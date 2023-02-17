Реалии превращения ТАПИ в концепцию Центральная Азия-Пакистан-Выход к открытым морям – Часть первая

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Это происходит прямо на наших глазах. — ТАПИ решительно трансформируется в целую концепцию Центральная Азия – Пакистан – Выход к открытым морям (ЦА – Пакистан – Моря), движимый синергией существующих реалий.

ТАПИ, как мы знаем, является аббревиатурой проекта трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Первоначально речь шла всего лишь об одном проекте – транснациональном газопроводе. Однако в последнее время, проект приобретает очертания целого коридора, который включает в себя газопровод, автомобильную дорогу, железнодорожную линию, линии электропередачи, оптоволоконную линию и, возможно, также нефтепровод. Говоря о коридоре ТАПИ, мы предполагаем всю эту инфраструктуру и даже больше.

Реалии на местах превращают ТАПИ в CAPS (ЦАПМ). —– Аббревиатура CAPS означает Central Asia – Pakistan – Seas (Центральная Азия-Пакистан -Моря). Фактически, это не просто коридор, а целая концепция.

Дело в том, что ряд так называемых коридоров, возникших в последнее время, не воплощают в действительности саму идею коридора. Зачастую стороны, продвигающие такие коридоры, сосредотачивают внимание на том, чтобы включить или исключить кого-то, в то время как необходимо прилагать усилия на универсализации преимуществ самого коридора.

Тем не менее, CAPS нуждается в объяснении и обосновании. Пожалуй, в этой аббревиатуре несколько нежелательной, с нескольких точек зрения, выглядит буква P, означающая Пакистан.

Это не связано с какими-либо предубеждениями относительно Пакистана. Скорее, это вопрос географического положения.

Вместо того чтобы рисковать каким-либо собственным объяснением, давайте обратимся к мисс Эллен Черчилль Сэмпл.

Эллен Черчилль Сэмпл (1863-1932) была американским географом и первой женщиной-президентом Ассоциации американских географов. Она внесла значительный вклад в раннее развитие географической дисциплины в Соединенных Штатах, особенно в изучение человеческой географии.

Он является автором статьи под названием “Географическое положение как фактор истории”, которая была опубликована в Бюллетене Американского географического общества, 1908, Том 40, № 2 (1908).

Этот документ находится в открытом доступе в формате pdf по этой ссылке

https://www.jstor.org/stable/197511

Она пишет: «Сама территория, какой бы важной она ни была, должна подчиняться местоположению. Местоположение может означать только одно место, и все же именно место может стать источником мощного влияния. Никто не думает о размерах, когда упоминается Рим или Афины, Иерусалим или Мекка, Гибралтар или Порт-Артур».

«Историческая значимость многих малых народов и историческая незначительность многих крупных, вплоть до нулевого значения, – это всего лишь выражение преобладающей важности местоположения над площадью», – считает ученый.

Сэмпл пишет в той же статье: «Объединяющий эффект близкого расположения значительно усиливается, если соседние народы группируются вокруг замкнутого моря, которое обеспечивает легкие пути для коммуникаций».

По сути это применимо и в отношении CAPS – Центральная Азия-Пакистан -Моря.

Как упоминалось чуть ранее, объединение нескольких стран автоматически не создает коридор. На самом деле, иногда это отдаленно напоминает Данцигский коридор.

Рабочий документ АБР под названием «Что такое развитие экономических коридоров и чего можно достичь в субрегионах Азии?», опубликованный в августе 2013 года объясняет: «Экономические коридоры соединяют экономических агентов вдоль определенной географии. Они обеспечивают важные связи между экономическими узлами или хабами, которые обычно сосредоточены в городских ландшафтах. . . . Достижения экономических коридоров в плане региональной экономической интеграции, зависят, во-первых, от того, какие характеристики присущи конкретным существующим экономическим сетям, в которые встроены экономические коридоры, и, во-вторых, от того, какие характеристики развитие коридоров призвано привнести или усилить. Характеристики коридора динамично взаимодействуют, создавая модели регионального экономического развития. Модели, которые делают это взаимодействие явным, являются элементами Новой экономической географии (нелинейные элементы и элементы общего равновесия)».

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/100110/reiwp-117-economic-corridor-development.pdf

Принимая во внимание идею, предложенную мисс Сэмпл, и требования к понятию коридора, определенные в упомянутом выше документе АБР, давайте обратимся к другому термину – «не имеющий выхода к морю».

Большинство терминов, вошедших в современный обиход, нуждаются в обновлении. В этом контексте понятие «landlocked» – «Не имеющий выхода к морю» не является исключением.

Когда мы говорим о Центральной Азии, нам следует подобрать более подходящий термин – регион нельзя назвать не имеющим выхода к морю. Целесообразнее назвать регион «внутренним» – inland.

Страны Центральной Азии находятся внутри континента, но не «не имеющие выхода к морю». Их географическое положение имеет огромное значение. Они находятся в самом сердце Великого Шелкового пути. Экономическое взаимодействие на евразийском пространстве не может процветать без их участия.

Одновременно Пакистан имеет широкий доступ к открытым морям. Вдоль его 1001-километровой береговой линии расположено несколько всепогодных портов. И, как очевидно, Пакистан активно предлагает своим соседям внутри континента воспользоваться выгодами своего местоположения.

Это первоначальное, возможно поверхностное, обоснование ЦАПМ (CAPS Central-Asia-Pakistan-Seas) как концепции. На данный момент важно подчеркнуть, что это целая концепция, а не просто потенциальный коридор.

Придерживаясь этой идеи, нам нужно взглянуть на процессы, которые привели к преобразованию коридора ТАПИ в ЦАПМ. Каковы основные реалии, лежащие в основе этой реконструкции? /// nCa, 17 февраля 2023 г.

Продолжение следует. . .