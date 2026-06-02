«Белый город Ашхабад – 2026»: международный диалог о будущем городов и устойчивом развитии

Завершившаяся в Ашхабаде XXV Международная выставка и конференция «Белый город Ашхабад – 2026» продемонстрировала возрастающее значение международного сотрудничества в вопросах устойчивого городского развития и модернизации инфраструктуры.

Форум объединил более 800 участников из 55 стран мира и стал площадкой для обсуждения современных подходов к развитию городов, внедрению цифровых технологий, повышению энергоэффективности и формированию устойчивой городской среды.

Особое место в программе занял Круглый стол высокого уровня Организации Объединённых Наций «От глобального диалога к локальным действиям: продвижение устойчивых, инклюзивных и умных городов», организованный при участии ООН-Хабитат.

В ходе дискуссий представители международных организаций, институтов развития и деловых кругов обсудили вопросы устойчивого городского планирования, цифрового управления, развития инфраструктуры и внедрения инновационных решений для городов будущего.

Практическим результатом форума стало подписание ряда международных соглашений и контрактов, направленных на развитие инфраструктурных и промышленных проектов, а также расширение международного партнёрства.

Проведение форума подтвердило растущую роль Ашхабада как площадки для международного диалога, обмена опытом и продвижения современных подходов к устойчивому развитию городов. ///nCa, 2 июня 2026 г. (материал предоставлен организаторами WCA2026)