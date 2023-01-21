Туркменский лидер встретился с Президентом Татарстана

В пятницу, 20 января 2023 года, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей Татарстана и Туркменистана.

«Мы находимся в прекрасной братской стране, потому что татары и туркмены исторически всегда были близки. Российско-туркменистанские отношения носят характер стратегического партнерства. Наши руководители находятся в постоянном контакте. Результатом служит большой туркмено-российский бизнес-форум, который прошёл вчера во главе с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Очень хорошая подготовка, содержательные доклады о перспективах нашего сотрудничества», – сказал Президент Татарстана в интервью туркменскому телевидению.

Он рассказал, что на встрече с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым особое внимание было уделено укреплению взаимодействия в отрасли машиностроения, нефтегазохимии, цифровизации и других направлениях.

Также Президент Татарстана отметил важность развития татарстано-туркменского сотрудничества в области культуры, науки и образования. «В настоящее время в татарстанских вузах обучается 6212 туркменских студентов. Это очень большая цифра. Наши университеты отмечают трудолюбие студентов из Туркменистана», – заметил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что большое значение имеют и контакты в сфере спорта. Так, на днях в Казани прошел первый турнир по хоккею среди команд исламских стран и Республики Татарстан. «Команда из Туркменистана выступила очень достойно. У вас очень спортивная страна», – добавил он.

В этот же день Президент Минниханов принял участие в церемонии закладки фундамента главной мечети Ахалской области в новом городе Аркадаг. ///nCa, 20 января 2023 г. (на основе материалов пресс-службы Президента Татарстана)