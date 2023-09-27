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Президент Татарстана посетил Туркменистан, чтобы принять участие в праздновании Дня независимости

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Большое количество гостей прибыло для участия в праздновании 32-й годовщины независимости Туркменистана. Среди них – президент Рустам Минниханов.

26 сентября 2023 года он был принят национальным лидером Туркменистана Аркадагом Бердымухамедовым.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и приоритетах многопланового туркмено-татарстанского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Они особо отметили успешное партнерство Туркменистана с крупнейшими компаниями Татарстана, такими как ПАО “КамАЗ” и “Татнефть”, “КЭР-Холдинг”, Казанский вертолетный завод.

Была высоко оценена роль туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в укреплении партнерства.

Рустам Минниханов также посетил город Аркадаг, первый умный город в Туркменистане.

Он примет участие в параде по случаю Дня независимости и других торжествах сегодня (27 сентября 2023 года). /// nCa, 27 сентября 2023 года

 

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