В центре внимания: Всестороннее стратегическое партнерство Туркменистана и Китая – Часть первая

Анализ nCa

Всеобъемлющее стратегическое партнерство стало главным итогом визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Китай 5-6 января 2023 года.

Без того впечатляющее партнерство между двумя странами обогатилось новым содержанием.

Необходимо взглянуть на суть недавно объявленного всеобъемлющего стратегического партнерства и на диапазон возможностей, которые оно создало.

Для начала, мы должны отметить, что в государственных отношениях определение стратегического партнерства или всеобъемлющего партнерства полностью зависит от стран, вступающих в это соглашение – не существует жестко определенного объяснения этим двум терминам.

Более того, в новейшей истории конца 20 века именно Китай начал популяризировать механизм стратегического партнерства в его различных формах. Первое стратегическое партнерство Китая было установлено в 1993 году с Бразилией.

Хотя толкование характера и масштабов партнерства является прерогативой договаривающихся сторон, в Китае существует достаточно структурированная система партнерских отношений.

Куан Ли, Уханьский университет, Ухань, Китай, и Мин Е, факультет политики Университета Прибрежной Каролины, Конвей, Южная Каролина, США, совместно написали статью под названием “Формирующаяся партнерская сеть Китая: что, кто, где, когда и почему”.

Статью можно загрузить по этой ссылке:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITPD-05-2019-0004/full/pdf?title=chinas-emerging-partnership-network-what-who-where-when-and-why

По их словам, в десятках партнерских соглашений по всему миру Китай использовал ряд названий:

Названия партнерства

Всеобъемлющее стратегическое партнерство по координации

Всепогодное стратегическое партнерство в области сотрудничества

Всестороннее стратегическое партнерство

Глобальное всеобъемлющее стратегическое партнерство в 21 веке

Всеобъемлющее стратегическое партнерство и сотрудничество

Всеобъемлющее стратегическое партнерство

Взаимовыгодное стратегическое партнерство

Инновационное стратегическое партнерство

Стратегическое партнерство и сотрудничество

Стратегическое партнерство

Стратегическое сотрудничество

Более тесное партнерство в целях развития

Всестороннее партнерство дружбы и сотрудничества

Всеобъемлющее партнерство дружбы и сотрудничества

Всестороннее партнерство в области сотрудничества

Всеобъемлющее партнерство в области сотрудничества/Всестороннее партнерство и сотрудничество

Важное партнерство и сотрудничество

Партнерство дружбы и сотрудничества/Дружественное и кооперативное партнерство

Партнерство дружбы/Дружественное партнерство во имя общего развития

Долгосрочное дружественное партнерство и сотрудничество

Всестороннее сотрудничество

Партнерство на основе добрососедства и взаимного доверия

Новое партнерство

Ключевыми словами в некоторых из этих названий являются “стратегический” и «всеобъемлющий».

Куан Ли и Мин Е в своей упомянутой выше статье предложили значение понятий “стратегический” и “всеобъемлющий” с точки зрения Китая.

Они пишут:

“Самое авторитетное объяснение, предложенное на данный момент, исходит от бывшего премьер-министра Китая Вэнь Цзябао. Он выступил с программной речью в 2004 году во время посещения Европейского союза в Брюсселе, в которой он уточнил, что термин “всеобъемлющий” относится к сотрудничеству в экономической, технологической, культурной и политической областях; отношения являются как двусторонними, так и многосторонними, что означает, что страны во всеобъемлющем партнерстве также могут работать сообща при решении многосторонних вопросов; всеобъемлющие отношения также являются многоуровневыми, они включают как сотрудничество между правительствами, так и дипломатию между людьми.

«Термин “стратегический” означает, что сотрудничество между двумя странами не только имеет общее значение для двусторонних отношений, но и является стабильным и долгосрочным, преодолевая различия в идеологии и политических системах. Наконец, термин “партнерство” означает, что две страны сотрудничают на основе взаимного уважения, взаимного доверия и равенства. Обе стороны стремятся развивать взаимовыгодные отношения».

Название партнерства Страны Всеобъемлющее стратегическое партнерство по координации Россия Всепогодное стратегическое партнерство в области сотрудничества Пакистан Всестороннее стратегическое партнерство Германия Глобальное всеобъемлющее стратегическое партнерство в 21 веке Великобритания Всестороннее стратегическое сотрудничество и партнерство Беларусь, Камбоджа, Чили, Мьянма, Республика Конго, Таиланд, Вьетнам Всестороннее стратегическое партнерство Алжир, Аргентина, Австралия, Бразилия, Эквадор, Египет, Франция, Греция, Индонезия, Иран, Италия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сербия, Южная Африка, Испания, Узбекистан, Венесуэла, ЕС Взаимовыгодное стратегическое партнёрство Дания, Ирландия Инновационное стратегическое партнерство Швейцария Стратегическое партнёрство в координации Россия в 1996 году Стратегическое сотрудничество и партнерство Афганистан, Бангладеш, Южная Корея Шри-Ланка Стратегическое партнерство Ангола, Канада, Коста-Рика, Чехия, Фиджи, Ирак, Иордания, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Нигерия, Катар, Судан, Таджикистан, Туркменистан, ОАЭ, Украина, Африканский союз, АСЕАН

Это далеко не полный список. Есть еще несколько стран, которые заключили партнерские соглашения с Китаем.

Статья Куан Ли и Мин Е была опубликована в мае 2019 года. С тех пор некоторые из этих партнерских отношений вышли на новый уровень.

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Всеобъемлющее стратегическое партнерство является основой для обеспечения более глубокого и широкого сотрудничества, используя не только нынешние, но и будущие возможности.

Это требует некоторого объяснения.

Всеобъемлющее стратегическое партнерство почти всегда является модернизированной версией Стратегического партнерства. Оно может принимать несколько форм, например, между двумя странами, внутри группы стран или между страной и группой стран.

Такое партнерство служит двум основным целям: 1. Использование возможностей, которые возникли в результате плодотворного стратегического партнерства; и 2. Создание новых возможностей путем сближения институтов, организаций и т.д. настолько, что срабатывает феномен коллективного разума. — Это очевидно из тех примеров, когда стратегическое партнерство было расширено до уровня всеобъемлющего.

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Повышение туркмено-китайских отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства привнесло во взаимодействие много нового содержания.

Чтобы понять это, нужно взглянуть на следующие элементы:

Содержание переговоров на высшем уровне между двумя президентами

Совместное заявление двух президентов

Список подписанных документов

Статья, написанная президентом Сердаром Бердымухамедовым для китайской “Жэньминь жибао” незадолго до начала его визита

/// nCa, 9 января 2023 года

Продолжение следует. . .