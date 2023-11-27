Неизбежность диалога о мире или о бесперспективности новой «Большой игры» – Часть Первая

Д-р Бегенч Караев

По инициативе Туркменистана и в соответствии с резолюцией 77/32 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 2023 год был объявлен «Международным годом диалога как гарантии мира». Суть данного девиза отражается и в «Новой повестке дня мира» Генерального секретаря ООН. Как известно, в своей аналитической записке, обнародованной 20 июля 2023 года, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил конкретные меры по предотвращению конфликтов и укреплению безопасности. Обновление стратегических подходов к решению этих задач глава ООН объяснил тем, что человечество находится сегодня на переломном этапе – происходит переход к новому мировому порядку.

Генсек ООН считает, что эпоха, наступившая по окончании холодной войны, сегодня завершилась. И хотя контуры нового мирового порядка еще не определены, одной из его определяющих черт лидеры во всем мире называют многополярность. «В этот переходный период расстановка сил становится всё более фрагментированной из-за появления новых полюсов влияния, формирования новых экономических блоков и осей соперничества, – отмечает Антониу Гутерриш. – Усиливается конкуренция между крупными державами, снижается доверие между странами глобального Севера и Юга».

По его словам, на протяжении 78 лет своего существования Организация Объединенных Наций постоянно слышит о своем устаревании и близящемся закате. Однако, преодолевая неудачи и устраняя недостатки, ООН не только выстояла, но и осталась нервным центром многосторонней системы. «Тем не менее, – сказал глава ООН, – мы должны четко осознавать масштабы стоящих перед нами проблем. На карту поставлено будущее не Организации Объединенных Наций, а наших стран и всего человечества».

Как заявил Генеральный секретарь ООН: «Война – это всегда выбор прибегнуть к оружию вместо диалога, к принуждению вместо переговоров, к навязыванию вместо убеждения. Но этот же принцип открывает для нас возможности, ибо, если война является выбором, мир тоже может быть выбором. Настало время подтвердить свою приверженность миру».

Слова Генерального секретаря ООН прозвучали в период, когда идет подготовка к проведению Саммита будущего 22–23 сентября 2024 года, и возможно, принятия ориентированного на конкретные действия Пакта во имя будущего.

Есть в науке понятие «изоморфизм». Когда речь заходит об этом понятии, как правило, обсуждение идет в русле точных наук, в частности математики, физики или же химии. И это не случайно, ибо самое простейшее объяснение изоморфизма означает аналогию или же тождественность в структурных строениях различных схожих между собой объектов, которые в основным и являются объектом для фундаментальных исследований.

Преимущество принципа изоморфизма в том, что при его помощи можно вывести некоторые закономерности развития однотипных процессов. Теперь зададимся вопросом: можем ли мы использовать данный принцип в исследовании глобальных событий или же тенденций развития в области мировой политики? Если человечество эволюционирует в сторону мира и прогресса, то будет ли доказана необратимость времени через неповторимость трагедий мировых войн?

История знаменитого «Титаника» свидетельствует о том, что даже при крушении корабля люди не стремятся спасаться вместе, наоборот – каждый идет на дно один, избавляясь от цепляющегося к нему другого несчастного. В глобальном масштабе то же самое продемонстрировала прошедшая недавно пандемия. Известен случай, когда грузовой самолет, нагруженный вакцинами, выруливал на взлетной площадке одной из крупных азиатских столиц, для вылета в Европу. Уже взлетая, экипаж получил сменить курс для доставки ценного груза в противоположном направлении. Тут, скорее всего, не столько аукционные цены взяли вверх, сколько ясно выраженное давление на поставщика. Одним словом пандемия стала еще одним показателем непримиримости в вопросах выживания – даже среди, казалось бы союзников.

В самый разгар пандемии в середине 2020 года даже появились термины «вакцинный национализм» и «деглобализация» на что обратил внимание глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В частности, он заявил, что «Повышенный спрос и соревнование за поставки уже приводят к “вакцинному национализму”, и это вызывает риск сильного роста цен». Ситуация усугублялась тем, что обрывались глобальные сети поставок, закрывались границы и власти запрещали вывоз за рубеж медицинских товаров, продовольствия и предметов первой необходимости для обеспечения внутренних потребностей стран.

Мировому сообществу понадобилось время для кооперации и налаживания взаимопомощи. В условиях пандемии это время оказалось решающим для некоторых стран, переживших особо острые вспышки коронавируса. Например, по сообщениям СМИ, с апреля по июнь 2021 года Китай предоставил Индии более 5000 аппаратов ИВЛ, 21 569 кислородных генераторов, более 21 млн. масок и примерно 3800 т лекарств. Председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме премьер-министру Индии Нарендре Моди отметил, что человечество — это сообщество с единой судьбой, все члены которого тесно связаны. Все страны могут победить вирус лишь с помощью солидарности и сотрудничества.

В геополитике, в отличие от изоморфизма точных наук, как правило, прибегают к сравнительной методике, а зачастую применяют принцип сопоставления исторических аналогий. С этой точки зрения, заметим, что первая половина, а чаще всего четверть каждого из ряда прошедших столетий ознаменованы появлением новой системы международных отношений.

В частности, по итогам тридцатилетней войны 1618-1648гг., были заложены основы Вестфальской системы. Как говорят историки, данная война была первым общеевропейским конфликтом и оставалась самым кровопролитным в истории вплоть до мировых войн XX века. В результате была перекроена политическая карта Старого Света, гегемония Священной Римской империи и Католической лиги над Европой безвозвратно канула в историю. По сути, с Вестфальского мира начинает свой отсчёт эпоха современной дипломатии, основанной на равноправии всех стран, взаимном признании государствами суверенитета и границ друг друга.

К концу второй декады XIX века, с окончанием так называемых «наполеоновских войн», была создана Венская система международных отношений, в основу которой был заложен альянс монархий под названием «Священный союз монархов и народов», или по-другому «Европейский концерт». Традиционные монархии не приняли и не признали «корсиканского выскочку», как отозвался о Бонапарте Александр I, когда он узнал о его короновании в императоры в декабре 1804 года.

Кредо Наполеона – великая, независимая, мощная Франция. Он подтверждал этот взгляд своими действиями и такого же отношения требовал от других. Будучи единоличным диктатором, Наполеон провел стране целую серию реформ, оказавшихся очень полезными и эффективными. По приказу Наполеона был разработан свод гражданского права, известный как Кодекс Наполеона, а также Гражданский кодекс – фундаментальный законодательный акт Франции, представляющий собой масштабную кодификацию гражданского права и давший мощный толчок для последующего кодификационного процесса во многих странах мира.

Новая Венская система международных отношений, созданная в очередной раз на руинах Европы, в отличие от предшествующей Вестфальской, основывалась уже не столько на соперничестве крупнейших государств Европы, сколько на их тесном сотрудничестве. Гарантом системы выступили Англия, Россия, Австрия и Пруссия, которых и стали называть «великими державами».

Практически через сто лет, в 1919 году завершилась Первая мировая война и в итоге была создана так называемая Версальская-Вашингтонская система международных отношений. Таким образом, мировая политика обрела глобальные масштабы и перестала быть в основном евроцентристским.

Говоря о смене исторических эпох, можно наблюдать, что хронологическое расстояние между ними существенно сокращается. Если между Вестфалем и Веной прошло почти 170 лет, то историческое развитие от Вены до Версаля занимало порядка 100 лет. Прав был маршал Фердинанд Фош, который уронил пророческую фразу, узнав об окончательных условиях Версальского договора: «Это не мир, это перемирие на 20 лет!..». И действительно, промежуток между Первым и Вторым мировыми войнами двадцатого века занимал всего порядка два десятилетия. А полувековая война, обозначенная как «холодная» началась фактически сразу после завершения Второй мировой войны. Это было системное противостояние между вчерашними союзниками-победителями гитлеровского фашизма.

Тут необходимо оговориться, что фиксация 1 сентября 1939 года как начала Второй мировой войны до сих пор оспаривается многими учеными-историками. Основанием для этого служат также и намного более ранние высказывания ряда государственных деятелей, политиков и дипломатов. В частности, еще в 1946 году, Ф. Ноэль-Бэйкер, глава британской делегации на финальной сессии Лиги Наций заявил: «Мы знаем, что мировая война началась в Маньчжурии 15 лет назад», т. е. в 1931 г. В свою очередь, Г. Стимсон, госсекретарь США при президенте Г.Гувере и военный министр в администрации Ф. Д. Рузвельта, вывел траекторию Второй мировой войны от подрыва железнодорожных рельсов под Мукденом (сентябрь 1931 г.) до атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (август 1945 г.)

Судя по тексту обращения президента США Ф.Д.Рузвельта к американскому народу от 9 декабря 1941 г., к тому моменту мировая война уже шла по просторам Европы и Азии. В частности, Рузвельт заявил: «Десять лет назад, в 1931 году, Япония без предупреждения вторглась в Маньчжоу-го. В 1935 году Италия без предупреждения напала на Эфиопию. В 1938 году Гитлер без предупреждения оккупировал Австрию. В 1939 году Гитлер без предупреждения занял Чехословакию. Позднее в 1939 году Гитлер без предупреждения захватил Польшу. В 1940 году Гитлер без предупреждения оккупировал Норвегию, Данию, Нидерланды, Бельгию и Люксембург.

В 1940 году Германия без предупреждения напала на Францию и Грецию. В текущем 1941 году державы Оси без предупреждения нарушили границы Югославии, подчинили себе Балканы. В этом же 1941 году Гитлер без предупреждения начал войну с Россией. А теперь Япония без предупреждения напала на Малайю, Таиланд и Соединенные Штаты. Все это звенья одной цепи».

Известный ученый и дипломат В.М.Фалин (1926-2018) в этой связи обращает внимание на германо-итальянскую интервенцию в Испанию в 1936–1938 гг., а также вторжение Японии в Центральный Китай в 1937 г. Он отмечает, что на момент нападения Германии на Польшу погибло около 20 млн. китайцев. Таким образом, В.Фалин тоже ставит под сомнение начальную дату Второй мировой войны в официальной историографии – 1 сентября 1939 г.

Создание нового, послевоенного порядка в международных отношениях, фундамент которого составила система ООН, не предвещало о начале очередного противостояния глобального масштаба. «Я уверен, что благодаря соглашениям, достигнутым в Ялте, Европа будет более стабильной в политическом плане, чем когда бы то ни было еще», – заявил президент Франклин Рузвельт в послании к конгрессу, которое произнес 1 марта 1945 года, характеризуя итоги Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав 4-11 февраля того же года.

Тем не менее, с началом «холодной войны», исторический Кронос только констатировал прозорливость Редьярда Джозефа Киплинга. Как известно, Киплинг еще в 1889 году писал следующие строки «Баллады о Востоке и Западе»:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,

Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.

Сложилось так, что начало «холодной войны» как бы приписывают У.Черчиллю, выступившему в начале марта 1946 года со знаменитой Фултонской речью. Но, истина в том, что он только по своему озвучил гегелевский закон единства и борьбы противоположностей, тем самым подтверждая и предсказание Киплинга.

Кстати, когда Киплинг писал строки своей знаменитой баллады, пятнадцатилетнего школьника Уинстона перевели в так называемый «армейский класс», где, помимо преподавания общеобразовательных предметов, учеников готовили к военной карьере. Будущий «буревестник» холодной войны двадцатого столетия тогда и не знал, что спустя более чем полвека станет практическим апологетом идеи несовместимости Востока и Запада.

Р.Киплинг в свое время исходил из реалий тогдашних событий на Востоке, а точнее – на территории современной Большой Центральной Азии, когда военно-дипломатические перипетии «Большой игры» достигали своего пика.

Продолжение следует…

Доктор Бегенч Караев занимается проблемами философии права и политики. Он является автором ряда учебников и монографий, в том числе “Политический анализ и стратегическое планирование”, “Политический анализ: проблемы теории и методологии: (опыт изучения современного центральноазиатского общества)” и “Традиционное и современное в политической жизни центральноазиатского общества (опыт политического анализ)”.

///nCa, 27 ноября 2023 г.