Эффект Джека Ма – Готовый пример для Центральной Азии – Часть первая

Он сын охранника.

В возрасте 12 лет он скопил достаточно карманных денег, чтобы купить дешевый радиоприемник, и подолгу слушал английские радиостанции. Именно так он выучил английский язык.

В 1976 году его состояние составлял старый велосипед, на котором он каждый день проезжал 27 километров, чтобы проводить экскурсии с туристами в Ханчжоу и практиковать с ними английский. Так он жил в течение девяти лет.

На начало 2023 года его собственный капитал оценивается в 34,1 миллиарда долларов, что делает его одним из богатейших людей в мире.

Это Ма Юн, более известный как Джек Ма.

Год за годом он сдавал вступительные экзамены в колледж и преуспел с третьей попытки. Математика была его слабой стороной.

Он подал заявление в KFC на работу начального уровня. Было 24 кандидата, и 23 из них получили работу. Только одному отказали – Джек Ма.

Он подал заявку в 30 мест, но везде получил отказ.

Это было долгое путешествие до Alibaba и за пределы этого бизнеса.

Сегодня Фонд Джека Ма тратит миллиарды долларов на оказание помощи в Китае, Африке, Австралии и на Ближнем Востоке.

Это человек, чья жизнь и успехи служат готовым к использованию примером для молодежи Центральной Азии.

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Чтобы оценить Джека Ма, мы должны обратиться к человеку, чья работа заключается в оценке, – Дэвиду Блэру, глобальному генеральному директору Fitch.

В статье, опубликованной 12 сентября 2019 года в издании “Менеджмент сегодня” и позже опубликованной Fitch, Блэр кратко рассказал о секретах успеха Джека Ма.

Мы приводим здесь статью полностью, потому что любая попытка обобщить ее лишит ее смысла:

Почему Джек Ма из Alibaba так успешен?

Британские боссы розничной торговли могут многому научиться у китайского титана розничной торговли…

Дэвид Блэр, глобальный генеральный директор, FITCH

То, что Джек Ма глубоко изменил облик бизнеса, как в Китае, так и здесь, на Западе, не является новостью. Многие бизнес-лидеры стремились наблюдать и учиться у него, поскольку проект, который он начал в общей квартире в 1999 году, превратился в организацию, которая успешно внедрилась во все китайские магазины и продолжает приносить рекордную прибыль.

И его послужной список основан не только на успехе в бизнесе: он известен своей яркостью. Его биограф Дункан Кларк приписывает его успех харизме, а также стратегическому видению.

Поскольку он уходит из компании, возникает много вопросов по поводу следующего этапа для Alibaba. Но сначала необходимо извлечь важные уроки из опыта человека, родившегося в бедной семье в Ханчжоу, который теперь может использовать свое состояние в 31 миллиард фунтов стерлингов для своих филантропических усилий и будущих деловых начинаний.

Инновация, ориентированная на клиента

Джек Ма, не найдя китайского пива в своем первом онлайн-поиске по слову “пиво”, увидел возможность для компании, которая заполнила бы это пространство, предоставив онлайн-маркетплейс. Родилась Alibaba — ключевая инновация, которая заполнила пробел для потребителей.

Его правление в Alibaba ознаменовалось некоторыми удивительными инновациями благодаря стремлению к “новой розничной торговле” — или «сочетанию цифровых технологий с реальным опытом покупок с целью создания лучшего из обоих миров». Его система онлайн-платформ позволила обеспечить фантастический опыт розничной торговли, которому отчаянно хотят подражать многие соперничающие бренды в Великобритании. Система не только позволяет искать в приложении нужный товар, но и располагает Alipay – популярной платежной платформой бренда, а автоматизация и машинное обучение позволяет при помощи ИИ понимать клиента и перемещаться в такие сферы, как гостиничный бизнес.

Посмотрите на День одиночек Alibaba, который теперь является синонимом бренда Alibaba. Малоизвестный анти-день Святого Валентина, придуманный студентами в Китае, Alibaba менее чем за десять лет превратила в блестящий праздник, во время которого люди по всему Китаю покупают себе подарки — одинокие и не только. В прошлом году объем продаж составил 30,8 миллиарда долларов. Такого масштаба удалось достичь только потому, что Alibaba использовала данные для информирования.

Мастерство Alibaba заключается в том, что решения, основанные на данных, строятся на желаниях клиента от бизнеса. Мин Цзэн, ныне директор по стратегии Alibaba Group, сформулировал это так: “Alibaba делает то же, что Amazon, eBay, PayPal, Google, FedEx, оптовики и значительная часть производителей в Соединенных Штатах, со здоровой порцией финансовых услуг на гарнир”.

Воспитание таланта

Ма, изначально учитель, всегда ценил свой конвейер молодых талантов: он ушел из бизнеса, чтобы дать возможность следующему поколению создавать будущее, заявив: «Я человек, который всегда смотрит вперед». Он также неоднократно выступал за гендерный паритет в руководстве, утверждая, что женщины на руководящих должностях необходимы для здорового бизнеса. В отличие от многих своих крупных технологических коллег на Западе, почти половина высшего руководства Alibaba – женщины.

Однако его наследие с точки зрения таланта несколько уменьшается из-за его поддержки рабочей модели “996”: сотрудники работают с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Он зашел так далеко, что назвал 12-часовой рабочий день ‘благословением’. Это обычная практика в Китае, и ее называют “суетой”, которая отличает китайские технологические компании от гигантов Кремниевой долины, но это действительно ставит под сомнение благополучие сотрудников.

Исследования показывают, что когда рабочая неделя превышает 40-50 часов, общая производительность сотрудников за длительный период времени падает ниже уровня, который был при более коротких рабочих неделях. Держу пари, что если его преемник Дэниел Чжан сократит ожидаемое от сотрудников рабочее время, общий объем производства и продуктивность Alibaba могут улучшиться еще больше.

Наследие

Из карьеры Джека Ма бизнес-лидеры извлекли очевидные уроки. Мышление, которое использует данные для понимания потребностей клиентов, гарантирующего, что бренд может обеспечить всесторонний опыт розничной торговли, ориентированный на клиента, имеет важное значение для современных потребителей.

Как сказал сам Ма: «Мир велик, а я все еще молод, поэтому хочу пробовать что-то новое». Так поступают и клиенты.

https://fitchdesign.medium.com/why-has-alibabas-jack-ma-been-so-successful-fe78a53ce7e6

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Статья Кэтрин Клиффорд для CNBC, опубликованная 4 июня 2019 года, проливает больше света на феномен Джека Ма.

Материал называется «Миллиардер Alibaba Джек Ма: Почти каждый может добиться успеха, если действительно сильно постараться».

Статья Клиффорд основана на выступлении Джека Ма на конференции Viva Tech в Париже в мае 2019 года и некоторых других беседах.

Вот основная часть ее материала:

«Я думаю, что каждый может добиться успеха, если действительно сильно постараться», – сказал Ма на конференции Viva Tech в Париже в мае.

Он думает так, потому что сам пережил это. Ма основал Alibaba в своей квартире в 1999 году без денег и с небольшой командой, которая использовала свой статус аутсайдера в качестве мотивации.

«Мы хотели доказать: если Джек Ма и его команда могут быть успешными, 80% людей в мире могут быть успешными ….»

Вот три ключа Ма к успеху в бизнесе, которые не требуют каких-либо специальных знаний, денег или связей.

Думать по-другому – это ваша сила

«Если все согласятся, то у нас не будет никакой возможности», – сказала Ма в Париже.

«Если люди критикуют вас, вы должны подумать. И я тратил большую часть своего времени на размышления о будущем, я трачу большую часть времени на выслушивание жалоб. Из-за таких людей, как я, у нас нет денег, у нас нет технологий, у нас нет прочных отношений, единственное, в чем мы конкурируем с другими, – это то, как мы видим будущее».

Видение будущего, недоступного другим, дало Ма конкурентное преимущество, когда он основал Alibaba. Когда он впервые познакомился с Интернетом во время поездки в Сиэтл в 1995 году, он искал термин “Китай”. “Никаких данных о Китае не было”, – сказал Ма Чарли Роузу в 2015 году.

«Итак, я поговорил со своим другом: Почему бы мне не сделать что-нибудь о Китае? Поэтому мы создали маленькую, очень уродливую страницу под названием «Китай», – рассказал Ма Роуз. По словам Ма, это послужило основой для создания Alibaba в качестве «электронной торговой площадки для информации».

«Если я верю в будущее по своему, а эти люди – иначе, то, конечно, мы разные. И когда мы верим, что это будущее, мы начинаем это делать».

«Когда все остальные верят в это, у тебя нет никаких шансов. Когда в это верят лишь немногие люди, ты веришь в это, ты доказываешь это, это твой шанс», – сказал Ма в Париже.

Будь как Форрест Гамп: никогда не сдавайся

Ма часто отвергали в его жизни.

«Я два раза провалился на ключевом тесте в начальной школе и примерно три раза провалился в средних школах», – рассказал Ма. «Я подавал заявление в Гарвард — 10 раз мне отказывали». Но в конце концов Ма поступил в Педагогический Институт Ханчжоу и окончил его по специальности «Обучение английскому языку».

Ма также было отказано в приеме на работу в Kentucky Fried Chicken (24 человека подали заявки, и все, кроме Ма, получили работу), в качестве полицейского и официанта в четырехзвездочном отеле в Ханчжоу (работу получил его двоюродный брат).

Даже после запуска Alibaba он столкнулся с отказом. В 2001 году Ма попытался привлечь 5 миллионов долларов венчурного финансирования от инвесторов в Соединенных Штатах и получил отказ. Но Ма упорствовал, и в 2005 году Yahoo купила контрольный пакет акций Alibaba. В 2014 году Alibaba провела рекордное IPO (публичное размещений акций) на сумму 25 миллиардов долларов.

Главное, говорит Ма, не позволять отказу долго угнетать вас.

“Конечно, вы не счастливы, когда люди говорят ‘нет’. Хорошенько выспись, проснись, попробуй еще раз”, – посоветовал Ма.

Ма сказал Чарли Роузу, что в этом отношении его вдохновляет Форрест Гамп: «Я люблю Форреста Гампа», – сказал Ма. «Все просто — никогда не сдавайся».

Используйте те навыки, которые у вас есть

«Я ничего не знаю о технологиях, я ничего не знаю о маркетинге, я ничего не знаю о [юридических] вещах», – сказал Ма в Париже. «Я знаю только о людях».

Тратьте время на своих клиентов, на своих сотрудников, на свои команды. Не тратьте время на своих конкурентов или инвесторов.

Именно этим и пользовался Ма. Он научился вдохновлять и наделять полномочиями людей на своей первой работе, когда был учителем английского языка, и он воплотил эту черту характера в том, чтобы вдохновлять и подбадривать свою команду.

Особо следует отметить, что Ма сосредоточил свою энергию на людях, которым он служил и которые строили его компанию, основу его бизнеса. Он не слишком заботился о том, чтобы инвесторы были счастливы, отметив, что инвесторы могут быть непостоянными — «когда вы в беде, они быстро убегают».

«Тратить время на своих клиентов. Потратьте время на своих людей, на свою собственную команду», – сказал Ма. «Не тратьте время на своих инвесторов. Не тратьте время на своих конкурентов. Когда вы смотрите на людей, вам хочется служить им. Когда вы смотрите на людей, с которыми вы работаете вместе, если они счастливы, вы победите. Это очень просто».

https://www.cnbc.com/2019/06/04/alibabas-jack-ma-almost-everyone-can-be-successful.html

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///nCa, 3 февраля 2023 г.

Продолжение следует . . .