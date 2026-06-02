Посольство Израиля и «Йенме» организовали в Ашхабаде праздничное мероприятие ко Дню защиты детей

По случаю Международного дня защиты детей общественная организация «Йенме» организовала праздничное мероприятие в Государственном кукольном театре в Ашхабаде. Главными участниками торжества стали дети с ограниченными возможностями здоровья, для которых была подготовлена специальная культурно-развлекательная программа, создавшая атмосферу радости, поддержки и заботы.

Ярким моментом мероприятия стала благотворительная инициатива Посольства Израиля в Туркменистане. От имени дипмиссии детям было вручено 149 подарков в виде 3D-ручек. Эти инновационные инструменты помогут в развитии творческих способностей, воображения и интереса к современным технологиям.

Кроме того, было зачитано поздравительное послание Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Туркменистане г-на Исмаила Халди, который передал ребятам теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе и исполнения заветных желаний.

«Этот день — время для размышлений и обязательство, которое мы берем на себя, чтобы обеспечить светлое будущее каждому ребенку, окружить его любовью, заботой, обеспечить здоровье и образование. Обращаясь к детям, мы говорим: вы — красота и радость жизни, но также и лидеры завтрашнего дня. Наш долг — предоставить вам качественное образование, здравоохранение, прислушиваться к вашим мечтам и помогать в их реализации. Я уверен, что эти ключевые ценности лежат в основе политики правительства Туркменистана, и мы высоко оцениваем его усилия в данном направлении», — подчеркнул в своем послании Посол.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, подарив всем участникам радость, незабываемые впечатления и праздничное настроение. Организаторы выразили глубокую благодарность всем партнерам и сторонникам, внесшим вклад в успешную реализацию этой важной социальной инициативы. ///Посольство Израиля в Туркменистане, 2 июня 2026 г.