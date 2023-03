Пенсионный гнев рано или поздно распространится и на другие страны. Центральной Азии необходимо предпринять некоторые шаги уже сейчас. – Часть первая

Анализ nCa

Франция горит. Хочется надеяться, что пламя погаснет как можно скорее, но горький факт заключается в том, что угли будут продолжать тлеть.

Президент Макрон решил повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, и это вызвало волну негодования.

Вскоре после этого Макрон продвинул законопроект, не вынося его сначала на голосование в парламенте, используя чрезвычайный президентский указ, прежде чем он был вынесен на голосование в Национальном собрании во второй половине дня. Такие действия превратили простое негодование в гнев.

Опрос, проведенный агентством Reuters, отмечает, что более 70% населения выступают против этого шага.

Хотя причин для неприязни к Макрону может быть много, повышение пенсионного возраста не входит в их число. Он ничего не может предпринять против силы экономии. Его вина, если таковая имеется, заключается в том, что он проталкивает законопроект через президентский указ вместо того, чтобы позволить ему пройти через парламент.

Повышение пенсионного возраста является побочным продуктом растущей деформации демографической пирамиды, явления, с которым могут столкнуться ряд стран уже в ближайшем будущем.

Говоря простым, возможно, даже упрощенным языком, демографическая пирамида должна быть тонкой наверху и широкой у основания, т.е. число пожилых граждан должно быть намного меньше числа трудоспособных людей, которые вносят свой вклад в экономику.

Некоторые называют это проклятием процветания. —– Все 35 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сталкиваются с этой проблемой.

Благодаря увеличившейся продолжительности жизни, что стало результатом улучшения питания и медицинского обслуживания, выросло количество лет, которые люди могут провести после выхода на пенсию. Например, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Великобритании за последние 30 лет выросла с 75 до 82 лет.

Поскольку пенсионеры стали жить дольше, выплачивать им пенсии и предоставлять другие пособия становится все труднее. Число пенсионеров растет, в то время как ресурсы для их обслуживания либо стагнируют, либо сокращаются.

Основная причина заключается в том, что пропорционально становится меньше трудоспособных людей, способных генерировать экономические выгоды для обслуживания всего населения, включая пенсионеров.

Во-первых, давайте попробуем разобраться в демографической пирамиде.

Здесь стоит ознакомиться с детально составленным отчетом Ханны Ритчи и Макса Розера, опубликованном на веб-сайте “Наш мир в данных”. Название доклада – «Возрастная структура»

Our World in Data — Age Structure by Hannah Ritchie and Max Roser

https://ourworldindata.org/age-structure#:~:text=On%20the%20map%2C%20we%20see,median%20ages%20at%2048.4%20years.

Этот раздел нашего отчета полностью основан на работе Ричи и Розера.

Исходным (также поразительным) фактом является то, что в 1950 году население планеты составляло 2,5 миллиарда человек, а к концу этого столетия оно превысит 10,4 миллиарда. Эта визуализация демографической пирамиды позволяет понять огромную глобальную трансформацию.

Демографические пирамиды визуализируют демографическую структуру населения. Ширина отражает численность населения данного возраста; женщины справа, а мужчины слева. Нижний слой представляет собой число новорожденных, а над ним вы найдете номера старших возрастных групп. Представленная таким образом структура населения обществ с высоким уровнем смертности напоминала пирамиду – так этот знаменитый тип визуализации получил свое название.

Темно-синим цветом представлена пирамида, которая изображает структуру мирового населения в 1950 году. Два фактора обусловили форму пирамиды в 1950 году: увеличение числа рождений расширило базовый слой демографической пирамиды, а постоянно высокий риск смерти на протяжении всей жизни проявляется в сужении пирамиды к вершине. Новорожденных было больше, чем людей старшего возраста.

Сужение пирамиды чуть выше основания свидетельствует о том, что более 1 из 5 детей, родившихся в 1950 году, умирали, не достигнув пятилетнего возраста.

С помощью оттенков синего и зеленого та же визуализация характеризует структуру населения за последние десятилетия вплоть до 2018 года. Вы видите, что в каждое последующее десятилетие демографическая пирамида расширялась в размерах – в каждом десятилетии к мировому населению добавлялось все больше людей всех возрастов.

Если вы посмотрите на зеленую пирамиду за 2018 год, вы увидите, что сужение выше основания гораздо слабее, чем в 1950 году; уровень детской смертности снизился с 1 к 5 в 1950 году до менее чем 1 к 20 на сегодняшний день.

Сравнивая 1950 и 2018 годы, мы видим, что число родившихся детей увеличилось – с 97 миллионов в 1950 году до 143 миллионов сегодня – и что в то же время детская смертность снизилась. Если вы сейчас сравните основание пирамиды в 2018 году с прогнозом на 2100 год, то увидите, что ближайшие десятилетия не будут похожи на прошлые: согласно прогнозам, в конце этого столетия родится меньше детей, чем сегодня. База будущей структуры населения более узкая.

Мы находимся на поворотном этапе в мировой демографической истории. В период с 1950 года по сегодняшний день именно расширение всей пирамиды – увеличение числа детей – стало причиной увеличения численности населения мира. Отныне происходит не расширение базы, а ‘пополнение’ населения сверх базы: число детей будет незначительно увеличиваться, а затем начнет сокращаться, но число людей трудоспособного и пожилого возраста увеличится очень существенно. Поскольку качество глобального здравоохранения улучшается, а смертность снижается, ожидается, что нынешнее поколение проживет дольше, чем любое поколение до нас.

На страновом уровне за “пиком рождаемости” часто следует период, когда страна извлекает выгоду из “демографического дивиденда”, поскольку доля молодого поколения, находящегося на иждивении, снижается, а доля населения трудоспособного возраста увеличивается.

Сейчас это происходит в глобальном масштабе. В 1950 году на каждого ребенка младше 15 лет приходилось 1,7 человека трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет); сегодня их насчитывается 2,6; а к концу столетия их будет 3,6.

Более богатые страны извлекли выгоду из этого перехода в последние десятилетия и в настоящее время сталкиваются с демографической проблемой, связанной со все большей долей пенсионеров, которые не являются частью рынка труда. В ближайшие десятилетия извлечь выгоду из этого демографического дивиденда смогут более бедные страны.

Изменения с 1950 года по сегодняшний день и прогнозы на 2100 год показывают, что население мира становится более здоровым. Когда вершина пирамиды становится шире и меньше похожа на пирамиду, а вместо этого приобретает более коробчатую форму, население доживает до более молодого возраста с очень низким риском смерти и умирает в преклонном возрасте. Демографическая структура здорового населения на заключительном этапе демографического перехода представляет собой прямоугольную форму, которую мы видим для всего мира в 2100 году.

Имея в виду это базовое объяснение демографической пирамиды, следующее, что нужно понять, – это понятие среднего возраста.

Этот раздел нашего отчета также полностью основан на работе Ричи и Розера. Здесь приводятся выборочные данные, имеющие непосредственное отношение к Центральной Азии.

Средний возраст является важным единым показателем возрастного распределения населения. Он обеспечивает “среднюю точку” возраста населения; существует такое же количество людей старше среднего возраста, как и моложе его.

В 2021 году средний возраст в мире составлял 30 лет – половина населения земного шара была старше 30 лет, а половина – моложе. В Японии был один из самых высоких средних возрастов – 48,4 года. Один из самых низких показателей среднего возраста отмечен в Нигере – там к средневозрастной группе относятся люди в возрасте 14,5 лет.

В целом мы видим, что страны с более высоким уровнем дохода в Северной Америке, Европе и Восточной Азии, как правило, имеют более высокий средний возраст.

С другой стороны, Центральная Азия – довольно молодой регион.

Страна Средний возраст (годы) Казахстан 29.5 Кыргызстан 23.7 Таджикистан 21.5 Туркменистан 25.8 Узбекистан 26.6

Поскольку концепция демографической пирамиды и возраста свежа в нашем сознании, следующее, что нужно понять, – это разделение населения на возрастные группы.

В демографии принято делить население на три широкие возрастные группы:

дети и подростки (в возрасте до 15 лет)

население трудоспособного возраста (15-64 года) и

пожилое население (65 лет и старше)

Значительная доля населения трудоспособного возраста рассматривается как необходимое условие поддержания экономической и социальной стабильности и прогресса. И поскольку меньшая доля молодого и пожилого населения представлена на рынке труда, эти две группы рассматриваются как «иждивенцы» в демографических описаниях.

Значительная доля экономически “иждивенцев” по сравнению с лицами трудоспособного возраста может оказывать негативное воздействие на производительность труда, накопление капитала и нормы сбережений.

Демографы выражают долю зависимых возрастных групп, используя показатель, называемый «коэффициент возрастной зависимости». Он выражает соотношение между иждивенцами (совокупностью детей и пожилых людей) и населением трудоспособного возраста (в возрасте от 15 до 64 лет).

Коэффициент выражается в количестве иждивенцев на 100 человек трудоспособного возраста. Значение 100% означает, что число иждивенцев равно числу людей в трудоспособном возрасте. Большее число означает, что “иждивенцев” больше по сравнению с населением трудоспособного возраста; меньшее число означает меньшее количество.

Мы видим большие различия по всему миру. В большинстве стран число иждивенцев составляет 50-60% от численности населения трудоспособного возраста. Это соотношение намного выше во многих странах Африки к югу от Сахары: например, в Нигере и Мали иждивенцев больше, чем населения трудоспособного возраста. Как мы увидим в следующем разделе, это результат наличия очень молодого населения.

Здесь Центральная Азия также находится в пределах безопасной зоны.

Страна Соотношение возрастных иждивенцев по странам, 2021 год Казахстан 59.96% Кыргызстан 63.53% Таджикистан 65.94% Туркменистан 56.57% Узбекистан 53.97%

Теперь мы переходим к соотношению иждивенцев среди молодежи.

Доля молодых иждивенцев особенно высока в странах Африки к югу от Сахары. В некоторых странах этого региона численность молодежи почти равна численности населения трудоспособного возраста. Коэффициент иждивенчества молодежи значительно ниже в странах с более высоким уровнем дохода, поскольку показатели рождаемости там, как правило, намного ниже.

В Центральной Азии дела обстоят лучше, чем во многих странах, потому что, несмотря на иждивенчество молодежи, она готовится присоединиться к производительному слою населения. Инвестиции в них – это инвестиции в будущее.

Страна Соотношение иждивенчества молодежи, 2021 Казахстан 47.24% Кыргызстан 56.36% Таджикистан 60.42% Туркменистан 48.8% Узбекистан 46.3%

Последний элемент в демографической концепции – коэффициент иждивенцев пожилого возраста.

Соотношение иждивенцев пожилого возраста является почти зеркальным отражением. Страны с более высоким уровнем дохода – особенно в Европе, Северной Америке и Восточной Азии – имеют самый высокий коэффициент иждивенцев пожилого возраста.

Проще говоря, это процент населения старше 65 лет, имеющего право на пенсию и другие пенсионные выплаты и в большинстве случаев неспособного вносить полноценный вклад в экономическую деятельность.

Центральная Азия находится в лучшем положении, чем большинство стран мира.

Страна Коэффициент иждивенцев пожилого возраста, 2021 Казахстан 12.72% Кыргызстан 7.17% Таджикистан 5.51% Туркменистан 7.69% Узбекистан 7.67%

Это обнадеживающие показатели. Центральная Азия не рискует столкнуться с пенсионным кризисом. Тем не менее, это не повод для самоуспокоения.

Есть два отдельных набора мер, которые должны быть введены в действие как можно раньше. /// nCa, 28 марта 2023 г.

Продолжение следует…