на первый взгляд. Разумеется, резолюции ООН — это документы, не имеющие обязательной юридической силы. Однако они обладают реальной дипломатической ценностью: они утверждают нормы, сигнализируют о консенсусе, создают ориентиры для будущих дискуссий и, что критически важно для небольшого государства, представляют собой форму институциональной страховки. Страна, чей нейтралитет неоднократно подтверждается Генеральной Ассамблеей, получает определенную защиту от давления со стороны конкурирующих держав.

Туркменистан систематически подходит к выстраиванию такого институционального присутствия. Он инициировал провозглашение Международного дня нейтралитета (12 декабря), выступил за объявление 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира, а теперь добился принятия еще одной резолюции, которая особо отмечает его лидерство и одобряет создание Академического центра по вопросам мира, нейтралитета и превентивной дипломатии.

Наряду с этими инвестициями в нормативную базу, Ашхабад стремится к созданию практических институциональных опор: предложение разместить у себя региональный программный офис Контртеррористического управления ООН превратит Туркменистан в физический хаб для регионального сотрудничества в сфере безопасности под эгидой ООН — что, учитывая соседство с Афганистаном, не является ни декоративным, ни тривиальным шагом.

Когда Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с Мередовым в Нью-Йорке и охарактеризовал резолюцию о нейтралитете как «крайне своевременную в свете современных реалий», это замечание имело особый вес.

Международные институты сейчас испытывают значительную нагрузку. Совет Безопасности часто оказывается в тупике. Многосторонний консенсус, на котором держался миропорядок после холодной войны, фрагментирован. В этих условиях страна, которая последовательно отстаивает центральную роль Устава ООН, предлагает конкретные механизмы превентивной дипломатии и имеет успешный опыт размещения значимых региональных платформ, привносит то, чего не делают многие более крупные государства.

Энергетика, взаимосвязанность и экономика автономии

То, как именно Туркменистан увязал энергетику и взаимосвязанность с экономикой автономии, наглядно проявляется в характере ведения им международной торговли газом.

Туркменистан унаследовал от Советского Союза разветвленную сеть экспортных газопроводов. На протяжении довольно длительного времени она функционировала вполне успешно и удовлетворительно. Однако для удовлетворения меняющихся реалий был создан газопровод Туркменистан–Китай. Он был построен в рекордно короткие сроки.

Сейчас к этапу своей реализации приближается Транскаспийский маршрут. Недавние события дают четкий сигнал в этом направлении. Поддержка США диверсификации через Транскаспийские маршруты, напрямую выраженная госсекретарем Рубио, отражает как более широкие стратегические интересы Вашингтона в развитии взаимосвязанности Центральной Азии, так и стремление самого Туркменистана получить множественность выбора экспортных газовых коридоров.

Между тем Туркменистан также изучает маршруты поставок газа в Ирак через Иран — совершенно иное направление — и продвигает четвертый этап освоения месторождения «Галкыныш», структурированный таким образом, что Туркменистан финансирует его самостоятельно, даже несмотря на то, что работы выполняют китайские партнеры. Такая структура финансирования имеет важное значение: это попытка сохранить операционное партнерство, снизив при этом уровень финансовой зависимости.

В результате вырисовывается картина не той страны, которая уже решила свою дилемму с экспортом энергоносителей, а той, которая активно работает над созданием вариантов. Варианты — это то, чего требует нейтралитет. Страна, привязанная к одному экспортному коридору, в значительной степени оказывается заложницей политических предпочтений того, кто этот коридор контролирует. Диверсификация — это не просто экономическая цель; это структурное условие для независимости внешней политики.

Взаимосвязанность как стратегическая основа

Помимо энергетики, Туркменистан делает крупные инвестиции в концепцию региональной взаимосвязанности — транспортные коридоры, цифровую инфраструктуру и позиционирование Ашхабада как транзитного хаба, связывающего Южную Азию с Каспием и более широким европейским рынком. Отчасти это обусловлено экономическими устремлениями: расположение Туркменистана в самом сердце Евразии является подлинным географическим преимуществом. Но это также и стратегическая основа.

Страна, позиционирующая себя в качестве моста — между Китаем и Европой, между Персидским заливом и Центральной Азией, между Афганистаном и остальным миром, — выстраивает совершенно иные отношения с участниками геополитического соперничества, нежели та, которая ставит себя на передовую. На государства, оказавшиеся на передовой, оказывается давление с целью заставить их выбрать сторону. Государства-мосты же стремятся расположить к себе обе стороны. Туркменистан последовательно пытается занимать именно вторую позицию, и его инвестиции в международный транспортный коридор «Север–Юг», дискуссии по Транскаспийской взаимосвязанности и форумы по цифровой трансформации служат выражением этой стратегической ориентации.

В текущем году приоритеты председательства Ашхабада в СНГ включают в себя четкий акцент на «транспортно-транзитную взаимосвязанность» и «энергетическое сотрудничество» как на столпы региональной интеграции — механизмы, которые косвенно работают на укрепление позиций Туркменистана как центра, а не периферии.

Что предлагает эта модель

Что эта модель действительно предлагает — и об этом стоит заявить прямо — так это наглядную демонстрацию того, что малые государства вовсе не обязаны быть пассивными объектами соперничества великих держав. Выстраивая институциональное доверие через систему ООН, диверсифицируя энергетическое партнерство, опираясь во внешней политике на принципы, которые готов поддержать широкий круг государств, и размещая у себя физическую инфраструктуру региональной безопасности и сотрудничества в целях развития, Туркменистан накопил реальный дипломатический капитал. Этот капитал дает ему гораздо больше пространства для маневра, чем можно было бы предположить, исходя исключительно из размеров страны.

Аргумент в пользу иного типа глобализации

Более глубокий смысл подхода Туркменистана, возможно, заключается в следующем: на практике он представляет собой аргумент в пользу такой формы международного взаимодействия, которая основана на конкретных интересах и общих принципах, а не на членстве в блоках или идеологической приверженности.

На протяжении последнего десятилетия большая часть дискуссий о глобализации сводила выбор к двум альтернативам: либо интегрированный либеральный международный порядок, либо фрагментированный мир конкурирующих сфер влияния. Внешняя политика Туркменистана занимает иную позицию — она не пытается ностальгически защищать порядок, который явно подвергся эрозии, но и не принимает слепо тот факт, что мир обязательно должен разделиться на лагеря. Вместо этого Туркменистан продвигается вперед шаг за шагом, вопрос за вопросом, партнер за партнером, выстраивая отношения, которые долговечны именно потому, что они не перегружены геополитическими ожиданиями.

Это не грандиозная теория. Это практический метод, оттачивавшийся на протяжении тридцати лет. Его результаты неравномерны, а некоторые из его предпосылок — географическое положение, углеводородное богатство, специфическая политическая история постсоветского нейтралитета — не так просто воспроизвести в других условиях. Однако в период, когда многие страны с трудом пытаются найти жизнеспособную позицию между Вашингтоном и Пекином, между основанным на правилах порядком и грубой силой, туркменская модель как минимум заслуживает изучения.

Своим тихим, последовательным образом она доказывает: мир и стабильность — это не просто отсутствие конфликта, а активный результат осознанной дипломатической работы. Малые государства обладают большей субъектностью, чем им часто приписывают, при условии, что они инвестируют эту субъектность с умом. И в мире, где институты находятся под давлением, по-прежнему важно присутствовать, выдвигать инициативы и выстраивать то самое постепенное доверие, которое предотвращает кризисы еще до их начала.

Это не самые модные идеи. Но они вполне могут оказаться долговечными. /// nCa, 2 июня 2026 г.